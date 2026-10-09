Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy thăm, chúc mừng với Nhà xuất bản Đồng Nai

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Thị Loan tặng hoa chúc mừng Nhà xuất bản Đồng Nai. Ảnh: Đức Phương

Tiếp và làm việc với đoàn có bà Bùi Thị Lâm Ngọc, Giám đốc NXB Đồng Nai cùng các biên tập viên, người lao động của đơn vị.

Giám đốc NXB bày tỏ trân trọng trước sự quan tâm sâu sát, đồng hành kịp thời của Ban Thường vụ Thành ủy và Ban Tuyên giáo Thành ủy.

Báo cáo tại buổi gặp mặt, Giám đốc NXB Đồng Nai Bùi Thị Lâm Ngọc cho biết: Đơn vị được thành lập từ năm 1980 và trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đồng Nai. Trải qua chặng đường hơn 45 năm xây dựng và phát triển, NXB luôn thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, đảm bảo công tác tư tưởng, chính trị, hoàn thành tốt chức năng và nhiệm vụ trên lĩnh vực xuất bản.

45 năm qua, NXB đã xuất bản khoảng 60 ngàn đầu sách, với hơn 100 triệu bản in, nổi bật là các loại sách lịch sử - văn hóa, truyền thống của địa phương, sách truyện tranh thiếu nhi... Nhiều cuốn sách của NXB có giá trị cao, đạt nhiều giải thưởng tại các cuộc thi sách đẹp, sách hay của bộ, ngành tổ chức. Trong 3 năm qua, NXB Đồng Nai xuất bản trung bình mỗi năm hơn 1 ngàn đầu sách; 3 triệu bản in; doanh thu trên 10 tỷ đồng/năm; đồng thời duy trì hiệu quả mạng lưới phát hành đến hơn 1 ngàn địa chỉ trên địa bàn thành phố, phục vụ thiết thực nhu cầu của các tầng lớp nhân dân.

Quang cảnh buổi gặp mặt. Ảnh: Đức Phương

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Thị Loan ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những nỗ lực, thành quả mà NXB Đồng Nai đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh, thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 17-3-2026 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động xuất bản trong tình hình mới, Kế hoạch số 165-KH/TU ngày 19-8-2026 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 17-3-2026 của Ban Bí thư trong tình hình mới, NXB Đồng Nai cần tiếp tục phát huy thế mạnh, khắc phục hạn chế, khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, giữ vững bản lĩnh chính trị và thực hiện nghiêm tôn chỉ, mục đích.

Xác định mỗi tác phẩm xuất bản phải là vũ khí sắc bén trên mặt trận tư tưởng - văn hóa, tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác kịp thời các luận điệu sai trái, thù địch, đồng thời chú trọng bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa, con người Đồng Nai.

Đoàn Ban Tuyên giáo Thành ủy chụp ảnh lưu niệm cùng Ban Giám đốc và tập thể Nhà xuất bản Đồng Nai. Ảnh: Đức Phương

Đơn vị cần khẩn trương hoàn thành Đề án Xuất bản và phát hành xuất bản phẩm điện tử, gắn việc thực hiện đề án vào nhiệm vụ trọng tâm phong trào 500 ngày đêm của thành phố, hướng tới mục tiêu đến năm 2030 đạt 100% xuất bản phẩm ứng dụng quy trình số và sách điện tử chiếm từ 13-15% tổng đầu sách hàng năm. Cùng với việc hiện đại hóa quy trình, cần quan tâm nâng cao chất lượng nội dung và hình thức các ấn phẩm. Chú trọng đầu tư khai thác các đề tài mang đậm bản sắc văn hóa, lịch sử, con người Đồng Nai; xuất bản phẩm song ngữ (tiếng Anh, Pháp, Nhật, Trung, Hàn), xuất bản sách đến vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, biên giới, kể cả xuất bản phẩm phát hành ra nước ngoài.

Để hiện thực hóa mục tiêu chiến lược ấy, đơn vị cần tập trung chăm lo xây dựng, đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, biên tập viên có phẩm chất đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thông nghiệp vụ, nhạy bén với công nghệ mới. Xây dựng môi trường làm việc đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo để mỗi người làm công tác xuất bản thực sự là một “chiến sĩ trên mặt trận văn hóa” theo lời dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh.