Lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương làm việc với Ban Nội chính Thành ủy Đà Nẵng

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: DUY HOÀNG

Tại buổi làm việc, Trưởng ban Nội chính Thành ủy Võ Công Chánh báo cáo một số kết quả công tác thời gian qua. Theo đó, đơn vị luôn chủ động, thường xuyên tham mưu Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và cải cách tư pháp.

Đến nay, tỷ lệ văn bản điện tử toàn trình của ban đạt 99% (từ tháng 4/2026 đến nay đạt 100%); sử dụng phân hệ Dashboard IOC khối Đảng trên Trung tâm IOC thành phố và thường xuyên theo dõi, đôn đốc công chức triển khai các nhiệm vụ được giao.

Trong công tác chỉnh lý, số hóa tài liệu, mục tiêu đề ra là 30% trong năm 2025 và dự kiến hoàn thành 100% trước ngày 30/9/2026 để bàn giao hồ sơ, tài liệu lưu trữ lịch sử về Kho Lưu trữ Thành ủy tại Văn phòng Thành ủy.

Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương Lê Hồng Quang biểu dương những kết quả Ban Nội chính Thành ủy Đà Nẵng đạt được thời gian qua; mong muốn đơn vị chủ động nghiên cứu, tham mưu tốt hơn nữa đối với công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp.

Ngoài ra, phối hợp tốt với các cơ quan, địa phương trong tham mưu xử lý kịp thời, hiệu quả những vấn đề phức tạp về an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; thực hiện các giải pháp phòng ngừa và đấu tranh với tham nhũng, tiêu cực; thực hiện tốt kiểm soát quyền lực, đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương.