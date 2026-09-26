Lãnh đạo Bộ Công an gửi Thư khen Công an tỉnh Thanh Hóa

Thư khen nêu rõ:

Lãnh đạo Bộ được báo cáo: Vào khoảng 17 giờ ngày 22/9/2026, Trung tá Nguyễn Thị Thu Thảo, Phó Đội trưởng Đội Tham mưu huấn luyện, Phòng Cảnh sát Cơ động, Công an tỉnh Thanh Hóa đang cùng đồng đội trên đường trở về đơn vị sau khi hoàn thành đợt công tác huấn luyện, đã trực tiếp xử lý 1 vụ va chạm giao thông xảy ra tại Quốc lộ 1A, đoạn qua xã Hoạt Giang làm xe máy của một phụ nữ chở theo hai con nhỏ bị ngã, khiến một trong hai cháu bé (4 tuổi) bị thương nặng, nguy hiểm đến tính mạng. Trung tá Thảo cùng đồng đội đã khẩn trương sơ cứu và nhanh chóng đưa cháu bé đến bệnh viện cấp cứu kịp thời, qua cơn nguy kịch.

Hành động đầy tinh thần trách nhiệm và quyết đoán của Trung tá Nguyễn Thị Thu Thảo cùng cán bộ Đội Tham mưu huấn luyện, Phòng Cảnh sát Cơ động, Công an tỉnh Thanh Hóa đã giúp cháu bé qua cơn nguy kịch

Hành động đầy tinh thần trách nhiệm và quyết đoán của Trung tá Nguyễn Thị Thu Thảo cùng cán bộ Đội Tham mưu huấn luyện, Phòng Cảnh sát Cơ động, Công an tỉnh Thanh Hóa được dư luận người dân địa phương ghi nhận, được gia đình nạn nhân biết ơn và tri ân đã góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của lực lượng Công an trong lòng Nhân dân, củng cố niềm tin yêu của người dân đối với lực lượng Công an nhân dân, là bằng chứng sinh động thể hiện tinh thần “Gần dân nhất” - vì dân phục vụ - lấy dân làm trung tâm trong phong trào thi đua “Ba Nhất” của lực lượng Công an nhân dân: “Kịp thời có mặt, giúp đỡ Nhân dân khi khó khăn, hoạn nạn, tiên phong trong hoạt động cộng đồng”.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Tôi ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương đồng chí Trung tá Nguyễn Thị Thu Thảo cùng cán bộ Đội Tham mưu huấn luyện, Phòng Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh Thanh Hóa. Hành động trách nhiệm và nhân văn của các đồng chí đã nêu gương sáng đối với cán bộ, chiến sĩ Công an, đồng thời thể hiện rõ hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng qua phong trào thi đua “Ba Nhất” của Công an tỉnh Thanh Hóa. Mong các đồng chí phát huy kết quả đã đạt được, tiếp tục lập nhiều thành tích xuất sắc hơn nữa trong công tác và chiến đấu - Vì an ninh Tổ quốc, vì hạnh phúc Nhân dân.