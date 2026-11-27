Hơn 200 sự kiện trong năm APEC tại 7 địa phương

Cách đây tròn 1 tuần, trong khuôn khổ Tuần lễ cấp cao APEC 2026 ở Thâm Quyến (Trung Quốc), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp nhận vai trò chủ nhà APEC 2027, chính thức mở đầu chặng đường Việt Nam đảm nhiệm vai trò chủ nhà của diễn đàn trong năm tới.

Thông tin tại họp báo hôm nay, Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ cho biết, đây là lần thứ 3 Việt Nam đăng cai APEC. Điều này thể hiện sự tin tưởng của các nền kinh tế thành viên, ghi nhận những đóng góp có trách nhiệm của Việt Nam đối với tiến trình APEC.

Đảng, Nhà nước xác định, đăng cai Năm APEC 2027 là một trong những hoạt động đối ngoại đa phương quan trọng hàng đầu của Việt Nam đến năm 2030.

Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ thông tin tại họp báo

Tiếp nối thành công của 2 lần đăng cai vào các năm 2006 và 2017, Năm APEC 2027 là dấu mốc quan trọng trong gần 30 năm Việt Nam tham gia diễn đàn, thể hiện quyết tâm đẩy mạnh hội nhập quốc tế, nâng tầm đối ngoại đa phương và đóng góp tích cực vào sự phát triển của khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Thứ trưởng nhắc lại phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại lễ chuyển giao vai trò chủ nhà APEC 2027: “Chúng tôi cam kết là một chủ nhà tận tâm, lắng nghe để củng cố đồng thuận, kết nối để mở rộng hợp tác, cùng các thành viên tạo nên những kết quả có giá trị lâu dài cho khu vực”.

Việt Nam mong muốn cùng các nền kinh tế thành viên tiếp tục phát huy vai trò của APEC là diễn đàn hàng đầu về hợp tác và liên kết kinh tế khu vực; tiếp tục làm sâu sắc các lĩnh vực hợp tác truyền thống, đồng thời thúc đẩy những hướng đi mới giúp các nền kinh tế duy trì tăng trưởng nhanh và bền vững...

Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ cho biết, Việt Nam đã lựa chọn chủ đề Năm APEC 2027 là “Cùng kiến tạo một kỷ nguyên mới tự cường, đổi mới sáng tạo và thịnh vượng chung”. Chủ đề thể hiện tầm nhìn và quyết tâm của các nền kinh tế thành viên APEC lấy tự cường làm nền tảng, đổi mới sáng tạo làm động lực, tăng cường hợp tác để thích ứng với những chuyển biến sâu sắc của thời đại và cùng định hình tương lai thịnh vượng của khu vực.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai trương Trang thông tin điện tử APEC 2027

Việt Nam đề xuất 3 ưu tiên hợp tác: Nâng cao năng suất của nền kinh tế; thúc đẩy thương mại và đầu tư khu vực; nâng cao tính tự cường, năng động của nền kinh tế và chất lượng đời sống của người dân.

Thông qua 3 ưu tiên này, Việt Nam mong muốn cùng các nền kinh tế thành viên thúc đẩy hợp tác APEC đi vào những vấn đề thiết thực, tạo ra các sáng kiến và kết quả hợp tác có giá trị lâu dài, đóng góp vào việc hiện thực hóa Tầm nhìn Putrajaya 2040.

Thứ trưởng chia sẻ, Việt Nam đã tham vấn với các nền kinh tế thành viên về kế hoạch tổ chức các hoạt động của năm APEC 2027. Việt Nam dự kiến tổ chức khoảng 200 hoạt động lớn nhỏ trong cả năm 2027. Trong đó, 11 hội nghị cấp bộ trưởng và đối thoại cao cấp, diễn ra tại 7 tỉnh, thành: Gia Lai, Khánh Hòa, Hà Nội, Đà Nẵng, TPHCM, Quảng Ninh và An Giang.

Tuần lễ cấp cao dự kiến tổ chức vào tháng 11/2027 tại Phú Quốc. Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ bày tỏ mong muốn sự kiện này không chỉ ghi dấu thành công của Việt Nam trong vai trò chủ nhà APEC mà còn tạo cú hích để Phú Quốc phát triển đồng bộ hạ tầng, tăng cường kết nối quốc tế, bứt phá trở thành một trung tâm kinh tế, dịch vụ của khu vực.

Năm APEC 2027 đặt ra yêu cầu rất cao về an ninh

VietNamNet đặt câu hỏi về những hạng mục và nhiệm vụ trọng tâm đang được ưu tiên triển khai nhằm bảo đảm cơ sở vật chất hạ tầng, kỹ thuật và các điều kiện hậu cần phục vụ Năm APEC 2027, đặc biệt là tại Phú Quốc.

Ông Nguyễn Đức Cường, Cục trưởng Cục Quản trị Tài vụ (Văn phòng Chính phủ), Trưởng bộ phận Thường trực Tiểu ban Vật chất và Hậu cần cho biết, công tác chuẩn bị tập trung vào 3 nhóm nhiệm vụ chính về cơ sở vật chất, hạ tầng phục vụ các hội nghị tại 7 địa phương; phương tiện đưa đón đại biểu; công tác chuẩn bị.

Đến nay, 21 công trình phục vụ sự kiện đã được triển khai, trong đó hạng mục đường cất cánh tại sân bay Phú Quốc đã hoàn thành. Các hạng mục nhà ga, trung tâm tổ chức hội nghị APEC, tuyến đường ĐT 95, tuyến tàu điện đô thị đoạn 1 và các công trình hạ tầng kỹ thuật đang được đẩy nhanh tiến độ với cam kết bảo đảm đúng tiến độ và đáp ứng yêu cầu phục vụ Tuần lễ cấp cao.

Ông Nguyễn Đức Cường, Cục trưởng Cục Quản trị Tài vụ (Văn phòng Chính phủ)

Về công tác bảo đảm an ninh, trật tự, y tế, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng Bộ Công an, Phó trưởng Tiểu ban thường trực Tiểu ban An ninh và Y tế cho biết, Năm APEC 2027 là sự kiện đối ngoại rất quan trọng của đất nước, diễn ra trong cả năm, trọng tâm tại 7 tỉnh, thành phố.

Cao điểm là Tuần lễ cấp cao APEC 2027 tại Phú Quốc, với sự tham dự của lãnh đạo các nền kinh tế thành viên và lãnh đạo các nước khách mời. Dự kiến, Tuần lễ cấp cao có thể thu hút trên 10.000 đại biểu và trên 3.000 phóng viên trong nước, quốc tế.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng Bộ Công an

Trong bối cảnh thế giới, khu vực diễn biến phức tạp, xuất hiện nhiều thách thức mới, đặc biệt là các thách thức an ninh phi truyền thống, công tác bảo đảm an ninh, trật tự cho các hoạt động của Năm APEC 2027 đặt ra yêu cầu rất cao. Bộ Công an xác định triển khai công tác bảo vệ, bảo đảm an ninh, trật tự ở cấp độ cao nhất.

Lực lượng Công an sẽ tạo điều kiện để du khách, người dân trải nghiệm các giá trị, không gian văn hóa, đồng thời tạo thuận lợi cho các hoạt động hợp tác kinh tế. Các quy định về xuất nhập cảnh, cư trú, lưu trú sẽ được thực hiện nhằm đáp ứng yêu cầu bảo đảm an ninh trên tinh thần chặt chẽ nhưng thuận lợi, thân thiện và an toàn.

Trần Thường