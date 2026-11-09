Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo gặp mặt các nhà giáo tiêu biểu năm 2026

Từ năm 2015 đến nay, Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam đã phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tập đoàn Thiên Long cùng các đơn vị tổ chức Chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô”.

Sau 12 năm triển khai, chương trình đã tuyên dương 690 thầy giáo, cô giáo tiêu biểu trên mọi miền Tổ quốc. Đó là các thầy cô giáo đang ngày đêm “bám bản” dạy học tại các vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; các thầy cô đang giảng dạy ở các huyện đảo, xã đảo xa xôi; các thầy giáo là những cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng mang quân hàm xanh; các thầy cô giáo dục đặc biệt dạy các em học sinh khuyết tật; các thầy cô là người dân tộc thiểu số đang công tác tại vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.

Thứ trưởng thường trực Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng và Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Nguyễn Kim Quy trao tặng Bằng khen cho các thầy cô tiêu biểu năm 2026

Các thầy, cô giáo tuyên dương tại chương trình được lãnh đạo Đảng, Nhà nước gặp mặt, động viên và tặng quà; được tham gia các hoạt động tham quan…

Năm nay, Trung ương Hội LHTN Việt Nam tiếp tục phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tập đoàn Thiên Long tổ chức chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô”.

Sau hơn 1 tháng triển khai kể từ ngày 12-8-2026, Ban tổ chức Chương trình đã nhận được 190 hồ sơ các gương thầy cô giáo từ 32 tỉnh, thành phố.

Gương 34 thầy cô tiêu biểu được lựa chọn từ 190 hồ sơ trên toàn quốc

Ngày 23-9-2026, Hội đồng xét chọn đã họp và thống nhất danh sách 34 gương giáo viên tiêu biểu xuất sắc về dự chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2026 tại Thủ đô Hà Nội.

Trong đó, có 14 giáo viên là người dân tộc thiểu số của 8 dân tộc Tày, Sán Chỉ, Mường, Cơ Tu, Chăm, Khmer, Nùng, Hoa. Giáo viên lớn tuổi nhất là cô Phan Thị Lệ giáo viên Trường Tiểu học Trương Lương. Sinh năm 1972 - (thời gian công tác 29 năm 9 tháng) và giáo viên trẻ tuổi nhất là cô Nguyễn Thị Vân Nhi (sinh năm 1994), công tác tại Trường tiểu học và THCS Hồng Thủy, TP. Huế (thời gian công tác 6 năm 9 tháng).

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng các thầy cô tiêu biểu năm 2026

Chia sẻ tại buổi gặp mặt, anh Lê Hải Long, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam khẳng định, chương trình đã thực sự trở thành nguồn cảm hứng mạnh mẽ cho không chỉ các nhà giáo hiện tại mà còn cho những thế hệ nhà giáo tương lai. Với những giá trị tinh thần và sự động viên từ xã hội, chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” đã tạo ra một động lực lớn, khuyến khích những sinh viên sư phạm, những người trẻ yêu thích ngành giáo dục thêm tin tưởng vào lựa chọn của mình. Các tấm gương của thầy cô được vinh danh là hình ảnh mẫu mực, truyền cảm hứng để các thế hệ nối tiếp không ngừng phấn đấu, vượt qua thử thách, nối tiếp truyền thống “người đưa đò” của dân tộc.

Tại chương trình gặp mặt, các thầy, cô giáo và các nhà giáo trẻ đã trao đổi, chia sẻ những khó khăn trong quá trình giảng dạy; những động lực giúp các thầy cô tận tâm, cống hiến với nghề và những mong muốn, nguyện vọng về chế độ chính sách cho những giáo viên vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn.

Các thầy cô chia sẻ kinh nghiệm trong công tác chuyên môn và những khó khăn gặp phải trong công tác giảng dạy

Các thầy, cô giáo cũng chia sẻ kinh nghiệm trong công tác chuyên môn, giảng dạy, hỗ trợ học sinh trong cuộc sống, học tập. Các thầy cô đều đau đáu nỗi niềm, mong mỏi lớn nhất là làm được điều gì đó cho học trò của mình, để các con yên tâm học tập, có môi trường giáo dục hạnh phúc, có cuộc sống và tương lai tốt đẹp hơn…

Đánh giá về 34 nhà giáo tham dự chương trình, Thứ trưởng Thường trực Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng bày tỏ sự ấn tượng và xúc động trước những đóng góp, tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến của các thầy, cô.

Theo Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng, điều đáng trân trọng là nhiều giáo viên không tập trung kể về thành tích hay khó khăn của bản thân mà nêu những kiến nghị, đề xuất nhằm cải thiện hoạt động chuyên môn, điều kiện dạy học và chế độ chính sách cho đồng nghiệp, vì lợi ích chung.

Thứ trưởng khẳng định Bộ Giáo dục và Đào tạo thấu hiểu những khó khăn về cơ sở vật chất, sĩ số học sinh, tình trạng thiếu giáo viên, điều kiện đi lại và chế độ chính sách tại các địa bàn khó khăn. Bộ sẽ tiếp tục nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện chính sách thu hút nhân tài, tạo điều kiện để đội ngũ nhà giáo yên tâm công tác.

Tại chương trình, Thứ trưởng Thường trực Phạm Ngọc Thưởng đã trao Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho 34 thầy cô giáo tham dự chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2026.