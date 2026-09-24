Lãnh đạo Bộ Ngoại giao trao quyết định điều động, bổ nhiệm lãnh đạo cấp Vụ

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường trao quyết định tiếp nhận và điều động ông Trần Quốc Khánh, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Algeria, kết thúc nhiệm kỳ về nước đến công tác tại Bộ phận Nghiên cứu chuyên đề, giữ chức danh Phó Vụ trưởng. Biệt phái ông Trần Quốc Khánh đến công tác tại Ban Thư ký Quốc gia APEC 2027, giữ chức danh Phó Vụ trưởng.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường trao quyết định tiếp nhận và điều động ông Vũ Văn Minh, nguyên Tham tán Công sứ, Người thứ Hai, Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore, kết thúc nhiệm kỳ về nước, đến công tác và giữ chức Phó Vụ trưởng, Vụ Đông Nam Á - Nam Á - Nam Thái Bình Dương.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Cường chúc mừng các đồng chí vừa nhận quyết định và nhấn mạnh, bối cảnh quốc tế và khu vực tiếp tục có nhiều biến động nhanh chóng, phức tạp, đan xen giữa thời cơ và thách thức, đòi hỏi đội ngũ cán bộ ngoại giao, đặc biệt là đội ngũ lãnh đạo quản lý cấp Vụ, phải không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, tư duy chiến lược, trình độ chuyên môn và năng lực tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Cường đề nghị các đồng chí được trao quyết định nhanh chóng tiếp cận công việc trên cương vị mới và bày tỏ tin tưởng rằng, với quá trình công tác, kinh nghiệm thực tiễn cùng năng lực đã được khẳng định, các đồng chí mới nhận quyết định hôm nay sẽ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ trên cương vị mới, đóng góp tích cực vào sự phát triển của từng đơn vị cũng như của Bộ Ngoại giao.

Đồng chí Trần Quốc Khánh thay mặt các đồng chí vừa nhận quyết định bày tỏ vinh dự và xúc động trước sự tin tưởng của Ban Thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo Bộ và lãnh đạo các đơn vị và cho đây vừa là niềm vinh dự, vừa là trách nhiệm lớn đối với 2 đồng chí nhận quyết định ngày hôm nay.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường chụp ảnh lưu niệm với 2 đồng chí vừa nhận quyết định và đại diện các đơn vị tham dự buổi lễ.