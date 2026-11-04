Lãnh đạo Bộ Công thương nói về đánh giá tác động của xăng E10 đến môi trường sau 5 tháng

Thông tin tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 10/2026, Thứ trưởng Bộ Công thương Lương Hoàng Thái cho biết, thị trường xăng dầu và hệ thống phân phối duy trì ổn định, cơ bản thực hiện đúng lộ trình, kế hoạch đề ra. Việc cung ứng xăng sinh học đáp ứng nhu cầu thị trường, không xảy ra tình trạng mất cân đối cung - cầu.

Thứ trưởng Bộ Công thương Lương Hoàng Thái thông tin về kết quả khai thác, sử dụng xăng sinh học.

Năng lực pha chế, phối trộn xăng sinh học tiếp tục được tăng cường. Đến nay, có 11 doanh nghiệp được cấp phép với tổng năng lực đạt 1,410 triệu m³/tháng, cơ bản đáp ứng nhu cầu tiêu thụ khoảng một triệu m³/tháng. Như vậy, năng lực pha chế, phối trộn hiện có dư địa khoảng 30% để dự phòng khi phát sinh sự cố.

Đối với nguồn cung xăng sinh học E100, khả năng sản xuất trong nước tiếp tục được duy trì thông qua ba nhà máy đang hoạt động. Bộ Công Thương kỳ vọng, khi nhu cầu thị trường ổn định, một số nhà máy từng dừng sản xuất có thể phục hồi, bổ sung nguồn cung, thậm chí hình thành thêm năng lực sản xuất mới, góp phần bảo đảm ổn định chuỗi cung ứng.

Về tiêu thụ, lũy kế từ ngày 1/6 - 27/10/2026, tổng lượng xăng E5 và E10 tiêu thụ ước đạt khoảng 4,930 triệu m³. Trong đó, xăng E10 chiếm 92,09%, xăng E5 chiếm 7,91%. Theo Thứ trưởng Lương Hoàng Thái, xăng sinh học đã trở thành chủng loại tiêu dùng chủ yếu trên thị trường.

Về giá bán, xăng E10 được duy trì ổn định trong bối cảnh giá năng lượng thế giới có nhiều biến động. Từ khi triển khai đến nay, giá xăng dầu đã trải qua 19 lần điều chỉnh, gồm 11 lần tăng và 8 lần giảm.

Đáng chú ý, tại kỳ điều hành ngày 22/10/2026, giá cơ sở xăng E10 RON95-III ở mức 25.213 đồng/lít, giảm 1.816 đồng/lít so với kỳ điều hành ngày 14/10/2026 và thấp hơn giá xăng E5 RON92 là 148 đồng/lít.

Thứ trưởng Bộ Công thương cho biết, công tác điều hành, kiểm tra, giám sát thị trường, đo lường và chất lượng tiếp tục được triển khai chặt chẽ. Trong giai đoạn vừa qua, chưa phát sinh sai phạm mang tính hệ thống.

Cùng với đó, Bộ Công thương đẩy mạnh thông tin, truyền thông, tiếp nhận và xác minh phản ánh của người tiêu dùng. Đến nay, Bộ đã tiếp nhận 315 ý kiến, trong đó 314 ý kiến tập trung trong tháng 6 và tháng 7. Đáng chú ý, trong tháng 9 và tháng 10, số ý kiến phản ánh gần như không còn.

Thứ trưởng Lương Hoàng Thái cho biết, Bộ mong muốn tiếp tục nhận được phản ánh từ người dân thông qua các cơ quan báo chí để có thêm thông tin phục vụ công tác điều hành, kiểm tra và giám sát chất lượng xăng sinh học.

Liên quan đến tác động của việc sử dụng xăng sinh học đối với môi trường và chất lượng không khí, lãnh đạo Bộ Công thương cho rằng, thời gian triển khai mới khoảng 5 tháng nên kết quả quan trắc tại các địa điểm khác nhau chưa phản ánh được xu hướng mang tính hệ thống.

Việc đánh giá cần tiếp tục được thực hiện trong thời gian tới, trên cơ sở dữ liệu đo đạc thực tế và so sánh với các giai đoạn phù hợp.

Tuy nhiên, xét về mặt lý thuyết, theo các nghiên cứu chung, việc thay thế khoảng một triệu m³ xăng khoáng mỗi năm bằng E100 có thể giúp giảm khoảng 2,5 triệu tấn CO₂ phát thải vào không khí mỗi năm.

Thứ trưởng Lương Hoàng Thái nhấn mạnh, đây là mức giảm phát thải tính toán theo lý thuyết. Hiệu quả thực tế đối với môi trường và chất lượng không khí cần tiếp tục được kiểm chứng bằng kết quả quan trắc, đo đạc trong thời gian tới.