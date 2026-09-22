Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chúc mừng tấm Huy chương Vàng đầu tiên của thể thao Việt Nam tại ASIAD 20

Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh, Phó Cục trưởng Thể dục thể thao Việt Nam, Trưởng Đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD 20 Nguyễn Hồng Minh đã trao thưởng nóng 200 triệu đồng cho đội tuyển karate nữ nội dung kata. (Ảnh: BÙI LƯỢNG)

Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh, Phó Cục trưởng Thể dục thể thao Việt Nam, Trưởng Đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD 20 Nguyễn Hồng Minh đã trao thưởng nóng 200 triệu đồng cho đội tuyển karate nữ nội dung kata.

Cùng với đó, Đại tá Nguyễn Thị Thúy Thanh, Phó Cục trưởng Công tác chính trị (Bộ Công an), Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Thể thao Công an nhân dân trao thưởng 50 triệu đồng của Hiệp hội cho đội tuyển. Tập đoàn T&T cũng trao thưởng 100 triệu đồng cho vận động viên Nguyễn Ngọc Trâm.

Đại tá Nguyễn Thị Thúy Thanh, Phó Cục trưởng Công tác chính trị (Bộ Công an), Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Thể thao Công an cùng Đại tá Phạm Hồng Thắm, Giám đốc Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể thao Công an nhân dân trao thưởng 50 triệu đồng của Hiệp hội cho đội tuyển. (Ảnh: BÙI LƯỢNG)

Chiều 22/9, đội tuyển kata nữ gồm Nguyễn Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi và Hoàng Thị Thu Uyên đã đánh bại các vận động viên của Iran với tỷ số 5-0 trong trận chung kết, qua đó bảo vệ thành công chức vô địch nội dung này sau 3 năm và mang về tấm Huy chương Vàng đầu tiên cho Đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD 20.

Chia sẻ sau chiến thắng, Trưởng Đoàn Nguyễn Hồng Minh bày tỏ vui mừng trước thành tích của đội tuyển kata nữ. Ông cho rằng tấm Huy chương Vàng đầu tiên sẽ tạo thêm động lực để các thành viên và đội tuyển của Đoàn thể thao Việt Nam tự tin thi đấu, hướng tới những kết quả tốt hơn trong những ngày tiếp theo: “Chúng tôi hy vọng tấm Huy chương Vàng đầu tiên này sẽ là nguồn động viên, khích lệ để tất cả thành viên, các đội tuyển của Đoàn thể thao Việt Nam thêm tự tin, tiếp tục thi đấu thành công và giành những thành tích tốt trong thời gian tới”.

Đánh giá về lực lượng vận động viên Công an nhân dân, Trưởng Đoàn Nguyễn Hồng Minh khẳng định, đây là nguồn lực quan trọng của thể thao Việt Nam và kỳ vọng các vận động viên Công an nhân dân sẽ tiếp tục đóng góp vào thành tích chung của Đoàn tại ASIAD 20.

Ba võ sĩ Nguyễn Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi và Hoàng Thị Thu Uyên tạo dấu ấn bằng những động tác mạnh, dứt khoát, kết hợp độ chính xác. (Ảnh: BÙI LƯỢNG)

Sự quan tâm, động viên kịp thời của Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh tiếp thêm tinh thần và quyết tâm để Đoàn thể thao Việt Nam nỗ lực hoàn thành mục tiêu tại ASIAD 20. Tấm Huy chương Vàng của đội tuyển karate nữ nội dung kata cũng tạo thêm động lực cho các đội tuyển bước vào những nội dung thi đấu tiếp theo.

Ngày mai (23/9), wushu và bắn súng tiếp tục được kỳ vọng mang về thành tích cho Đoàn thể thao Việt Nam. Ở môn wushu, Dương Thúy Vi - Huy chương Vàng ASIAD 17 tại Incheon (Hàn Quốc) sẽ tranh tài. Trong khi đó, Trịnh Thu Vinh và Phạm Quang Huy tiếp tục thi đấu ở môn bắn súng.