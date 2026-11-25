HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Minh Hải (SN 1973) mức án 14 năm tù về tội “Giết người”, 1 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản” và 1 năm tù về tội “Hủy hoại tài sản”, tổng hợp hình phạt, bị cáo phải chấp hành 16 năm tù.

Bị cáo Nguyễn Minh Hải tại tòa.

Theo cáo trạng, tháng 10/2015, Nguyễn Minh Hải và chị N.T.T.H. sống với nhau như vợ chồng. Đến tháng 11/2024, cả hai chia tay nhưng vẫn giữ liên lạc. Đầu tháng 8/2025, Hải nhiều lần gọi điện cho chị H. nhưng không được hồi âm nên nghi ngờ chị có người đàn ông khác tên N. và đang sống chung với người này tại một phòng trọ trên đường Hồ Văn Tư, phường Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh.

Khoảng 9 giờ ngày 21/8/2025, Hải đến gặp chị H. hỏi lý do không nghe điện thoại. Chị H. cho biết không còn tình cảm với Hải nên anh ta hậm hực bỏ về.

Hậm hực, ghen tuông, Hải mang theo thùng đồ nghề của thợ sơn, bên trong có một cây rìu và chai nhựa dung tích 5 lít, mua 50 ngàn xăng rồi chạy xe máy đến quán cà phê gần phòng trọ của anh N. theo dõi.

Tại đây, phát hiện xe máy của người tình cũ dựng trước cửa phòng trọ của bạn trai mới của chị H., cơn ghen lên đến đỉnh điểm, Hải đến phòng trọ của anh N., dùng rìu đập phá cửa phòng, tạo một lỗ thủng để nhìn vào bên trong. Thấy anh N. trong phòng, Hải lấy chai xăng tạt vào cửa, sau đó bật lửa ném vào phòng qua khe cửa.

Lửa bùng cháy, một người dân đang ngồi uống cà phê phát hiện, tri hô mọi người đến ngăn cản và giật cây rìu khỏi tay Hải. Trong lúc giằng co, anh N. và chị H. mở cửa phòng chạy thoát ra ngoài.

Hải bỏ chạy ra đường Hồ Văn Tư thì phát hiện chiếc xe máy người dân dựng bên lề đường, chìa khóa vẫn cắm trên xe. Hải lấy chiếc xe, điều khiển về khu vực Long Hải, TP Hồ Chí Minh để trốn.

Sau khi nhận tin báo, Công an phường Thủ Đức kiểm tra hiện trường, ghi nhận xe Honda Vision của chị H. và một tủ đông hiệu Sanaky bị cháy, hư hỏng.

Ngày 22/8/2025, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh phát hiện, đưa Hải về làm việc và thu giữ chiếc Honda bị chiếm đoạt.

Tại CQĐT, Hải thừa nhận hành vi phạm tội. Chị H.và anh N. từ chối giám định thương tích, không yêu cầu bồi thường. Chủ xe Honda bị trộm đã nhận lại xe và không yêu cầu bồi thường.

Tại phiên tòa, Hải cũng thừa nhận hành vi phạm tội. Hải cho rằng vì ghen tuông mù quáng nên hành động thiếu suy nghĩ đồng thời gửi lời xin lỗi đến bị hại.