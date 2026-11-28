Họp báo quốc tế về Năm APEC 2027 - Ảnh: VGP

Thông tin được đưa ra tại cuộc họp báo quốc tế về Năm APEC 2027 diễn ra ngày 27/11. Theo đó, trong năm Việt Nam đảm nhiệm vai trò chủ nhà APEC, sẽ có trên 200 hoạt động diễn ra tại 7 tỉnh, thành phố trên cả nước với trọng tâm là Tuần lễ Cấp cao APEC tại Phú Quốc.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ, Trưởng Ban Thư ký Quốc gia APEC 2027 cho biết đây là lần thứ ba Việt Nam đăng cai tổ chức APEC. Sau khi giới thiệu với bạn bè quốc tế về Thủ đô Hà Nội năm 2006, thành phố Đà Nẵng năng động, sáng tạo năm 2017, Việt Nam lựa chọn Phú Quốc làm nơi tổ chức Tuần lễ Cấp cao APEC 2027.

Việt Nam mong muốn giới thiệu với bạn bè quốc tế về Phú Quốc, một trung tâm du lịch đang vươn lên, hướng tới trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo, du lịch và dịch vụ phát triển.

Trong khuôn khổ Tuần lễ Cấp cao, bên cạnh Hội nghị Thượng đỉnh doanh nghiệp APEC và các hoạt động tương tác giữa lãnh đạo các nền kinh tế với cộng đồng doanh nghiệp, Việt Nam dự kiến tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo với sự tham gia của các doanh nghiệp hàng đầu khu vực.

Đây cũng là cơ hội để các doanh nghiệp, doanh nghiệp khởi nghiệp của Việt Nam kết nối, trao đổi cơ hội hợp tác với các doanh nghiệp công nghệ hàng đầu khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Bảo đảm an ninh, an toàn ở cấp độ cao nhất

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng Bộ Công an, Phó Trưởng Tiểu ban Thường trực Tiểu ban An ninh và Y tế cho biết, với quy mô và tính chất đặc biệt quan trọng của sự kiện, Bộ Công an xác định cấp độ bảo vệ, bảo đảm an ninh, trật tự cho APEC 2027 là cấp độ cao nhất.

Công tác bảo đảm an ninh, trật tự tập trung vào ba yêu cầu: Bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho các sự kiện chính thức, hoạt động bên lề, đại biểu và phóng viên tham dự; bảo đảm chặt chẽ nhưng hết sức thông thoáng, thân thiện và chuyên nghiệp đối với các mặt công tác an ninh, trật tự; chủ động, sẵn sàng các phương án xử lý tình huống về an ninh và y tế.

Bộ Công an đã thành lập Tiểu ban bảo đảm an ninh, trật tự APEC, triển khai các phương án, kế hoạch; đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thực thi pháp luật của các nước và đối tác.

Bên cạnh nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, lực lượng Công an cũng tham gia tham mưu tháo gỡ những vướng mắc trong triển khai các dự án phục vụ APEC, xây dựng Phú Quốc thành đơn vị kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị.

Liên quan đến hoạt động du lịch tại Phú Quốc trong thời gian diễn ra Tuần lễ Cấp cao, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản cho biết, bên cạnh việc bảo đảm an ninh ở cấp độ cao nhất tại các địa điểm tổ chức hội nghị, sự kiện, lực lượng chức năng cũng sẽ tạo điều kiện cho du khách và người dân tham gia các hoạt động văn hóa, du lịch. Các quy định về xuất nhập cảnh, cư trú, lưu trú sẽ được thực hiện trên tinh thần chặt chẽ nhưng thuận lợi, thân thiện và an toàn.

Đẩy nhanh tiến độ 21 công trình phục vụ Tuần lễ Cấp cao

Về công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, Cục trưởng Cục Quản trị Tài vụ, Văn phòng Chính phủ Nguyễn Đức Cường, Trưởng bộ phận Thường trực Tiểu ban Vật chất và Hậu cần cho biết, đến nay, 21 công trình phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC tại Phú Quốc đã được triển khai, trong đó nhiều hạng mục trọng điểm như đường cất cánh của Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc đã hoàn thành.

Các hạng mục nhà ga, trung tâm tổ chức hội nghị APEC, tuyến đường ĐT95, tuyến tàu điện đô thị loại I và các công trình hạ tầng kỹ thuật đang được đẩy nhanh tiến độ để đưa vào phục vụ Tuần lễ Cấp cao.

Một trong những điểm nhấn của công tác hậu cần APEC 2027 là sử dụng ô tô điện mang thương hiệu Việt để đưa đón đại biểu, thể hiện bước phát triển của ngành công nghiệp ô tô trong nước và cam kết về chuyển đổi xanh.

Về công tác lễ tân, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ngô Lê Văn, Trưởng Tiểu ban Lễ tân cho biết Việt Nam hướng tới sự chu đáo, chuyên nghiệp, trọng thị, trong đó đặc biệt chú trọng đào tạo cán bộ lễ tân, tình nguyện viên, liên lạc viên về ngoại ngữ, chuyên môn, nghiệp vụ và cách ứng xử.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng, Trưởng Tiểu ban Tuyên truyền và Văn hóa nhấn mạnh APEC 2027 là cơ hội để Việt Nam quảng bá văn hóa, đất nước, con người và giới thiệu những thành tựu phát triển tới bạn bè quốc tế.

Trong Tuần lễ Cấp cao tại Phú Quốc, Việt Nam kỳ vọng sẽ tổ chức các chương trình văn hóa, nghệ thuật đặc sắc, xây dựng không gian văn hóa Việt Nam tại các địa điểm tổ chức hội nghị, trung tâm báo chí thông qua triển lãm ảnh, giới thiệu tinh hoa ẩm thực dân tộc...