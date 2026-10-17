Lãnh đạo Cà Mau khảo sát mô hình kinh tế hiệu quả tại Đất Mũi

Đó là một trong những nội dung đáng chú ý trong dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán. Điều này sẽ tạo cơ sở pháp lý để thử nghiệm có giới hạn đối với công nghệ, sản phẩm, dịch vụ và mô hình kinh doanh mới trước khi xem xét triển khai trên phạm vi rộng.