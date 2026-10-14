Lãnh đạo Amy Grupo đồng loạt đăng ký bán cổ phiếu trước thềm niêm yết

CTCP Công nghiệp Á Mỹ (Amy Grupo) vừa công bố loạt giao dịch cổ phiếu của 5 lãnh đạo doanh nghiệp.

Ông Lương Văn Mỹ - Chủ tịch HĐQT đăng ký bán 4,4 triệu cổ phiếu, qua đó giảm lượng nắm giữ từ 32,3 triệu đơn vị xuống còn 27,9 triệu đơn vị. Tỷ lệ sở hữu dự kiến giảm từ 20,16% xuống 17,41% vốn điều lệ công ty.

Ông Trần Ngọc Anh - thành viên HĐQT đăng ký bán gần 1,2 triệu cổ phiếu, giảm số lượng nắm giữ từ gần 4,4 triệu đơn vị xuống còn hơn 3,1 triệu đơn vị. Sau giao dịch, tỷ lệ sở hữu của ông dự kiến giảm từ 2,72% xuống 1,98% vốn điều lệ.

Ông Đinh Quốc Tuấn - thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc đăng ký bán hơn 4 triệu cổ phiếu, qua đó giảm lượng nắm giữ từ gần 27 triệu đơn vị xuống còn hơn 23 triệu đơn vị. Tỷ lệ sở hữu dự kiến giảm từ 16,91% xuống 14,4% vốn điều lệ.

Ông Đinh Quốc Tuấn - Phó chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Amy Grupo tại sự kiện gặp gỡ nhà đầu tư trước thềm IPO hồi tháng 7/2026. Ảnh: Phạm Ngọc/Mekong ASEAN

Ông Trần Tuấn Đại - thành viên HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc đăng ký bán gần 3,9 triệu cổ phiếu. Sau giao dịch, lượng cổ phiếu nắm giữ dự kiến giảm từ hơn 19,2 triệu đơn vị xuống còn hơn 15,3 triệu đơn vị, tương ứng tỷ lệ sở hữu giảm từ 12% xuống 9,58% vốn điều lệ.

Ông Nguyễn Ngọc Sơn - thành viên HĐQT đăng ký bán 898.313 cổ phiếu, giảm số lượng nắm giữ từ gần 3,3 triệu đơn vị xuống còn gần 2,4 triệu đơn vị. Tỷ lệ sở hữu dự kiến giảm từ 2,04% xuống 1,48% vốn điều lệ.

Tổng cộng, 5 lãnh đạo Amy Grupo đăng ký bán hơn 14,4 triệu cổ phiếu, tương đương gần 9% vốn điều lệ công ty. Các giao dịch dự kiến được thực hiện theo phương thức thỏa thuận, trong khoảng thời gian từ ngày 16/10 đến ngày 6/11/2026.

Các lãnh đạo Amy Grupo đồng loạt thoái vốn trong bối cảnh Amy Grupo đang chuẩn bị đưa cổ phiếu niêm yết trên sàn chứng khoán sau đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO). Đợt IPO hoàn tất vào ngày 25/9 vừa qua, công ty phân phối 16,1 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư với giá 48.900 đồng/cp, huy động 787 tỷ đồng và tăng vốn từ hơn 1.444 tỷ đồng lên hơn 1.605 tỷ đồng.

Amy Grupo được thành lập từ năm 2015 tại tỉnh Vĩnh Phúc (nay là tỉnh Phú Thọ), sản phẩm kinh doanh chính là gạch xây dựng, sau đó mở rộng sang gạch ốp lát cao cấp. Công ty bắt đầu xuất khẩu từ năm 2018.

Theo các báo cáo tài chính đã công bố, doanh thu và lợi nhuận của Amy Grupo giai đoạn 2022 - 2025 nhìn chung tích cực.

Năm 2026, công ty đặt mục tiêu doanh thu 9.063 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 935 tỷ đồng, tăng lần lượt 30% và 25% so với kết quả năm 2025.

6 tháng đầu năm, công ty đạt doanh thu 3.353 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ năm trước; song lợi nhuận sau thuế giảm 13% về mức 300 tỷ đồng, do các chi phí gia tăng.