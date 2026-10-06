Lãnh đạo Bộ Dân tộc và Tôn giáo gặp mặt Đoàn đại biểu người có uy tín tiêu biểu tỉnh Tuyên Quang

Đại biểu dự chương trình gặp mặt.

Báo cáo tại buổi gặp mặt, lãnh đạo Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh cho biết: Tuyên Quang là tỉnh miền núi, biên giới phía Bắc, có diện tích tự nhiên hơn 13.790 km², dân số hơn 1,8 triệu người, với 46 dân tộc cùng sinh sống. Đồng bào dân tộc thiểu số có hơn 1,3 triệu người, chiếm 73,5% dân số toàn tỉnh. Những năm qua, được sự quan tâm của Trung ương, Bộ Dân tộc và Tôn giáo cùng sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đạt nhiều kết quả tích cực.

Hệ thống kết cấu hạ tầng từng bước được đầu tư, hoàn thiện; 100% số xã có đường ô tô cứng hóa đến trung tâm xã, 100% số thôn, bản có đường xe cơ giới đến trung tâm; 100% số xã có trường, lớp học kiên cố; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 98,5%; 97,97% số hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia. Đến cuối năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh còn 15,33%.

Từ năm 2023 đến nay, nguồn lực từ 3 chương trình mục tiêu quốc gia và các chính sách dân tộc đã góp phần bố trí gần 3.000 tỷ đồng đầu tư xây dựng 1.583 công trình hạ tầng tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Toàn tỉnh hiện có 3.436 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Đây là lực lượng có vai trò quan trọng trong tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; vận động nhân dân phát triển kinh tế, giữ gìn bản sắc văn hóa, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, bảo đảm an ninh, trật tự và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác dân tộc tại địa phương vẫn còn một số khó khăn như chênh lệch về trình độ phát triển giữa vùng dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn với khu vực đô thị; tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo còn cao; hạ tầng chưa đồng bộ...

Đồng chí Nguyễn Văn Dưng, Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Tuyên Quang báo cáo khái quát kết quả thực hiện chính sách dân tộc và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh đề nghị Đảng, Nhà nước tiếp tục quan tâm bố trí nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo, đầu tư hạ tầng vùng đồng bào dân tộc thiểu số; sớm ban hành hướng dẫn triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026 - 2030 và bổ sung chính sách hỗ trợ định kỳ cho người có uy tín. Các đại biểu người có uy tín chia sẻ kinh nghiệm hòa giải ở cơ sở, bảo tồn bản sắc văn hóa, bài trừ hủ tục; đồng thời kiến nghị đơn giản hóa thủ tục pháp lý về thừa kế đất đai, đẩy mạnh dồn điền, đổi thửa.

Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nông Thị Hà phát biểu tại chương trình gặp mặt.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nông Thị Hà ghi nhận, biểu dương những đóng góp tích cực của đội ngũ người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Tuyên Quang đối với phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh, trật tự, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và triển khai hiệu quả các chủ trương, chính sách dân tộc tại địa phương. Thứ trưởng khẳng định Bộ sẽ tiếp thu các kiến nghị của Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh và đoàn đại biểu người có uy tín, tổng hợp, tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét, tiếp tục hoàn thiện các chính sách liên quan đến công tác dân tộc, tôn giáo.

Thứ trưởng Nông Thị Hà đề nghị thời gian tới, đội ngũ người có uy tín tỉnh Tuyên Quang tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm và ảnh hưởng tích cực trong cộng đồng; gương mẫu chấp hành, tích cực tuyên truyền, vận động đồng bào thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đoàn kết phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, giữ gìn bản sắc văn hóa tốt đẹp, xóa bỏ hủ tục, xây dựng đời sống văn hóa và tích cực tham gia bảo vệ an ninh, trật tự, chủ quyền biên giới quốc gia.

Đồng thời, đề nghị Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Tuyên Quang tiếp tục quan tâm thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với người có uy tín; tăng cường cung cấp thông tin, bồi dưỡng kiến thức, tổ chức giao lưu, học tập kinh nghiệm, tạo điều kiện để người có uy tín phát huy tốt vai trò cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân.

Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nông Thị Hà và lãnh đạo Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Tuyên Quang tặng quà người có uy tín tỉnh.

Lãnh đạo Vụ tuyên truyền công tác dân tộc, tôn giáo, Bộ Dân tộc và Tôn giáo cùng đại biểu tặng quà người có uy tín tỉnh Tuyên Quang.

Nhân dịp này, lãnh đạo Bộ Dân tộc và Tôn giáo đã tặng quà, chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo Sở Dân tộc và Tôn giáo và Đoàn đại biểu người có uy tín tiêu biểu tỉnh Tuyên Quang.