Lãnh đạo Bệnh viện FV: Đã sẵn sàng khẳng định Chuẩn mực Y khoa Quốc tế

Bệnh viện FV vừa chính thức công bố định vị thương hiệu “Chuẩn mực Y khoa Quốc tế”, khẳng định những giá trị cốt lõi đã tích lũy bền bỉ hơn 23 năm qua.

Show: theInsight

Khách mời: Bà Nguyễn Thị Lệ Thu - Giám đốc Tiếp thị & Phát triển Kinh doanh Bệnh viện FV

Host: Lan Anh

Bệnh viện FV bắt đầu hoạt động từ năm 2003, là bệnh viện được đầu tư 100% vốn nước ngoài đầu tiên tại Việt Nam. Nhưng cho đến tận tháng 4/2005 khi bà Nguyễn Thị Lệ Thu gia nhập với vai trò phát triển kinh doanh và truyền thông, bản thân bà và nhiều người dân cũng chưa biết đến bệnh viện này.

Trong bối cảnh y tế tư nhân còn sơ khai, bà cùng ban lãnh đạo FV chọn bắt đầu xây dựng niềm tin từ những điều căn bản nhất: Tạo môi trường thu hút bác sĩ giỏi và đặt bệnh nhân vào trung tâm của mọi hoạt động tại bệnh viện.

Từ những ngày đầu chỉ tiếp nhận khoảng 100 bệnh nhân mỗi ngày, FV đã dần mở rộng quy mô với sứ mệnh “Tạo uy tín bằng chất lượng chuyên môn xứng tầm quốc tế” và triết lý “Niềm tin vào Y đức”.

Năm 2016, bệnh viện lần đầu đạt chứng nhận chất lượng quốc tế JCI, sau gần 8 năm chuẩn bị và thay đổi toàn diện hệ thống vận hành. Qua mỗi chu kỳ đánh giá với tiêu chuẩn ngày càng cao hơn, bệnh viện vẫn giữ vững chứng nhận uy tín này.

Mới đây, FV chính thức công bố định vị thương hiệu “Chuẩn mực Y khoa Quốc tế”, như một lời khẳng định cho những giá trị bệnh viện đã bền bỉ xây dựng suốt 23 năm qua: Chẩn đoán chính xác - Điều trị hiệu quả - Giá trị xứng tầm.

“Chúng tôi đã sẵn sàng khẳng định vị thế của bệnh viện FV là ‘Chuẩn mực Y khoa Quốc tế’ và sẽ tiếp tục đảm bảo để xứng đáng và tự hào với định vị thương hiệu như vậy”

Bà Nguyễn Thị Lệ Thu - Giám đốc Tiếp thị & Phát triển Kinh doanh Bệnh viện FV, chia sẻ tại theInsight

Trong bối cảnh Việt Nam hướng đến xây dựng nền y tế hiện đại, ngang tầm khu vực, FV cũng đang ấp ủ những khoản đầu tư đầy tham vọng, từ các công nghệ điều trị tiên tiến trị giá hàng triệu USD, đến dự án tòa nhà H với tổng vốn đầu tư lên đến 50 triệu USD sắp động thổ.

Tuy nhiên, giữa thị trường y tế tư nhân ngày càng cạnh tranh gay gắt, làm thế nào để duy trì một chuẩn mực đã được xây dựng suốt hai thập kỷ? Chất lượng quốc tế có thể song hành cùng khả năng tiếp cận của người bệnh không? Và đâu là mục tiêu tiếp theo của FV trong hành trình phát triển sắp tới?

Znews Podcast Team

Sản xuất: Phan Nhật

Biên tập: Lan Anh - Anh Nguyễn

Video: Quang Thông - Xuân Thanh