Lãnh đạo Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM tiếp đoàn Hiệp hội Bảo vệ và Phát triển Văn hóa Tây Tạng (Trung Quốc)

Hòa thượng Thích Lệ Trang tiếp thân mật ông Trương Kỳ

Hiện diện tiếp đoàn tại Việt Nam Quốc Tự (phường Hòa Hưng) có Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM; Thượng tọa Thích Thanh Phong, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự, cùng chư tôn đức Ban Thường trực, Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM.

Phái đoàn Hiệp hội Bảo vệ và Phát triển Văn hóa Tây Tạng (Trung Quốc) do Tổng Thư ký Trương Kỳ dẫn đầu, cùng các thành viên, Tổng Lãnh sự Trung Quốc tại TP.HCM.

Thay mặt phái đoàn, ông Trương Kỳ phát biểu cho biết nhân chuyến thăm Việt Nam, phái đoàn được sự đón tiếp trọng thị của chư tôn đức GHPGVN và Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM. Ông cảm nhận về sự trẻ trung, năng động, an ninh và phát triển của Thủ đô Hà Nội và TP.HCM.

Tổng Thư ký Hội hội Hiệp hội Bảo vệ và Phát triển Văn hóa Tây Tạng (Trung Quốc) cũng nhấn mạnh qua chuyến thăm ở Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM, tổ đình Vĩnh Nghiêm, phái đoàn đã được tiếp nhận, giao lưu, học hỏi các giá trị truyền thống văn hóa Phật giáo Việt Nam, các tông phái Phật giáo Việt Nam, văn hóa dân tộc Việt Nam; ông đánh giá cao việc GHPGVN luôn chú trọng công tác giao lưu văn hóa và đào tạo Tăng Ni.

Đặc biệt, phái đoàn có cơ hội học hỏi về lịch sử, văn hóa của ngôi chùa nổi tiếng ở miền Nam, đó là Việt Nam Quốc Tự.

Hòa thượng Thích Lệ Trang và Tổng Thư ký Trương Kỳ trao những món quà lưu niệm nhân chuyến thăm và giao lưu tại Việt Nam Quốc Tự chiều 29-10-2026

Tại buổi tiếp, Hòa thượng Trưởng ban Trị sự TP.HCM có lời thăm hỏi và chào mừng Tổng Thư ký Trương Kỳ và phái đoàn đến thăm Giáo hội Thành phố. Hòa thượng cũng chia sẻ thông tin về Việt Nam Quốc Tự trong bối cảnh của Phật giáo Việt Nam thời hiện đại.

Hòa thượng Thích Lệ Trang nhấn mạnh mối quan hệ mật thiết giữa Phật giáo và văn hóa dân tộc Việt Nam; về sự hình thành và phát triển của GHPGVN, Phật giáo TP.HCM qua những số liệu Tăng Ni, tự viện và các khóa tu dành cho người trẻ.

Về mối quan hệ giữa Phật giáo Trung Quốc và Phật giáo Việt Nam, Hòa thượng nhắc lại sự kiện các vị cao tăng thạc đức Trung Hoa đã đến Việt Nam đặc biệt ở thời các Chúa Nguyễn ở Đàng Trong.

Văn hóa Phật giáo Việt Nam và Trung Quốc nằm trong trục văn hóa Đông phương, có mối tương quan gần gũi. Hòa thượng bày tỏ sự hợp tác, giao lưu giữa Phật giáo hai nước ngày càng được thúc đẩy, phát triển nhằm bảo tồn và phát huy văn hóa Đông phương, góp phần đem lại an lạc cho số đông.

Chư tôn đức Ban Trị sự TP.HCM chụp ảnh lưu niệm cùng phái đoàn

Tại buổi tiếp, chư tôn đức và phái đoàn cũng trao đổi nhiều câu chuyện liên quan đặc thù Phật giáo ở mỗi nước, việc bảo tồn truyền thống và phát triển văn hóa Phật giáo của hai nước. Hai vị lãnh đạo cũng đã trao những món quà lưu niệm ý nghĩa nhân chuyến thăm, giao lưu này.

Cũng trong sáng nay, phái đoàn đến thăm, giao lưu ở Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM và tổ đình Vĩnh Nghiêm. Trước đó, ngày 28-10, phái đoàn có buổi làm việc với lãnh đạo Ban Tôn giáo Chính phủ - Bộ Dân tộc và Tôn giáo.

Hình ảnh tại Việt Nam Quốc Tự:

Ảnh: Bảo Toàn

Thăm và làm việc với Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM:

Ảnh: Giác Sự

Thăm tổ đình Vĩnh Nghiêm:

Phái đoàn tại tổ đình Vĩnh Nghiêm - Ảnh: Như Danh