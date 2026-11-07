Lãnh án nặng từ mâu thuẫn trong cuộc nhậu

Theo cáo trạng xác định, ngày 12-7-2026, sau khi đi nhậu về đến nhà ở ấp Đất Mới - Bà Ký (xã Long Phước), Hùng thấy anh Võ Minh Huân (là anh ruột của Hùng) đang nhậu nên đến ngồi nhậu chung. Trong lúc nhậu, giữa anh Huân và Hùng xảy ra mâu thuẫn cự cãi và xô đẩy với nhau. Vụ việc được mọi người can ngăn.

Do đang say xỉn và bực tức vì bị xô ngã nên Hùng vào nhà bếp lấy dao đâm anh Huân 1 nhát trúng ngực, khiến nạn nhân tử vong. Hùng sau đó đến cơ quan công an đầu thú.

Hội đồng xét xử nhận định, hành vi của bị cáo thực hiện là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe của con người. Bị cáo có bản tính côn đồ, coi thường pháp luật nên cần xử lý nghiêm khắc để răn đe, giáo dục chung.