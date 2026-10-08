Lãnh đạo Cà Mau lắng nghe tâm tư, nâng tầm người nông dân chuyên nghiệp

Tại vùng nông thôn Cà Mau, nuôi trồng thủy sản tiếp tục đóng vai trò chủ lực. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Buổi đối thoại diễn ra thẳng thắn, cởi mở, ghi nhận được hơn 50 câu hỏi, ý kiến, kiến nghị sát thực tế của nhiều hội viên nông dân đại diện cho hàng trăm nghìn nông dân toàn tỉnh Cà Mau.

Vấn đề thu hút sự quan tâm lớn nhất là những khó khăn trong tiêu thụ nông sản, tình trạng được mùa mất giá, chi phí vật tư đầu vào tăng cao và rào cản truy xuất nguồn gốc. Nhiều hộ dân trăn trở khi quy mô sản xuất còn nhỏ lẻ, chuỗi liên kết giữa nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp chưa thực sự bền vững.

Đại diện hội viên nông dân Cà Mau nêu những trăn trở về đầu ra nông sản và kiến nghị tháo gỡ rào cản tín dụng tại hội nghị đối thoại. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Bên cạnh đó, việc tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi “vốn xanh” để chuyển đổi sang mô hình nông nghiệp sinh thái, tuần hoàn và ứng dụng công nghệ cao còn gặp không ít rào cản về thủ tục tài sản thế chấp và tiêu chí phân loại xanh.

Nhà nông thu hoạch tôm quảng canh cải tiến tại vùng nông thôn xã Tân Thuận, tỉnh Cà Mau. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Giải đáp các vấn đề nông dân đặt ra, lãnh đạo ngành nông nghiệp, công thương, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Cà Mau, cùng các đơn vị chức năng đã trực tiếp làm rõ những chính sách hỗ trợ hiện hành.

Phó Giám đốc Sở Công thương tỉnh Cà Mau Dương Vũ Nam giải đáp những trăn trở, kiến nghị của nông dân tại buổi đối thoại. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Đồng thời, đại diện các sở, ngành cam kết sẽ tiếp tục đẩy mạnh kết nối cầu-cung, hỗ trợ nông dân xây dựng mã số vùng trồng, vùng nuôi, đăng ký nhãn hiệu OCOP và tăng cường kiểm soát giá cả vật tư đầu vào.

Về tín dụng, ngành ngân hàng khẳng định sẽ đơn giản hóa thủ tục, tạo điều kiện thuận lợi nhất để bà con tiếp cận dòng vốn phục vụ sản xuất xanh và bền vững.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau Lữ Quang Ngời phát biểu ý kiến định hướng, kết luận tại hội nghị đối thoại với nông dân Cà Mau. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Phát biểu chỉ đạo kết luận hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau Lữ Quang Ngời ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp quan trọng của giai cấp nông dân vào sự phát triển kinh tế-xã hội chung của tỉnh.

Nhờ được chuyển giao khoa học, kỹ thuật, không ít nhà nông vùng nông thôn xã Tân Thuận (tỉnh Cà Mau) áp dụng mô hình nuôi tôm quảng canh cải tiến 2 giai đoạn thành công, nâng cao hiệu quả canh tác. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Đồng chí nhấn mạnh, để xây dựng nông thôn hiện đại và đáng sống, yếu tố quyết định trước hết là phải “tri thức hóa nông dân”, hình thành đội ngũ nông dân chuyên nghiệp, nắm vững kỹ thuật, có tư duy kinh tế nông nghiệp và làm chủ công nghệ số.

Thời gian tới, người đứng đầu chính quyền tỉnh Cà Mau yêu cầu các sở, ban, ngành và chính quyền các địa phương trong tỉnh: Tiếp tục quán triệt quan điểm lấy người dân làm trung tâm, lấy hiệu quả sản xuất, thu nhập và đời sống của người dân làm thước đo trong xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách.

Trên cơ sở đó, cần khẩn trương rà soát, giải quyết dứt điểm các kiến nghị chính đáng của nông dân, nhất là những điểm nghẽn phản ánh nhiều liên quan đến vốn, đất đai, hạ tầng sản xuất, khoa học-công nghệ, chuyển đổi số, thị trường và liên kết tiêu thụ sản phẩm.

Tiếp tục tập trung đẩy mạnh cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ và sinh thái thích ứng với biến đổi khí hậu.

Hội Nông dân các cấp trong tỉnh tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; tích cực hỗ trợ hội viên thành lập các hợp tác xã kiểu mới, xây dựng thương hiệu nông sản Cà Mau mạnh trên thị trường trong nước và quốc tế.

Ở chiều ngược lại, cùng với việc tiếp tục phát huy tinh thần cần cù, sáng tạo, đoàn kết, lãnh đạo tỉnh Cà Mau rất mong nông dân trong tỉnh mạnh dạn thay đổi cách nghĩ, cách làm, chủ động học hỏi, ứng dụng khoa học-kỹ thuật và công nghệ mới.

“Muốn sản xuất hiệu quả hơn thì không thể chỉ quan tâm đến năng suất mà phải quan tâm đến chất lượng, chi phí, thị trường, thương hiệu và đầu ra. Lãnh đạo tỉnh sẽ luôn đồng hành và tạo điều kiện, nhưng người nông dân vẫn là chủ thể quyết định sự thành công của quá trình chuyển đổi từ sản xuất nông nghiệp sang phát triển kinh tế nông nghiệp”, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lữ Quang Ngời gởi gắm thông điệp.