Lãnh đạo Bộ GD&ĐT lắng nghe nguyện vọng của giáo viên vùng khó khăn

Trong khuôn khổ chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2026, ngày 9.11 tại Hà Nội, Thứ trưởng Thường trực Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng đã gặp mặt và tặng Bằng khen cho 34 thầy giáo, cô giáo tiêu biểu được tuyên dương.

Chia sẻ tại buổi gặp mặt, anh Lê Hải Long, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam cho biết, chào mừng kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20.11); nhằm cổ vũ, động viên và ghi nhận những cống hiến bền bỉ, không ngừng nghỉ của đội ngũ thầy giáo, cô giáo ở vùng khó khăn, đóng góp cho sự nghiệp giáo dục và bồi dưỡng thế hệ trẻ, Trung ương Hội LHTN Việt Nam đã phối hợp với Bộ GD&ĐT, Tập đoàn Thiên Long cùng các đơn vị tổ chức Chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô”.

Các thầy cô chia sẻ tại chương trình

Năm nay, từ 190 hồ sơ, Ban tổ chức Chương trình đã họp và thống nhất danh sách 34 gương giáo viên tiêu biểu xuất sắc về dự chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” tại Hà Nội.

Trong đó, có 14 giáo viên là người dân tộc thiểu số của 8 dân tộc Tày, Sán Chỉ, Mường, Cơ Tu, Chăm, Khmer, Nùng và Hoa. Giáo viên lớn tuổi nhất là cô Phan Thị Lệ, giáo viên Trường Tiểu học Trương Lương (sinh năm 1972 - thời gian công tác 29 năm 9 tháng) và giáo viên trẻ tuổi nhất là cô Nguyễn Thị Vân Nhi, giáo viên Trường tiểu học và THCS Hồng Thủy, TP. Huế (sinh năm 1994 - thời gian công tác 6 năm 9 tháng).

Tại chương trình gặp mặt, các thầy, cô giáo và các nhà giáo trẻ đã trao đổi, chia sẻ những khó khăn trong quá trình giảng dạy; những động lực giúp các thầy cô tận tâm, cống hiến với nghề và những mong muốn, nguyện vọng về chế độ chính sách cho những giáo viên vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn.

Thầy Đặng Phú Vinh (Trường THPT Nguyễn Trung Trực, An Giang) bày tỏ trăn trở về cơ sở vật chất phục vụ dạy và học. Theo thầy Vinh, với diện tích phòng học phổ biến hiện nay khoảng 68m² cùng sĩ số 45 học sinh, việc tổ chức các hoạt động trải nghiệm, đổi mới giáo dục còn gặp nhiều hạn chế về không gian.

Thứ trưởng Thường trực Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng và Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Kim Quy trao Bằng khen cho cô giáo

Bên cạnh đó, thể trạng của học sinh hiện nay đã phát triển cao lớn hơn trước rất nhiều, nhưng quy cách bàn ghế tại trường vẫn theo tiêu chuẩn cũ nhiều năm trước, gây bất tiện và ảnh hưởng đến tư thế, sức khỏe của các em. Thầy Vinh mong muốn Bộ GD&ĐT cùng các cấp lãnh đạo quan tâm đầu tư, từng bước trang bị hệ thống bàn ghế đạt chuẩn, phù hợp với lứa tuổi để học sinh có điều kiện học tập thoải mái nhất.

Các thầy, cô giáo cũng chia sẻ kinh nghiệm trong công tác chuyên môn, giảng dạy, hỗ trợ học sinh trong cuộc sống, học tập. Các thầy cô đều đau đáu nỗi niềm, mong mỏi lớn nhất là làm được điều gì đó cho học trò của mình, để các con yên tâm học tập, có môi trường giáo dục hạnh phúc, có cuộc sống và tương lai tốt đẹp hơn…

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thứ trưởng Thường trực Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng nhấn mạnh, giáo dục và đào tạo luôn luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm, được xác định là quốc sách hàng đầu. Đặc biệt, Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo thêm một mệnh đề nữa là giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, quyết định tương lai của dân tộc. Điều này tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục.

34 thầy cô vùng khó khăn được Bộ GD&ĐT tặng Bằng khen

Thứ trưởng cho biết, Đảng, Nhà nước đang dành nhiều nguồn lực đầu tư cho giáo dục, trong đó có việc xây dựng trường phổ thông liên cấp tại 248 xã biên giới. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có văn bản đề nghị các địa phương tiếp tục rà soát nhu cầu đầu tư, nâng cấp, xây mới trường mầm non tại những địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, không chỉ riêng khu vực biên giới.

Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng bày tỏ sự ấn tượng và xúc động trước những đóng góp, tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến của các thầy, cô. Điều đáng trân trọng là nhiều giáo viên không tập trung kể về thành tích hay khó khăn của bản thân mà nêu những kiến nghị, đề xuất nhằm cải thiện hoạt động chuyên môn, điều kiện dạy học và chế độ chính sách cho đồng nghiệp, vì lợi ích chung.

Thứ trưởng khẳng định Bộ GD&ĐT thấu hiểu những khó khăn về cơ sở vật chất, sĩ số học sinh, tình trạng thiếu giáo viên, điều kiện đi lại và chế độ chính sách tại các địa bàn khó khăn. Bộ sẽ tiếp tục nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện chính sách thu hút nhân tài, tạo điều kiện để đội ngũ nhà giáo yên tâm công tác.

Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng cho biết, bên cạnh việc xây dựng chính sách thu hút, giữ chân giáo viên, cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong dạy học. Qua đó, dù số lượng giáo viên trực tiếp còn hạn chế, học sinh vùng sâu, vùng xa vẫn có cơ hội tiếp cận các chương trình ngoại ngữ và những môn học khác như học sinh ở khu vực thuận lợi.

Tại chương trình, Thứ trưởng Thường trực Phạm Ngọc Thưởng đã trao Bằng khen của Bộ GD&ĐT cho 34 thầy cô giáo tham dự chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2026. Tấm gương của thầy cô được vinh danh là hình ảnh mẫu mực, truyền cảm hứng để các thế hệ nối tiếp không ngừng phấn đấu, vượt qua thử thách, nối tiếp truyền thống “người đưa đò” của dân tộc.