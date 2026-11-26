Lãnh đạo Bộ Quốc phòng kiểm tra công tác chuẩn bị Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026. Thực hiện: ĐỖ TRUNG

Để chuẩn bị cho chương trình khai mạc, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Trường Thắng đã trực tiếp kiểm tra thực địa, tổ chức rút kinh nghiệm trong quá trình các lực lượng tập luyện.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng kiểm tra thực địa công tác chuẩn bị Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Chương trình nghệ thuật chào mừng triển lãm có chủ đề “Bay lên Việt Nam”, thời lượng hơn 40 phút, với sự tham gia của 2.500 cán bộ, chiến sĩ, nghệ sĩ quân đội, trong đó có 600 chiến sĩ đặc công…

Chương trình nghệ thuật có âm hưởng hào hùng, truyền đi khát vọng hòa bình, sức mạnh tinh thần yêu nước, sức mạnh công nghiệp quốc phòng Việt Nam gắn liền với khát vọng hòa bình của toàn dân tộc. Chương trình thể hiện rõ tinh thần “tự lực, tự cường, đổi mới, sáng tạo”, ý thức cao về trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn hòa bình cho quê hương và cộng đồng quốc tế; khẳng định vị thế Việt Nam trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng tại buổi kiểm tra chương trình nghệ thuật chào mừng triển lãm

Phát biểu sau buổi kiểm tra hợp luyện, Thượng tướng Lê Quang Đạo, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Trưởng ban Tổ chức Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026, ghi nhận, biểu dương các cơ quan, đơn vị đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Ban tổ chức.

Thượng tướng Lê Quang Đạo phát biểu đánh giá công tác chuẩn bị triển lãm

Thượng tướng Lê Quang Đạo đánh giá các cán bộ, chiến sĩ và thành viên tham gia phục vụ lễ khai mạc đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động rèn luyện, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ, góp phần vào thành công của buổi hợp luyện lần thứ nhất.

Theo kế hoạch, Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026 diễn ra từ ngày 10 đến 13-12, tại sân bay Gia Lâm. Đây là lần thứ ba triển lãm được Bộ Quốc phòng tổ chức, tiếp nối thành công của các kỳ triển lãm năm 2022 và năm 2024.

>> Một số hình ảnh tại buổi kiểm tra thực địa. Ảnh: ĐỖ TRUNG

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