Ủy ban Quốc gia APEC 2027 tổ chức họp báo quốc tế về Năm APEC 2027. (Ảnh: Nguyễn Hồng)

Sáng 27/11, tại Hà Nội, Ủy ban Quốc gia APEC 2027 tổ chức họp báo quốc tế về Năm APEC 2027. Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ, Trưởng Ban Thư ký Quốc gia APEC 2027; Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng, Trưởng Tiểu ban Tuyên truyền và Văn hóa; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ngô Lê Văn, Trưởng Tiểu ban Lễ tân; Chánh Văn phòng Bộ Công an Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Phó Trưởng tiểu ban Thường trực Tiểu ban An ninh và Y tế; Cục trưởng Cục Quản trị Tài vụ Văn phòng Chính phủ Nguyễn Đức Cường, Trưởng bộ phận Thường trực Tiểu ban Vật chất và Hậu cần chủ trì họp báo.

Tại họp báo, đại diện các tiểu ban thuộc Ủy ban Quốc gia APEC 2027 đã thông tin về công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, hạ tầng, hậu cần và những điểm mới trong công tác lễ tân, đón tiếp các đoàn đại biểu quốc tế, hướng tới tổ chức các sự kiện chuyên nghiệp, chu đáo, trọng thị và giàu bản sắc văn hóa Việt Nam.

Sự tham gia, đồng hành của người dân trong nước và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài cũng được nhấn mạnh nhằm góp phần tổ chức thành công Năm APEC 2027, lan tỏa hình ảnh đất nước, con người Việt Nam tới bạn bè quốc tế.

Quảng bá diện mạo, tầm vóc Việt Nam

Liên quan đến các hoạt động văn hóa, nghệ thuật và quảng bá du lịch trong Năm APEC 2027, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng, Trưởng Tiểu ban Tuyên truyền và Văn hóa cho biết, đăng cai APEC không chỉ là dịp để Việt Nam tiếp tục thể hiện vai trò và những đóng góp có trách nhiệm đối với Diễn đàn mà còn là cơ hội quý báu để quảng bá văn hóa, đất nước, con người Việt Nam.

Bạn bè quốc tế có dịp trực tiếp chứng kiến những đổi thay mạnh mẽ đang diễn ra tại Việt Nam, qua đó hiểu rõ hơn về diện mạo, tầm vóc và khát vọng phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng, Trưởng Tiểu ban Tuyên truyền và Văn hóa phát biểu tại Họp báo quốc tế về Năm APEC 2027. (Ảnh: Nguyễn Hồng)

Với tinh thần đó, công tác tuyên truyền, quảng bá sẽ tập trung vào ba nhóm công việc lớn.

Thứ nhất, về văn hóa, nghệ thuật và quảng bá di sản, Việt Nam xác định văn hóa là mạch nguồn kết nối các hội nghị, sự kiện trong Năm APEC 2027. Tại các hội nghị tổ chức ở địa phương, đặc biệt là Tuần lễ Cấp cao APEC, Việt Nam mong muốn tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật đặc sắc dành cho lãnh đạo các nền kinh tế, cộng đồng doanh nghiệp và phóng viên báo chí, vừa quảng bá tinh hoa văn hóa dân tộc, vừa có sự tham gia của các nền kinh tế thành viên APEC.

Các hoạt động dự kiến gồm tuần văn hóa, ngày văn hóa, liên hoan nghệ thuật, lễ hội đường phố, giao lưu nhân dân và giao lưu văn hóa quốc tế. Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng kỳ vọng trong Tuần lễ Cấp cao APEC tại Phú Quốc, ngay tại địa điểm tổ chức hội nghị hoặc trung tâm báo chí sẽ có không gian văn hóa Việt Nam với các triển lãm ảnh, hoạt động giới thiệu tinh hoa ẩm thực Việt Nam.

Thứ hai, về quảng bá du lịch, giới thiệu tiềm năng, thế mạnh và thành tựu phát triển của các địa phương, việc tổ chức các hội nghị APEC tại 7 địa phương trên cả ba miền Bắc, Trung, Nam là cơ hội để các địa phương giới thiệu hình ảnh tới bạn bè quốc tế.

Tiểu ban Tuyên truyền và Văn hóa đã trao đổi với các địa phương, dự kiến tổ chức các chương trình tham quan, khảo sát, trải nghiệm các sản phẩm du lịch, thưởng thức ẩm thực, giới thiệu những loại hình du lịch như du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái, du lịch xanh.

Thứ ba, Việt Nam mong muốn tạo dấu ấn bằng bộ nhận diện Năm APEC 2027. Biểu trưng (logo) và các yếu tố nhận diện trên những sản phẩm của APEC sẽ hướng tới giới thiệu tinh hoa văn hóa dân tộc, đồng thời thể hiện tinh thần hội nhập mạnh mẽ, diện mạo và vị thế của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Về việc lựa chọn Phú Quốc làm địa điểm tổ chức Tuần lễ Cấp cao APEC 2027, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ cho biết, trong mỗi lần đăng cai APEC, Việt Nam lựa chọn những địa điểm khác nhau để giới thiệu hình ảnh đất nước tới bạn bè quốc tế. Năm 2006, Việt Nam lựa chọn Hà Nội - Thủ đô, trung tâm chính trị, văn hóa, kinh tế của cả nước. Năm 2017, Việt Nam giới thiệu Đà Nẵng - một thành phố năng động, sáng tạo ở miền Trung.

Lần này, Việt Nam lựa chọn Phú Quốc, hòn đảo có vẻ đẹp thiên nhiên kỳ vĩ, một trung tâm du lịch đang vươn lên, phấn đấu trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo, du lịch và dịch vụ. Qua đó, Việt Nam mong muốn giới thiệu tới bạn bè quốc tế hình ảnh Phú Quốc là một điểm đến mới đáng sống, hấp dẫn về du lịch, trải nghiệm và sáng tạo, thể hiện sự vươn mình của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Sự lựa chọn này cũng gắn với thông điệp “Một đại dương là một cộng đồng”, thể hiện sự gắn kết và phát triển năng động của khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Việt Nam mong muốn qua những trải nghiệm mới tại Phú Quốc, các thành viên APEC sẽ cảm nhận được sự gắn kết, năng động, đổi mới và vươn mình - những đặc trưng trong quá trình phát triển của các nền kinh tế APEC thời gian qua.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng, Trưởng Tiểu ban Tuyên truyền và Văn hóa trao đổi với các đại biểu tại họp báo. (Ảnh: Nguyễn Hồng)

Kỳ vọng người dân là chủ thể kiến tạo

Liên quan đến câu hỏi của báo chí về sự tham gia, hưởng ứng và đóng góp của người dân, cộng đồng địa phương đối với Năm APEC 2027, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng, Trưởng Tiểu ban Tuyên truyền và Văn hóa nhấn mạnh, bất kỳ sự kiện nào, dù ở quy mô trong nước hay quốc tế, đều không thể thành công nếu thiếu sự tham gia, đồng hành của người dân.

Đối với Năm APEC 2027, Việt Nam mong muốn người dân tham gia, đồng hành với tinh thần là một chủ thể kiến tạo. Mỗi người dân, với sự thân thiện, hiếu khách, tình cảm chân thành, nồng ấm, có thể trở thành một đại sứ văn hóa, đại sứ hữu nghị của Việt Nam. Đây chính là những đóng góp cụ thể, thiết thực nhất vào việc lan tỏa hình ảnh đất nước, con người và văn hóa Việt Nam tới bạn bè quốc tế.

Bên cạnh các hoạt động, sự kiện chính thức, Việt Nam dự kiến phối hợp với các nền kinh tế thành viên tổ chức các hoạt động giao lưu nhân dân, giao lưu văn hóa, nghệ thuật, giao lưu giữa các nghệ sĩ, vận động viên và các chương trình thể thao, tạo cơ hội để người dân các nền kinh tế kết nối, qua đó tăng cường tinh thần đoàn kết, gắn bó và hữu nghị giữa các nền kinh tế APEC.

Các đại biểu tham dự họp báo. (Ảnh: Nguyễn Hồng)

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng cũng đề cao vai trò của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, đặc biệt là những người đang sinh sống, học tập, làm việc và định cư tại các nền kinh tế thành viên APEC. Theo ước tính của Thứ trưởng, số người Việt Nam tại các nền kinh tế APEC có thể chiếm trên 50% tổng số người Việt Nam ở nước ngoài. Thông qua việc lan tỏa tinh thần APEC, tinh thần trách nhiệm và hội nhập của Việt Nam, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài sẽ là kênh quảng bá quan trọng tới bạn bè quốc tế.

Thứ trưởng mong muốn, người dân trong nước và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài cùng tham gia, đóng góp vào thành công của Năm APEC 2027.

Nhân dịp này, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng mong muốn các cơ quan báo chí trong và ngoài nước, những người phụ trách công tác văn hóa, báo chí của các cơ quan đại diện ngoại giao tại Việt Nam tiếp tục đồng hành, hỗ trợ Việt Nam quảng bá, lan tỏa hình ảnh đất nước, con người trong Năm APEC 2027.

Hướng tới công tác lễ tân giàu bản sắc

Liên quan đến những điểm mới trong công tác lễ tân, đón tiếp các đoàn đại biểu cấp cao và khách quốc tế, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ngô Lê Văn, Trưởng Tiểu ban Lễ tân nhấn mạnh, công tác lễ tân có vai trò đặc biệt quan trọng đối với thành công của các sự kiện. Trên cơ sở kế thừa kinh nghiệm từ hai lần đăng cai APEC trước đây, Việt Nam hướng tới công tác lễ tân chuyên nghiệp, giàu bản sắc, thể hiện văn hóa và con người Việt Nam.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ngô Lê Văn, Trưởng Tiểu ban Lễ tân trả lời câu hỏi của phóng viên tại Họp báo quốc tế về Năm APEC 2027. (Ảnh: Nguyễn Hồng)

Việc tổ chức Tuần lễ Cấp cao APEC 2027 tại Phú Quốc, một địa bàn biển đảo, đặt ra những yêu cầu riêng về kết nối giao thông, hạ tầng, bố trí nơi lưu trú, đi lại và điều phối các hoạt động. Công tác xây dựng hạ tầng tại Phú Quốc đang được thúc đẩy đồng bộ. Thông qua hệ thống hạ tầng, Việt Nam mong muốn thể hiện năng lực tổ chức, hình ảnh một đất nước năng động, đổi mới, tự cường, vươn lên.

Với trên 200 hoạt động dự kiến diễn ra trong suốt Năm APEC 2027 tại 7 địa phương, cao điểm là Tuần lễ Cấp cao, Việt Nam xác định công tác lễ tân phải bảo đảm sự chu đáo, chuyên nghiệp và trọng thị ở mọi hội nghị, không phân biệt quy mô, cấp độ, địa điểm hay thời gian tổ chức.

Thứ trưởng Ngô Lê Văn cho rằng, dù cơ sở hạ tầng hiện đại đến đâu, yếu tố con người vẫn giữ vai trò quan trọng nhất. Do đó, Tiểu ban Lễ tân chú trọng đào tạo đội ngũ cán bộ lễ tân, tình nguyện viên, liên lạc viên về ngoại ngữ, chuyên môn, nghiệp vụ và kỹ năng ứng xử, qua đó thể hiện sự chân thành, trọng thị và những nét đẹp của con người Việt Nam.

Công tác lễ tân cũng chú trọng kết hợp giữa truyền thống và hiện đại. Từ biểu trưng hoa sen của Năm APEC 2027 đến việc trang trí các địa điểm tổ chức sự kiện, lựa chọn quà tặng đều hướng tới thể hiện bản sắc văn hóa và sự phát triển của Việt Nam. Tiểu ban Lễ tân cũng chú trọng ứng dụng công nghệ xanh trong công tác đón tiếp, tổ chức đi lại phù hợp với điều kiện thực tế.

Thứ trưởng Ngô Lê Văn nhấn mạnh, thông qua công tác lễ tân, Việt Nam mong muốn không chỉ góp phần tổ chức thành công Năm APEC 2027 mà còn để bạn bè quốc tế cảm nhận được hình ảnh một Việt Nam đang vươn mình, tự cường và giàu bản sắc văn hóa.

Ông Nguyễn Đức Cường, Cục trưởng Cục Quản trị Tài vụ (Văn phòng Chính phủ), Trưởng bộ phận Thường trực Tiểu ban Vật chất và Hậu cần trả lời câu hỏi của phóng viên tại Họp báo quốc tế về Năm APEC 2027. (Ảnh: Nguyễn Hồng)

Trả lời câu hỏi của báo chí về những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật và các điều kiện hậu cần, ông Nguyễn Đức Cường, Cục trưởng Cục Quản trị Tài vụ (Văn phòng Chính phủ), Trưởng bộ phận Thường trực Tiểu ban Vật chất và Hậu cần cho biết, đến nay, công tác chuẩn bị tập trung vào ba nhóm nhiệm vụ chính về cơ sở vật chất, hạ tầng phục vụ các hội nghị tại 7 địa phương; phương tiện đưa đón đại biểu; công tác chuẩn bị.

Theo đó, công tác chuẩn bị đang được triển khai đồng bộ. Đến nay, 21 công trình phục vụ sự kiện đã được triển khai, trong đó hạng mục đường cất cánh tại Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc đã hoàn thành. Các hạng mục nhà ga, trung tâm tổ chức Hội nghị APEC, tuyến đường ĐT 95, tuyến tàu điện đô thị đoạn 1 và các công trình hạ tầng kỹ thuật đang được đẩy nhanh tiến độ với cam kết bảo đảm đúng tiến độ và đáp ứng yêu cầu phục vụ Tuần lễ Cấp cao.

Với tinh thần trọng thị, chuyên nghiệp, công tác hậu cần sẽ được triển khai nhằm bảo đảm các điều kiện tốt nhất về cơ sở vật chất, hạ tầng, góp phần tổ chức thành công Năm APEC 2027, ông Nguyễn Đức Cường chia sẻ.

Bảo đảm an ninh, trật tự ở cấp độ cao nhất

Về công tác bảo đảm an ninh, trật tự, y tế, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng Bộ Công an, Phó Trưởng Tiểu ban Thường trực Tiểu ban An ninh và Y tế cho biết, Năm APEC 2027 là sự kiện đối ngoại rất quan trọng của đất nước, với chuỗi hội nghị, sự kiện chính thức và các hoạt động bên lề diễn ra trong cả năm, trọng tâm tại 7 tỉnh, thành phố.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng Bộ Công an, Phó Trưởng Tiểu ban Thường trực Tiểu ban An ninh và Y tế phát biểu tại Họp báo quốc tế về Năm APEC 2027. (Ảnh: Nguyễn Hồng)

Cao điểm là Tuần lễ Cấp cao APEC 2027 tại Phú Quốc (An Giang), với sự tham dự của lãnh đạo các nền kinh tế thành viên và lãnh đạo các nước khách mời. Theo dự kiến, Tuần lễ Cấp cao có thể thu hút trên 10.000 đại biểu và trên 3.000 phóng viên trong nước, quốc tế.

Trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực diễn biến phức tạp, xuất hiện nhiều thách thức mới, đặc biệt là các thách thức an ninh phi truyền thống, công tác bảo đảm an ninh, trật tự cho các hoạt động của Năm APEC 2027 đặt ra yêu cầu rất cao. Bộ Công an xác định triển khai công tác bảo vệ, bảo đảm an ninh, trật tự ở cấp độ cao nhất.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản nhấn mạnh ba yêu cầu lớn: Bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho các sự kiện chính thức, hoạt động bên lề, đại biểu và phóng viên tham dự; thực hiện công tác bảo đảm an ninh, trật tự chặt chẽ nhưng thông thoáng, thân thiện, chuyên nghiệp; chủ động, sẵn sàng các phương án xử lý tình huống về an ninh và y tế.

Về công tác chỉ đạo, điều hành, Ủy ban Quốc gia APEC 2027 đã thành lập Tiểu ban An ninh và Y tế do lãnh đạo Bộ Công an phụ trách, với sự tham gia của 9 bộ, ngành và các địa phương liên quan. Tiểu ban đã ban hành kế hoạch tổng thể và chương trình công tác cụ thể, xuyên suốt Năm APEC 2027.

Xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của lực lượng Công an trong năm 2027, Bộ Công an đã thành lập tiểu ban chuyên trách, tập trung triển khai các phương án, kế hoạch bảo đảm an ninh, trật tự. Trên cơ sở kế thừa kinh nghiệm từ các kỳ APEC trước, đồng thời tiếp thu kinh nghiệm tại APEC 2026, lực lượng Công an đã chuẩn bị các phương án đáp ứng yêu cầu bảo đảm an ninh trong tình hình mới, sẵn sàng ứng phó với những nguy cơ, thách thức mới phát sinh.

Lực lượng Công an cũng đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thực thi pháp luật nước ngoài và các đối tác trong công tác bảo đảm an ninh, an toàn cho các sự kiện của Năm APEC 2027.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản cho biết, đến nay, công tác của Tiểu ban An ninh và Y tế cũng như công tác bảo đảm an ninh, trật tự đã sẵn sàng cho Năm APEC 2027, trước mắt là hội nghị APEC tại Gia Lai trong tháng 12/2026.

Trong thời gian diễn ra Tuần lễ Cấp cao APEC 2027, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản cho biết, bên cạnh ưu tiên cao nhất là bảo đảm an ninh, trật tự, đây cũng là dịp diễn ra các hoạt động giao lưu văn hóa, nghệ thuật, quảng bá hình ảnh đất nước và du lịch. Các hoạt động này đều được tính đến trong phương án bảo đảm an ninh, an toàn, trong đó các địa điểm tổ chức hội nghị, sự kiện sẽ được bảo đảm an ninh ở cấp độ cao nhất.

Theo dự kiến, Tuần lễ Cấp cao có thể thu hút trên 10.000 đại biểu và trên 3.000 phóng viên trong nước, quốc tế. (Ảnh: Nguyễn Hồng)

Lực lượng Công an sẽ tạo điều kiện để du khách, người dân trải nghiệm các giá trị, không gian văn hóa, đồng thời tạo thuận lợi cho các hoạt động hợp tác kinh tế. Các quy định về xuất nhập cảnh, cư trú, lưu trú sẽ được thực hiện nhằm đáp ứng yêu cầu bảo đảm an ninh trên tinh thần chặt chẽ nhưng thuận lợi, thân thiện và an toàn.

Về những đóng góp của Bộ Công an trong kiến tạo phát triển, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản nhấn mạnh, công tác bảo đảm an ninh, trật tự phải gắn liền với kiến tạo phát triển, lấy an ninh, ổn định làm nền tảng, điều kiện cho phát triển.

Trên tinh thần đó, Bộ Công an tập trung vào ba nhóm nhiệm vụ.

Thứ nhất, chủ động phát hiện, tham mưu tháo gỡ những điểm nghẽn, vướng mắc trong quá trình chuẩn bị và tổ chức Năm APEC 2027, đặc biệt là đối với các dự án, công trình tại Phú Quốc, góp phần bảo đảm tiến độ, chất lượng các dự án.

Thứ hai, triển khai sáng kiến xây dựng Phú Quốc trở thành đơn vị kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị, tạo dựng môi trường an toàn, văn minh, phục vụ tổ chức các hoạt động của Năm APEC 2027.

Thứ ba, phối hợp đề xuất sáng kiến Tuyên bố chung về nâng cao sức chống chịu nhận thức số vì một nền kinh tế số đáng tin cậy.

Nhân dịp này, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản bày tỏ mong muốn Bộ Công an tiếp tục nhận được sự phối hợp, hợp tác chặt chẽ, thường xuyên của các cơ quan thực thi pháp luật các nước, không chỉ nhằm bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho Năm APEC 2027, trọng tâm là Tuần lễ Cấp cao, mà còn góp phần kiến tạo môi trường hòa bình, hợp tác và phát triển.