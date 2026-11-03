Lãnh án 12 năm tù vì dùng thanh sắt đánh người đòi nợ

Theo cáo trạng, khoảng 20 giờ 30 phút ngày 14-2-2023, N.N. (SN 1999) cùng N.C.D. (SN 2004, cùng xã Chư Prông) đến nhà ông N.Đ.M. (SN 1952, trú thôn Ninh Hòa, xã Ia Boòng) để đòi khoản nợ 13 triệu đồng mà N.V.H. (SN 1979, con ông M.) vay của bà T.T.T. (SN 1978, mẹ N.N.). Tại đây, giữa N.N. và N.V.H. xảy ra cãi vã do người vay chưa trả nợ và không hẹn thời gian thanh toán.

Sau đó, bà T.T.T. cùng N.H.M. (SN 1988, trú thôn 6, xã Chư Prông) đến nhà ông M. để tiếp tục yêu cầu trả nợ. Hai bên tiếp tục lời qua tiếng lại. Trong lúc N.N. và N.V.H. cãi nhau, N.N. cầm ly bia định đánh người vay nhưng được mọi người can ngăn.

Bị cáo Nguyễn Quang Hanh (SN 2000, xã Chư Prông) thừa nhận hành vi phạm tội trước Hội đồng xét xử tại phiên toà sơ thẩm ngày 3-11. Ảnh: Nhật Linh

Nghe tiếng cãi vã, Hanh đang ở nhà trọ sát bên nghĩ nhóm thanh niên đến đòi nợ đánh N.V.H. nên lấy một thanh sắt dài khoảng 1 mét, hình dạng giống tua vít, chạy sang nhà ông M. Được N.H.M. can ngăn và lúc này, N.N. và N.C.D. ra sân, giữa N.N. với N.V.H. (SN 1983, trú thôn Ninh Hòa, xã Ia Boòng, con ông M.) xảy ra xô xát.

Khi N.N. vừa ra đến cổng, Hanh từ ngoài đường đi vào, dùng hai tay cầm thanh sắt đánh một phát từ trên xuống trúng đầu nạn nhân. Hanh tiếp tục vung thanh sắt đánh lần thứ hai nhưng không trúng và được mọi người can ngăn.

Tại phiên toà hình sự sơ thẩm chiều 3-11, Hội đồng xét xử tập trung phân tích và nhận định hành vi của Hanh mang tính chất côn đồ, xuất phát từ suy đoán chủ quan nhưng đã sử dụng hung khí tấn công người khác, gây thương tích với tỷ lệ tổn thương cơ thể 37%. Hành vi của Hanh đánh vào vùng đầu là vị trí trọng yếu trên cơ thể của nạn nhân là xâm phạm nghiêm trọng đến sức khỏe, đe dọa tính mạng người bị hại nên cần xử lý nghiêm để phòng ngừa chung với tội "Giết người".