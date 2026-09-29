Lãnh đạo các đơn vị của Bộ Công Thương tiếp Phó Chủ tịch Tập đoàn Walmart

Trong khuôn khổ chương trình công tác của Đoàn Lãnh đạo cấp cao Việt Nam tham dự Kỳ họp Đại hội đồng Liên hợp quốc lần thứ 81 tại New York, lãnh đạo Vụ Phát triển thị trường nước ngoài và Thương mại đa biên, Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công Thương) đã tiếp ông Manish Joneja, Phó Chủ tịch Cấp cao Tập đoàn Walmart phụ trách thương mại điện tử tại Hoa Kỳ và dịch vụ hoàn thiện đơn hàng, trao đổi về định hướng mở rộng đưa hàng hóa Việt Nam vào hệ thống phân phối và các nền tảng thương mại điện tử của Walmart.

Lãnh đạo các đơn vị của Bộ Công Thương làm việc với Phó Chủ tịch Tập đoàn Walmart.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Walmart khẳng định Việt Nam là một trong những thị trường cung ứng quan trọng của Tập đoàn tại Đông Nam Á. Walmart hiện thu mua nhiều nhóm hàng của Việt Nam, trong đó có các sản phẩm điện tử, đồ gia dụng, may mặc và thực phẩm, để cung ứng cho hệ thống toàn cầu.

Trên nền tảng quan hệ cung ứng đã được hình thành, Walmart mong muốn tiếp tục mở rộng mạng lưới nhà cung cấp Việt Nam, đặc biệt thông qua Walmart Marketplace, qua đó tạo thêm kênh để hàng hóa Việt Nam tiếp cận trực tiếp người tiêu dùng Hoa Kỳ và các thị trường quốc tế.

Cũng trong buổi làm việc, lãnh đạo các đơn vị của Bộ Công Thương hoan nghênh định hướng mở rộng thu mua và phát triển nhà cung cấp Việt Nam của Walmart, đồng thời đánh giá cao sự đồng hành của Tập đoàn tại các sự kiện Kết nối chuỗi cung ứng hàng hóa quốc tế (Viet Nam International Sourcing) do Bộ Công Thương tổ chức trong những năm qua.

Sự tham gia của Walmart đã nhận được sự quan tâm và kỳ vọng lớn từ cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam. Bộ Công Thương mong muốn Walmart tiếp tục tham gia sâu hơn tại các sự kiện này, qua đó tăng cường kết nối trực tiếp với các nhà cung cấp Việt Nam.

Ngoài ra, trong buổi làm việc, hai bên dành thời gian trao đổi về việc mở rộng các kênh đưa hàng Việt Nam vào hệ thống Walmart, trong đó thương mại điện tử xuyên biên giới được xác định là một hướng có nhiều tiềm năng. Lãnh đạo các đơn vị Bộ Công Thương đề nghị Walmart tăng cường hướng dẫn, chia sẻ thông tin và hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam, nhất là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, đáp ứng yêu cầu của Walmart và khai thác hiệu quả nền tảng Marketplace.

Lãnh đạo các đơn vị của Bộ Công Thương làm việc với Phó Chủ tịch Tập đoàn Walmart.

Giới thiệu về hệ sinh thái thương mại điện tử của Tập đoàn, Walmart trao đổi về Walmart Marketplace và dịch vụ hoàn thiện đơn hàng (Walmart Fulfillment Services - WFS), đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành cùng Bộ Công Thương trong kết nối, hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam mở rộng thị trường và tham gia sâu hơn vào hệ thống phân phối cũng như các nền tảng thương mại điện tử của Walmart.

Cuộc làm việc mở ra thêm những hướng kết nối thiết thực giữa doanh nghiệp Việt Nam với hệ thống phân phối toàn cầu của Walmart, góp phần đa dạng hóa phương thức xuất khẩu, mở rộng thị trường và đưa hàng hóa Việt Nam tiếp cận sâu hơn với người tiêu dùng quốc tế.