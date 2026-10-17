Lãnh đạo Cà Mau khảo sát mô hình kinh tế hiệu quả tại Đất Mũi
Chiều 17/10/2026, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau Đặng Văn Dũng đã có buổi khảo sát mô hình nuôi chồn hương, tôm sinh thái tại xã Đất Mũi, tỉnh Cà Mau.
Cùng dự, có đại diện sở ngành chức năng tỉnh, chính quyền địa phương. Đây được xem là một trong những mô hình tiêu biểu mang lợi nhuận kinh tế cao cho bà con nhân dân xã Đất Mũi.
Nguồn Bnews: https://bnews.vn/lanh-dao-ca-mau-khao-sat-mo-hinh-kinh-te-hieu-qua-tai-dat-mui/440946.html