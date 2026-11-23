Sau 2 ngày xét xử và nghị án, chiều 23/11, TAND TP Hồ Chí Minh đã tuyên án đối với bị cáo Nguyễn Văn Liêm (Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty Thanh Niên) và 3 bị cáo khác trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Văn Liêm (SN 1971) tù chung thân về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Cùng tội danh, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Lê Thị Diệu Phú (SN 1971, Tổng giám đốc Công ty Tamexim) 10 năm tù; bị cáo Nguyễn Nhân Kiệt (SN 1982, Giám đốc Công ty Nam Tiến) bị tuyên phạt 9 năm tù và bị cáo Vũ Đức Tâm (em vợ Liêm, SN 1990, Giám đốc Công ty Saicom) bị tuyên phạt 5 năm tù.

Ngoài ra HĐXX còn tuyên buộc các bị cáo bồi thường toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt của PVcombank và số tiền lãi phát sinh.

Bị cáo Nguyễn Văn Liêm (áo trắng) và các đồng phạm đang nghe HĐXX tuyên án.

Theo cáo trạng, Nguyễn Văn Liêm cùng các đồng phạm đã sử dụng thông tin gian dối, lập và hợp thức hóa hồ sơ vay vốn thông qua Công ty Thanh Niên, Công ty Tamexim, Công ty Nam Tiến, Công ty Saicom để vay tiền của PVcombank, sau đó sử dụng tiền không đúng mục đích, chiếm đoạt gần 500 tỷ đồng.

Tháng 6/2016, thông qua Công ty Thanh Niên và một số pháp nhân liên quan, Liêm cùng đồng phạm cung cấp thông tin gian dối, hợp thức hóa hồ sơ để vay vốn tại PVcombank Chi nhánh Thủ Thiêm.

Cụ thể, Công ty Thanh Niên đề nghị ngân hàng cấp hạn mức tín dụng 500 tỷ đồng với mục đích cơ cấu lại tài chính, bổ sung vốn lưu động để thực hiện một số dự án bất động sản. Liêm đã cung cấp thông tin không đúng về tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty Thanh Niên; nâng khống vốn điều lệ, cổ phần để làm tài sản bảo đảm; thế chấp cổ phần Công ty CP Địa ốc Thủ Thiêm khi chưa có đầy đủ quyền sở hữu; lập và ký khống nhiều tài liệu để hoàn thiện hồ sơ vay.

Sau khi ký hợp đồng hạn mức tín dụng và hợp đồng thế chấp cổ phần, từ ngày 25/6/2016 đến 5/7/2016, PVcombank đã giải ngân cho Công ty Thanh Niên hơn 498 tỷ đồng theo 4 khế ước nhận nợ.

Bị cáo Nguyễn Nhân Kiệt đang trả lời xét hỏi của HĐXX.

Quá trình điều tra, CQĐT xác định, để qua mặt ngân hàng, Nguyễn Văn Liêm đã chỉ đạo lập và sử dụng nhiều thông tin, tài liệu gian dối. Trong phương án kinh doanh, Nguyễn Văn Liêm đưa số liệu thể hiện Công ty Thanh Niên kinh doanh có lãi trong các năm 2014 và 2015, song thực tế xác minh tại cơ quan thuế cho thấy doanh nghiệp này thua lỗ lần lượt hơn 141 tỷ đồng và hơn 14,3 tỷ đồng.

Ngoài ra, năm 2015, Liêm còn nâng khống vốn điều lệ của Công ty Thanh Niên từ 500 tỷ đồng lên 939 tỷ đồng bằng việc phát hành thêm 439.000 cổ phần nhưng thực tế không có việc họp HĐQT hay nộp tiền góp vốn.

Ngoài ra Liêm còn mang cổ phần Công ty Thủ Thiêm REC thế chấp khi chưa đủ quyền sở hữu đầy đủ do bị hạn chế chuyển nhượng và chưa hoàn tất thủ tục chuyển đổi, bàn giao theo quy định.

Theo chỉ đạo của Nguyễn Văn Liêm, các bị can Phú, Kiệt, Tâm (đều là người thân quen hoặc giữ chức vụ chủ chốt, đứng tên tại các công ty liên quan) đã ký khống hàng loạt biên bản họp HĐQT, hợp đồng, nghị quyết và ủy nhiệm chi để hợp thức hóa hồ sơ vay vốn lẫn dòng tiền sau giải ngân.

Các bị cáo Lê Thị Diệu Phú, Nguyễn Nhân Kiệt và Vũ Đức Tâm đã ký khống nhiều tài liệu, chứng từ theo chỉ đạo của Liêm. Trong đó, Phú ký khống 8 tài liệu và các ủy nhiệm chi chuyển tiếp 297 tỷ đồng; Kiệt ký khống 9 tài liệu, các ủy nhiệm chi chuyển 175 tỷ đồng; Tâm ký khống 14 tài liệu và các ủy nhiệm chi chuyển 325 tỷ đồng.

Thay vì sử dụng đúng mục đích đã cam kết, tiền giải ngân từ PVcombank được chuyển qua nhiều tài khoản, cá nhân, tổ chức khác để trả nợ cá nhân, tất toán khoản vay tại ngân hàng khác, thanh toán tiền mua nhà, cổ phần hoặc chi tiêu khác theo chỉ đạo của Liêm. Đến khi phát hiện doanh nghiệp không thực hiện đúng phương án vay vốn và mất khả năng thanh toán với tổng dư nợ cả gốc lẫn lãi hơn 979 tỷ đồng, PVcombank đã tố giác vụ việc đến Cơ quan Công an.

Cáo trạng xác định hành vi của Nguyễn Văn Liêm cùng đồng phạm đã chiếm đoạt 498.346.436.165 đồng của PVcombank, xâm phạm quyền sở hữu tài sản và gây ảnh hưởng xấu đến trật tự an toàn xã hội. Tại tòa, các bị cáo đã thừa nhận hành vi như cáo trạng truy tố.

Liên quan đến 1.000 tỷ đồng trong vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2, Nguyễn Văn Liêm là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Tại phiên tòa phúc thẩm vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2 (tháng 4/2025), Ngân hàng SCB đề nghị Liêm trả lại số tiền này cho ngân hàng vì cho rằng tiền có nguồn gốc từ SCB. Tuy nhiên, HĐXX phúc thẩm thấy rằng quá trình điều tra, có đủ cơ sở chứng minh 1.000 tỷ đồng trên là khoản tiền của bị án Trương Mỹ Lan đầu tư vào dự án của Nguyễn Văn Liêm trong dự án Khu đô thị phát triển An Phú tại phường An Phú, TP Thủ Đức (cũ), do Công ty CP địa ốc Thủ Thiêm làm chủ đầu tư, có khoảng 20% là vốn góp Nhà nước.

Vì vậy, HĐXX phúc thẩm TAND tối cao buộc Nguyễn Văn Liêm trả lại 1.000 tỷ đồng cho bị án Trương Mỹ Lan để bị án này khắc phục hậu quả trong toàn bộ vụ án.