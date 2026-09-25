Lãnh đạo Bộ Công an gửi thư khen Công an tỉnh Thanh Hóa

Theo nội dung thư khen, khoảng 17h ngày 22/9/2026, Trung tá Nguyễn Thị Thu Thảo, Phó Đội trưởng Đội Tham mưu huấn luyện, Phòng Cảnh sát Cơ động, Công an tỉnh Thanh Hóa, cùng đồng đội trên đường trở về đơn vị sau khi hoàn thành đợt công tác huấn luyện đã phát hiện và trực tiếp xử lý một vụ va chạm giao thông xảy ra trên Quốc lộ 1A, đoạn qua xã Hoạt Giang.

Vụ va chạm khiến một phụ nữ chở theo hai con nhỏ bị ngã, trong đó một cháu bé 4 tuổi bị thương nặng, nguy hiểm đến tính mạng. Trước tình huống khẩn cấp, Trung tá Nguyễn Thị Thu Thảo cùng đồng đội đã nhanh chóng tiếp cận, tiến hành sơ cứu và khẩn trương đưa cháu bé đến bệnh viện cấp cứu. Nhờ được hỗ trợ kịp thời, cháu bé đã qua cơn nguy kịch.

Trong thư, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng nhấn mạnh, hành động đầy tinh thần trách nhiệm và quyết đoán của Trung tá Nguyễn Thị Thu Thảo cùng cán bộ Đội Tham mưu huấn luyện, Phòng Cảnh sát Cơ động, Công an tỉnh Thanh Hóa đã được người dân địa phương ghi nhận, gia đình nạn nhân biết ơn và tri ân.

Hành động đó góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của lực lượng Công an trong lòng nhân dân, củng cố niềm tin, tình cảm của nhân dân đối với lực lượng Công an nhân dân; đồng thời là minh chứng sinh động cho tinh thần “Gần dân nhất” – vì dân phục vụ – lấy dân làm trung tâm trong phong trào thi đua “3 Nhất” của lực lượng Công an nhân dân: kịp thời có mặt, giúp đỡ nhân dân khi khó khăn, hoạn nạn; tiên phong trong hoạt động cộng đồng.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương Trung tá Nguyễn Thị Thu Thảo cùng cán bộ Đội Tham mưu huấn luyện, Phòng Cảnh sát Cơ động, Công an tỉnh Thanh Hóa.

Thư khen nêu rõ, hành động trách nhiệm và nhân văn của các cán bộ, chiến sĩ đã nêu gương sáng đối với cán bộ, chiến sĩ Công an, đồng thời thể hiện rõ hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng thông qua phong trào thi đua “3 Nhất” của Công an tỉnh Thanh Hóa.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng mong muốn Trung tá Nguyễn Thị Thu Thảo cùng cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát Cơ động tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, lập nhiều thành tích xuất sắc hơn nữa trong công tác, chiến đấu, vì an ninh Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Qua việc được lãnh đạo Bộ Công an ghi nhận, biểu dương, Đảng ủy, lãnh đạo Phòng Cảnh sát Cơ động, Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ trong toàn đơn vị, nhất là đối với số chiến sĩ thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, bồi đắp tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân, sẵn sàng có mặt, kịp thời giúp đỡ nhân dân trong những lúc khó khăn, hoạn nạn; đồng thời lan tỏa những việc làm tốt, hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an trong đời sống xã hội.