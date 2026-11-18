BS. Đỗ Nguyệt Thanh, Viện Nghiên cứu Phát triển Y dược cổ truyền Việt Nam cho biết, nhiều nghiên cứu y khoa đã chỉ ra rằng việc cơ thể, tay chân thường xuyên rơi vào trạng thái ớn lạnh là dấu hiệu cho thấy bạn đang thiếu hụt dinh dưỡng quan trọng.

Cụ thể, nhóm vi chất hàng đầu liên quan trực tiếp đến hiện tượng này bao gồm vitamin B12, vitamin B9 (hay còn gọi là folate) và khoáng chất sắt.

Khi cơ thể không được cung cấp đầy đủ những vi chất này, quá trình sản xuất tế bào hồng cầu tại tủy xương sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng, từ đó dẫn đến tình trạng thiếu máu.

Nhiều người lúc nào cũng cảm giác ớn lạnh dù thời tiết không quá giảm sâu. Ảnh: AI

Trong hệ tuần hoàn, hồng cầu đóng vai trò như những chiếc xe chuyên chở oxy đi nuôi dưỡng toàn bộ tế bào và giúp cơ thể duy trì mức thân nhiệt ổn định. Một khi đội ngũ vận chuyển này suy giảm cả về số lượng lẫn chất lượng, khả năng giữ ấm tự nhiên của cơ thể sẽ lập tức gặp trục trặc.

Trong số các vi chất kể trên, vitamin B12 (cobalamin) giữ vai trò đặc biệt then chốt trong việc tổng hợp DNA và tạo ra các tế bào hồng cầu khỏe mạnh. Nếu chế độ ăn uống hoặc khả năng hấp thu của bạn không đáp ứng đủ lượng vitamin B12 cần thiết, cơ thể rất dễ rơi vào tình trạng thiếu máu hồng cầu khổng lồ.

Ở trạng thái bệnh lý này, tủy xương không chỉ sản xuất ra ít tế bào hồng cầu hơn mức bình thường mà những tế bào được tạo thành lại có kích thước quá lớn, mang hình thái bất thường nên không thể thực hiện chức năng một cách hiệu quả.

Hệ quả tất yếu của việc thiếu hụt hồng cầu khỏe mạnh là khả năng vận chuyển oxy đến các mô và các cơ quan ngoại vi như bàn tay, bàn chân bị suy giảm đáng kể. Hệ thống điều hòa thân nhiệt của cơ thể lúc này hoạt động kém trơn tru, khiến người bệnh luôn cảm thấy lạnh buốt kéo dài, đặc biệt là ở vùng đầu chi.

Bên cạnh cảm giác lạnh tay chân hay trở nên nhạy cảm quá mức với thời tiết lạnh, sự thiếu hụt vitamin B12 còn bộc lộ qua nhiều lát cắt sức khỏe khác nhau. Người bệnh cần lưu ý quan sát tổng thể các tín hiệu cảnh báo phát ra từ nhiều hệ cơ quan để sớm nhận diện vấn đề.

Đối với hệ thần kinh và não bộ, tình trạng thiếu vi chất này thường gây ra những cơn đau đầu dai dẳng, cảm giác uể oải, mệt mỏi mạn tính kéo dài. Nhiều người còn nhận thấy khả năng tập trung bị giảm sút rõ rệt, trí nhớ suy giảm hoặc gặp nhiều khó khăn khi phải tiếp thu những luồng thông tin mới.

Cùng với đó, hệ tuần hoàn và hô hấp cũng chịu tác động không nhỏ khi người bệnh dễ cảm thấy khó thở, đặc biệt là lúc vận động nhẹ nhàng, đi kèm triệu chứng tim đập nhanh hoặc hồi hộp đánh trống ngực.

Ở hệ tiêu hóa và sức khỏe răng miệng, sự thiếu hụt dinh dưỡng có thể làm mất cảm giác thèm ăn, gây khó tiêu hoặc tiêu chảy. Đồng thời, vùng khoang miệng cũng dễ xuất hiện các tổn thương khó chịu như lưỡi sưng đau, đỏ bừng do viêm lưỡi hoặc thường xuyên bị loét miệng, nhiệt miệng tái phát.