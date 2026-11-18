Trong ngày 18/11, Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim đã đến Thâm Quyến. Thủ tướng Singapore Lawrence Wong cũng có mặt tại thành phố này để tham dự hội nghị. Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến tới Thâm Quyến sau khi kết thúc các hoạt động tại Philippines.

Hội nghị cấp cao APEC lần thứ 33 diễn ra trong hai ngày 18-19/11 với chủ đề “Xây dựng Cộng đồng châu Á-Thái Bình Dương cùng thịnh vượng”. Các nhà lãnh đạo dự kiến tập trung thảo luận những vấn đề liên quan đến thúc đẩy thương mại và đầu tư, tăng cường kết nối khu vực, bảo đảm chuỗi cung ứng và mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ mới.

Trước đó, phát biểu tại lễ khai mạc Hội nghị Thượng đỉnh các Giám đốc điều hành (CEO) APEC ngày 18/11, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi các nền kinh tế duy trì hệ thống thương mại đa phương dựa trên luật lệ, lấy Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) làm trung tâm; đồng thời loại bỏ các rào cản thương mại và đầu tư, bảo đảm chuỗi cung ứng toàn cầu ổn định, thông suốt.

Ông Tập Cận Bình cũng đề xuất tăng cường hợp tác quốc tế về đổi mới khoa học - công nghệ, kinh tế số và trí tuệ nhân tạo (AI), thúc đẩy chuyển đổi xanh, phát thải thấp. Nhà lãnh đạo Trung Quốc khẳng định nước này sẽ tiếp tục mở cửa lĩnh vực sản xuất và dịch vụ, mở rộng khả năng tiếp cận thị trường và cải thiện môi trường đầu tư cho doanh nghiệp nước ngoài.

Thông điệp trên được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng thương mại và công nghệ giữa Mỹ và Trung Quốc gia tăng. Washington vừa công bố các biện pháp kiểm soát mới nhằm hạn chế khả năng tiếp cận chip AI tiên tiến của Trung Quốc, trong đó có việc siết chặt hoạt động buôn lậu chip và thuê năng lực tính toán từ các trung tâm dữ liệu ở nước thứ ba. Bắc Kinh đã phản đối các biện pháp này và tuyên bố sẽ có động thái đáp trả.

Hội nghị APEC năm nay cũng thu hút sự chú ý bởi cuộc gặp dự kiến giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình ngày 19/11. Những bất đồng về thương mại, công nghệ và chuỗi cung ứng được dự báo sẽ là các nội dung quan trọng trong tiếp xúc giữa hai nhà lãnh đạo, trong bối cảnh thỏa thuận đình chiến thương mại giữa hai nước dự kiến hết hạn vào tháng 1/2027.