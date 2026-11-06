Lãnh đạo 2 tỉnh Khánh Hòa và Lai Châu trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm thực hiện Nghị quyết số 57

Sáng 6-11, đồng chí Nguyễn Thanh Hà - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa làm việc với đoàn công tác do đồng chí Nguyễn Tuấn Anh - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lai Châu dẫn đầu đến trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm thực hiện Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Đồng chí Nguyễn Thanh Hà phát biểu tại buổi làm việc.

Thời gian qua, việc triển khai Nghị quyết số 57 tại Khánh Hòa được các cấp ủy, cơ quan, đơn vị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ và gắn với trách nhiệm người đứng đầu. Công tác triển khai từng bước chuyển từ trọng tâm ban hành văn bản, kế hoạch sang quản trị thực thi, theo dõi tiến độ và đánh giá bằng sản phẩm cụ thể. Nổi bật là tỉnh đã đồng thời thúc đẩy 3 nhóm việc có tính nền tảng, gồm: Kiện toàn cơ chế lãnh đạo, chỉ đạo và hoàn thiện thể chế, chính sách; phát triển hạ tầng, nền tảng, dữ liệu và bảo đảm an toàn thông tin; đưa công nghệ số vào hoạt động quản lý nhà nước, cung cấp dịch vụ công và phục vụ người dân, doanh nghiệp. Một số kết quả đã hình thành sản phẩm, có số liệu đo lường và phạm vi triển khai cụ thể.

Đồng chí Nguyễn Tuấn Anh phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lai Châu đã tóm tắt quá trình cấp phép và kết quả nổi bật của 4 sản phẩm công nghệ số tại tỉnh Lai Châu. Lãnh đạo 2 tỉnh đã chia sẻ kinh nghiệm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện và ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trong quản lý nhà nước và phát triển kinh tế - xã hội.