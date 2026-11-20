Đồng chí Phạm Văn Thiều, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và đồng chí Nguyễn Minh Thất, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau (bìa trái), cùng các đồng chí lãnh đạo Hội đồng nhân dân tỉnh đến thăm, chúc mừng nhà giáo Đặng Thế Minh, 91 tuổi, hiện thường trú tại phường Bạc Liêu. (Ảnh: Cộng tác viên)

Theo đó, đồng chí Phạm Văn Thiều, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau đã đến thăm, chúc mừng các nhà giáo lão thành tại phường Bạc Liêu.

Đoàn đến thăm nhà giáo lão thành Lê Ngọc Các, người từng tình nguyện vào chiến trường miền Nam, nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Công lập Bạc Liêu; và nhà giáo lão thành Đặng Thế Minh, nguyên Hiệu trưởng Trường trung học phổ thông chuyên Bạc Liêu.

Đồng chí Phạm Văn Thiều, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và đồng chí Nguyễn Minh Thất, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau (bìa trái) đến thăm, chúc mừng nhà giáo Lê Ngọc Các, người từng tình nguyện vào chiến trường miền nam, nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Công lập Bạc Liêu. (Ảnh: Cộng tác viên)

Tại các nơi đến thăm, đồng chí Phạm Văn Thiều, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống của các nhà giáo và gia đình. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với những cống hiến to lớn, thầm lặng của các thầy cho sự nghiệp trồng người, cũng như tinh thần dấn thân, cống hiến vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Cũng nhân kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, đồng chí Huỳnh Quốc Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau, cùng đại diện lãnh đạo một số sở, ngành tỉnh Cà Mau vừa đến thăm, chúc mừng Nhà giáo Ưu tú, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đào Hoàng Nam và Nhà giáo Ưu tú Huỳnh Hữu Phước, cùng ngụ phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau.

Tại các gia đình, đồng chí Huỳnh Quốc Việt cùng đoàn công tác ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống của hai nhà giáo và các thành viên trong gia đình, đồng thời bày tỏ sự trân trọng đối với những đóng góp của các nhà giáo cho sự nghiệp giáo dục của tỉnh.

Đồng chí Huỳnh Quốc Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau (thứ ba từ phải sang) và đồng chí Phan Hải Phương (bìa trái), Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Bạc Liêu đến thăm Nhà giáo Ưu tú Huỳnh Hữu Phước, nguyên Trưởng phòng Giáo dục huyện Hòa Bình cũ. (Ảnh: CTV)

Nhà giáo Ưu tú, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đào Hoàng Nam, nguyên Hiệu trưởng Trường đại học Bạc Liêu, đã có nhiều năm gắn bó với sự nghiệp giáo dục. Trải qua nhiều vị trí công tác, từ giảng viên đến cán bộ quản lý, đồng chí Đào Hoàng Nam luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tâm huyết với nghề, góp phần đào tạo nhiều thế hệ sinh viên có năng lực, đóng góp tích cực cho quê hương, đất nước.

Nhà giáo Ưu tú Huỳnh Hữu Phước, nguyên Trưởng phòng Giáo dục huyện Hòa Bình (cũ) cho biết, hơn 40 năm công tác trong ngành giáo dục là chặng đường ghi dấu sự tận tụy, trách nhiệm và những nỗ lực không ngừng. Đồng chí Huỳnh Hữu Phước luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần vào sự phát triển của ngành giáo dục địa phương…

Đồng chí Hồ Thanh Thủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau thăm, tặng quà đồng chí Trương Công Lập, nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Bạc Liêu. (Ảnh: CTV)

Cũng nhân kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, Đoàn công tác Tỉnh ủy Cà Mau do đồng chí Hồ Thanh Thủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau làm Trưởng đoàn, đến thăm, chúc mừng nhà giáo Trương Công Lập, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Bạc Liêu, tại phường Bạc Liêu.

Tại buổi đến thăm, đồng chí Hồ Thanh Thủy ân cần thăm hỏi sức khỏe, đồng thời bày tỏ sự trân trọng đối với những đóng góp của nhà giáo Trương Công Lập cho sự nghiệp giáo dục tỉnh nhà, đặc biệt trong công tác quản lý, điều hành ngành giáo dục qua nhiều năm công tác.

Đồng chí Đỗ Ái Lam (áo đỏ), Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hòa Bình đến đến thăm, chúc mừng một số trường học của xã. (Ảnh Lãnh đạo xã cung cấp)

Thay mặt Lãnh đạo tỉnh, đồng chí Hồ Thanh Thủy gửi lời chúc mừng tốt đẹp đến nhà giáo Trương Công Lập nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Đồng thời, mong muốn ông tiếp tục quan tâm, chia sẻ kinh nghiệm, lan tỏa tâm huyết nghề nghiệp đến đội ngũ cán bộ, giáo viên trẻ, góp phần xây dựng sự nghiệp giáo dục tỉnh nhà ngày càng phát triển.

Đồng chí Đỗ Ái Lam (áo đỏ), Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hòa Bình đến đến thăm, chúc mừng một số trường học của xã. (Ảnh Lãnh đạo xã cung cấp)

Nhân kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, các đồng chí Đỗ Ái Lam, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hòa Bình; Mai Cẩm Giang, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã; Trần Việt Thùy, Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hòa Bình đến đến thăm, chúc mừng một số trường học của xã; Trung tâm Chính trị Hòa Bình.

Đồng chí Mai Cẩm Giang, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã; đồng chí Trần Việt Thùy, Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hòa Bình đến thăm, chúc mừng Trung tâm Chính trị Hòa Bình. (Ảnh Lãnh đạo xã cung cấp)

Cũng nhân kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, đồng chí Lâm Danh Nhân, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường; cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng ủy phường Hiệp Thành (tỉnh Cà Mau) đã đến thăm, chúc mừng tại một số trường học trên địa bàn phường.

Đồng chí Lâm Danh Nhân, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Hiệp Thành đến thăm, chúc mừng tại một số trường học trên địa bàn phường. (Ảnh: CTV)

Đồng chí Lâm Danh Nhân (hàng đầu, bên trái), Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Hiệp Thành đến thăm, chúc mừng tại một số trường học trên địa bàn phường. (Ảnh: CTV)