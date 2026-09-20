Lãnh đạo Apple 'khó chịu' với iPhone dán màn hình: iPhone 18 Pro có cần dán?

iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max vừa chính thức lên kệ. Với một chiếc điện thoại đắt tiền, dán kính cường lực để bảo vệ màn hình là lựa chọn của nhiều người dùng.

Thế nhưng một lãnh đạo của Apple vừa có chia sẻ bất ngờ.

Tom Marieb, Phó Chủ tịch Kỹ thuật Phần cứng của Apple, đã nói trong cuộc phỏng vấn mới với trang TechRadar rằng ông "cảm thấy khó chịu" mỗi khi nhìn thấy người dùng dán miếng bảo vệ màn hình lên iPhone.

Marieb giải thích, đó là vì đội ngũ của Apple đã rất nỗ lực để tạo ra những màn hình đẹp với các lớp phủ chống trầy xước, đồng thời cũng có khả năng chống mài mòn theo thời gian (để người dùng sử dụng nhiều cũng không làm mòn màn hình).

Người dùng Việt Nam nhận máy iPhone 18 Pro và Pro Max. Ảnh: TPO.

iPhone 18 Pro và 18 Pro Max có cần dán màn hình?

Chia sẻ của Marieb được đưa ra khi ông nói về Ceramic Shield 2 - loại vật liệu bảo vệ màn hình từng xuất hiện trên dòng iPhone 17, giờ tiếp tục được dùng cho iPhone 18 Pro và 18 Pro Max.

Theo Marieb, khi phát triển Ceramic Shield 2, Apple phải tìm cách cân bằng giữa khả năng chống trầy xước và độ bền của bề mặt sau thời gian dài sử dụng, dù "những điều đó hơi mâu thuẫn ở nhiều loại vật liệu".

Và giờ đây, sau khoảng một năm mà người dùng sử dụng các dòng iPhone 17, Apple dường như càng tự tin về độ bền của Ceramic Shield 2 trong thực tế.

Ông Tom Marieb. Ảnh: eSummit.

Tuy nhiên, những điều mà ông Marieb nói cũng không có nghĩa là màn hình iPhone 18 Pro và Pro Max hoàn toàn không thể bị xước hay hư hỏng. Ông Marieb cũng không trực tiếp khuyên người dùng iPhone 18 Pro là "không nên dán màn hình".

Nhưng theo trang tin tức MacRumors, thử nghiệm do công ty công nghệ Astropad của Mỹ thực hiện cho thấy việc dán miếng bảo vệ màn hình không có lớp phủ chống phản chiếu (AR) có thể làm giảm hiệu quả AR của Ceramic Shield 2.

Astropad giải thích rằng lớp phủ AR được thiết kế để tiếp xúc trực tiếp với không khí, và việc phủ một lớp vật liệu khác lên có thể làm giảm/ mất hiệu quả này.

Như vậy, có thể hiểu rằng với khả năng bảo vệ của Ceramic Shield 2, người dùng iPhone 18 Pro và 18 Pro Max có thể lựa chọn không dán màn hình nếu muốn trải nghiệm tất cả các ưu điểm của màn hình nguyên bản.

Ngược lại, nếu người dùng thường để điện thoại chung với các vật cứng, không thích những vết xước dù nhỏ nhất, hoặc đơn giản muốn có một lớp bảo vệ màn hình cho yên tâm thì vẫn có thể lựa chọn dán màn hình bằng loại thích hợp.

Thực tế, ngay trên cửa hàng trực tuyến của Apple hiện vẫn bán các miếng bảo vệ màn hình Belkin UltraGlass 2 dành cho iPhone 18 Pro và Pro Max, và mô tả sản phẩm này giúp tăng khả năng bảo vệ màn hình.

Ceramic Shield 2 cũng được trang bị cho iPhone 18 Pro (trong ảnh). Ảnh: Future/ Jacob Krol.

Dù sao, có một điều đáng lưu ý là màn hình bền hoặc có miếng dán chống xước, chống lóa… cũng không phải là chống vỡ. Nên với một sản phẩm đắt tiền như iPhone 18 Pro hay Pro Max, người dùng vẫn nên dùng cẩn thận, dù có dán màn hình hay không.