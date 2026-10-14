Lãnh đạo Bộ Quốc phòng Việt Nam-Lào-Campuchia gặp nhau bàn phương hướng hợp tác thời gian tới

Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam; Đại tướng Khamliang Outhakaysone, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào và Đại tướng Tea Seiha, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia gặp nhau tại Hà Nội. (Ảnh: Nguyễn Hồng)

Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam; Đại tướng Khamliang Outhakaysone, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào và Đại tướng Tea Seiha, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia đồng chủ trì cuộc gặp.

Tại cuộc gặp, Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, bày tỏ vui mừng chứng kiến những thành tựu to lớn ba nước đã đạt được trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tình cảm đoàn kết Việt Nam – Lào – Campuchia ngày càng gắn bó, bền chặt.

Đại tướng Phan Văn Giang bày tỏ vui mừng khi tình cảm đoàn kết Việt Nam – Lào – Campuchia ngày càng gắn bó, bền chặt. (Ảnh: Nguyễn Hồng)

Đại tướng Phan Văn Giang tin tưởng, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Nhân dân Campuchia và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, đất nước Campuchia và đất nước Lào sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa, tiếp tục củng cố vị thế, hình ảnh đất nước trên trường quốc tế.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng Việt Nam nhấn mạnh, kể từ khi được thiết lập vào năm 2012, Cơ chế Cuộc gặp thường niên giữa ba Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ngày càng phát huy hiệu quả qua hơn một thập kỷ. Đại tướng Phan Văn Giang cho rằng, đây là biểu hiện sinh động của quyết tâm chính trị nhằm củng cố và tăng cường tình đoàn kết, thúc đẩy hơn nữa tin cậy chính trị, quan hệ hợp tác giữa ba nước, ba Quân đội.

Cuộc gặp thường niên giữa ba Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam – Lào – Campuchia diễn ra tại Hà Nội vào chiều ngày 14/10. (Ảnh: Nguyễn Hồng)

Nhấn mạnh hợp tác quốc phòng là một trụ cột quan trọng trong tổng thể quan hệ giữa ba nước, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam vui mừng ghi nhận ba trọng tâm hợp tác Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ba nước đã thống nhất tại Cuộc gặp ba Bộ trưởng năm 2025 tại Lào đã được triển khai hiệu quả, nổi bật là: gặp gỡ, tiếp xúc cấp cao và các cấp; hợp tác quản lý, bảo vệ biên giới; hợp tác tuyên truyền, giáo dục cho nhân dân và Quân đội ba nước, nhất là các thế hệ trẻ về lịch sử, ý nghĩa tầm quan trọng của giữ gìn và phát huy quan hệ đoàn kết ba nước...

Đoàn đại biểu Quốc phòng Việt Nam tại cuộc gặp. (Ảnh: Nguyễn Hồng)

Về phương hướng thời gian tới, Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị ba bên tiếp tục phối hợp, triển khai các nội dung hợp tác, gồm: Củng cố nền tảng tin cậy chính trị, tăng cường tiếp xúc, trao đổi đoàn, gặp gỡ, tiếp xúc cấp cao và các cấp; duy trì hiệu quả cơ chế hợp tác thường niên; tuyên truyền, giáo dục cho Quân đội và nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ ba nước về lịch sử, ý nghĩa, tầm quan trọng của tình đoàn kết ba nước Việt Nam – Lào – Campuchia đối với vận mệnh của mỗi nước, làm thất bại âm mưu chống phá, chia rẽ quan hệ ba nước, ba Quân đội; giao lưu, hợp tác giữa các lực lượng bảo vệ biên giới, quân khu giáp biên và các quân, binh chủng; trao đổi kinh nghiệm quản lý, bảo vệ biên giới, đấu tranh tội phạm xuyên quốc gia; giao lưu hữu nghị giữa lực lượng vũ trang với chính quyền và nhân dân biên giới; công nghiệp quốc phòng; pháp luật quân sự, quốc phòng; thể thao quân sự; chuyển đổi số; khắc phục hậu quả chiến tranh; gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc; hợp tác đào tạo nguồn nhân lực; tiếp tục ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương quốc tế và khu vực, nhất là các cơ chế trong ASEAN...

Các đại biểu đoàn Việt Nam. (Ảnh: Nguyễn Hồng)

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định, Việt Nam mong muốn cùng Lào, Campuchia và các quốc gia trong lưu vực hợp tác chặt chẽ, gắn với tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN.

Việt Nam luôn dành ưu tiên hàng đầu cho việc không ngừng tăng cường, củng cố mối quan hệ tin cậy, gắn bó với Lào và Campuchia; luôn trân trọng sự ủng hộ, giúp đỡ chí tình, chí nghĩa của hai nước trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây, cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay.

Bộ Quốc phòng Việt Nam hoan nghênh hai đoàn do Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Lào và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Campuchia dẫn đầu sang dự Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam vào tháng 12/2026 tại Hà Nội.

Đại tướng Tea Seiha, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia khẳng định cuộc gặp là cơ hội để củng cố hơn nữa quan hệ “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài” Việt Nam-Lào-Campuchia. (Ảnh: Nguyễn Hồng)

Về phần mình, Đại tướng Tea Seiha, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia bày tỏ vui mừng sang thăm và làm việc tại Việt Nam, dự Cuộc gặp thường niên giữa 3 Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và diễn tập chung giữa 3 Bộ Quốc phòng về phòng thủ dân sự.

Đại tướng Tea Seiha khẳng định đây là cơ hội để củng cố hơn nữa quan hệ “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài” Việt Nam-Lào-Campuchia, góp phần vào hòa bình, ổn định, thịnh vượng của khu vực và trên thế giới.

Đoàn đại biểu Quốc phòng Campuchia tham dự cuộc gặp. (Ảnh: Nguyễn Hồng)

Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia đánh giá cao quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam-Lào-Campuchia thời gian qua nói chung cũng như những kết quả tích cực, hiệu quả trong hợp tác quốc phòng giữa ba nước trên cơ sở các cơ chế hợp tác, các thỏa thuận đã có.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng Campuchia cam kết thời gian tới, sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng Việt Nam và Lào để thúc đẩy hơn nữa hợp tác Quốc phòng giữa Bộ Quốc phòng 3 nước trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, vì lợi ích quốc gia và nhân dân Việt Nam-Lào-Campuchia; tiếp tục ủng hộ Việt Nam, Lào trên các diễn đàn đa phương quốc tế và khu vực ASEAN, đặc biệt là ADMM, ADMM+.

Đoàn đại biểu Quốc phòng Campuchia tham dự cuộc gặp. (Ảnh: Nguyễn Hồng)

Về phía Lào, Đại tướng Khamliang Outhakaysone, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào nhấn mạnh chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam lần này là dấu mốc quan trọng, thắm tình hữu nghị, góp phần làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ truyền thống lâu đời giữa 3 nước, 3 quân đội; thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Lào-Campuchia ngày càng đơm hoa kết trái.

Đại tướng Khamliang Outhakaysone, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào nhấn mạnh chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam lần này là dấu mốc quan trọng, thắm tình hữu nghị. (Ảnh: Nguyễn Hồng)

Đánh giá cao kết quả của cuộc diễn tập chung về phòng thủ dân sự giữa 3 Bộ Quốc phòng, Đại tướng Khamliang Outhakaysone cho rằng, qua đó sẽ giúp Bộ Quốc phòng Lào và Campuchia có thêm kinh nghiệm để áp dụng vào thực tiễn.

Đoàn đại biểu quốc phòng Lào. (Ảnh: Nguyễn Hồng)

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng Lào cũng bày tỏ vui mừng trước những kết quả tốt đẹp của hợp tác giữa Bộ Quốc phòng ba nước. Đại tướng Khamliang Outhakaysone đề nghị, thời gian tới, ba bên cần tiếp tục phối hợp, thúc đẩy hợp tác quốc phòng trên các lĩnh vực như trao đổi đoàn, hợp tác quản lý, bảo vệ biên giới, đào tạo và ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn đa phương quốc tế, khu vực… để hợp tác quốc phòng là một trong những trụ cột quan trọng trong hợp tác giữa ba nước Việt Nam-Lào-Campuchia.

Tại cuộc gặp, các bên trao đổi về tình hình thế giới, khu vực và những thành tựu rất đáng tự hào của ba nước, ba Quân đội trong thời gian qua.

Kết thúc cuộc gặp, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ba nước ký Biên bản Cuộc gặp. (Ảnh: Nguyễn Hồng)