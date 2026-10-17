Kinh tế

Lãnh đạo Cà Mau khảo sát mô hình kinh tế hiệu quả tại Đất Mũi

Chiều 17/10/2026, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau Đặng Văn Dũng đã có buổi khảo sát mô hình nuôi chồn hương, tôm sinh thái tại xã Đất Mũi, tỉnh Cà Mau.

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Cùng dự, có đại diện sở ngành chức năng tỉnh, chính quyền địa phương. Đây được xem là một trong những mô hình tiêu biểu mang lợi nhuận kinh tế cao cho bà con nhân dân xã Đất Mũi.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau Đặng Văn Dũng khảo sát mô hình nuôi chồn hương tại xã Đất Mũi. Ảnh: Tuấn Phi - TTXVN

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau Đặng Văn Dũng khảo sát mô hình nuôi chồn hương tại xã Đất Mũi. Ảnh: Tuấn Phi - TTXVN

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau Đặng Văn Dũng khảo sát mô hình nuôi tôm, cua sinh thái. Ảnh: Tuấn Phi - TTXVN

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau Đặng Văn Dũng khảo sát mô hình nuôi tôm, cua sinh thái. Ảnh: Tuấn Phi - TTXVN

Mô hình nuôi tôm, cua sinh thái tại xã Đất Mũi. Ảnh: Tuấn Phi - TTXVN

Mô hình nuôi tôm, cua sinh thái tại xã Đất Mũi. Ảnh: Tuấn Phi - TTXVN

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau Đặng Văn Dũng khảo sát mô hình nuôi tôm, cua sinh thái. Ảnh: Tuấn Phi - TTXVN

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau Đặng Văn Dũng khảo sát mô hình nuôi tôm, cua sinh thái. Ảnh: Tuấn Phi - TTXVN

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau Đặng Văn Dũng tặng quà cho hộ nuôi tôm, cua sinh thái. Ảnh: Tuấn Phi - TTXVN

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau Đặng Văn Dũng tặng quà cho hộ nuôi tôm, cua sinh thái. Ảnh: Tuấn Phi - TTXVN

Tuấn Phi/vnanet.vn

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/lanh-dao-ca-mau-khao-sat-mo-hinh-kinh-te-hieu-qua-tai-dat-mui/440946.html