Lãnh án nặng vì vận chuyển pháo lậu

Các bị cáo tại phiên tòa.

Ngày 4-1-2026, Tùng thuê Chanh Hoài (1991), Nguyễn Văn Nghi (1974), Rơ Lan Tưnh (1986), Dương Đức Hiếu (1991) và Hà Văn Phi (1990) vận chuyển về với tiền công 30.000 đồng/hộp. Khi các đối tượng đang vận chuyển số pháo từ bãi cát ven sông Sa Thầy lên khu vực lô cao su gần QL14C (địa bàn tỉnh Quảng Ngãi) cất giấu thì bị lực lượng Công an phát hiện, bắt giữ. Ngày 4-10, TAND khu vực 8- Quảng Ngãi cho biết, đã xét xử sơ thẩm, tuyên phạt 6 bị cáo trên tổng cộng 33 năm 6 tháng tù về tội: “Vận chuyển hàng cấm”.