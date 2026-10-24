Lãnh đạo Bộ Ngoại giao gửi thư ngỏ tới các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý, nhà quản trị doanh nghiệp và các bạn trẻ tài năng trước kỳ tuyển dụn

Trụ sở Bộ Ngoại giao. (Ảnh: Nguyễn Hồng)

Thân gửi các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý, nhà quản trị doanh nghiệp và các bạn trẻ tài năng,

Thưa Quý vị và các bạn,

Trải qua hơn 80 năm xây dựng và trưởng thành, ngành Ngoại giao Việt Nam luôn tự hào về những đóng góp của các thế hệ cán bộ đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, gìn giữ hòa bình, mở rộng quan hệ quốc tế và nâng cao vị thế đất nước. Trong hành trình ấy, ngành Ngoại giao luôn trân trọng sự đồng hành của đội ngũ trí thức, chuyên gia và những người có tài năng ở trong và ngoài nước.

Hôm nay, khi đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới với những thời cơ và thách thức đan xen, công tác đối ngoại đứng trước nhiều yêu cầu mới. Ngành Ngoại giao càng cần những cán bộ có tri thức, bản lĩnh, tư duy đổi mới và kinh nghiệm thực tiễn trong nhiều lĩnh vực, từ kinh tế, khoa học, công nghệ đến hợp tác quốc tế.

Tôi hiểu rằng Quý vị và các bạn đang có những lựa chọn, hành trình nghề nghiệp riêng: Người vừa tốt nghiệp với thành tích xuất sắc; người miệt mài nghiên cứu khoa học; người đã khẳng định năng lực trong quản lý, điều hành tại các tổ chức, doanh nghiệp ở Việt Nam và trên thế giới... Bộ Ngoại giao luôn trân trọng những thành tựu, kinh nghiệm cùng khát vọng đóng góp ấy, và mong có cơ hội được đồng hành cùng Quý vị và các bạn.

Với sự trân trọng đó, tôi trân trọng mời Quý vị và các bạn quan tâm, đăng ký tham gia kỳ tuyển dụng công chức Bộ Ngoại giao năm 2026, thông qua hình thức xét tuyển theo chính sách thu hút, trọng dụng người có tài năng hoặc thi tuyển công chức theo quy định chung.

Trong năm 2026, Bộ Ngoại giao tổ chức tuyển dụng công chức theo hai hình thức: Xét tuyển theo chính sách thu hút, trọng dụng người có tài năng với 10 chỉ tiêu; và thi tuyển công chức với dự kiến hơn 30 chỉ tiêu, cùng tại vị trí Chuyên viên đối ngoại và hội nhập quốc tế, làm việc tại các vụ, cục thuộc Bộ. Thông tin về đợt xét tuyển đã được công bố trên Cổng thông tin điện tử Bộ Ngoại giao (www.mofa.gov.vn), mục Tuyển dụng 2026; thông báo về đợt thi tuyển dự kiến sẽ được đăng tải trong những ngày tới.

Bộ Ngoại giao luôn rộng mở cánh cửa chào đón những ứng viên có tài năng và tâm huyết. Tôi tin rằng, dù với tư cách cán bộ ngoại giao hay chuyên gia đồng hành, mỗi đóng góp từ Quý vị và các bạn đều có thể tạo nên những giá trị thiết thực cho ngành Ngoại giao và sự phát triển của đất nước.

Xin chúc Quý vị và các bạn cùng gia đình sức khỏe, hạnh phúc và thành công!