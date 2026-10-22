Lãnh đạo Bộ Công an biểu dương chiến công triệt phá băng nhóm lừa đảo, rửa tiền

Nội dung thư khen nêu rõ, lãnh đạo Bộ Công an được báo cáo: Cục Cảnh sát hình sự vừa phối hợp với Công an tỉnh Nghệ An và Công an tỉnh Lào Cai triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ, triệt phá thành công băng nhóm tội phạm sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền, hoạt động núp bóng doanh nghiệp là các công ty trong hệ thống Tatao Live, do đối tượng người nước ngoài cầm đầu, điều hành; khởi tố 7 đối tượng, phong tỏa số tiền hơn 8,6 tỷ đồng cùng nhiều tang vật, tài liệu liên quan. Kết quả điều tra xác định, các đối tượng đã chiếm đoạt số tiền hơn 220 tỷ đồng của hàng chục nghìn nạn nhân.

Nhóm đối tượng sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền.

Đây là chiến công xuất sắc, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, sự sắc bén về nghiệp vụ của Cục Cảnh sát hình sự và Công an các địa phương trong triển khai chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an về đấu tranh phòng chống tội phạm công nghệ cao, tội phạm hoạt động núp bóng doanh nghiệp.

Các tang vật trong vụ án.

Kết quả đấu tranh khám phá vụ án đã phản ánh sự phối hợp tích cực, hiệu quả giữa đơn vị nghiệp vụ của Bộ và Công an địa phương, góp phần răn đe, phòng ngừa tội phạm, củng cố niềm tin yêu của nhân dân đối với lực lượng CAND.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long ghi nhận, biểu dương thành tích của các đơn vị tham gia phá án. Đồng chí Thứ trưởng đề nghị, Cục Cảnh sát hình sự tiếp tục phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương liên quan điều tra mở rộng vụ án, củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.