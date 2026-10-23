Lãnh 7 năm tù vì chiếm đoạt hơn 62 triệu đồng tiền bán hàng

Theo cáo trạng của VKSND khu vực 6, TP Cần Thơ, khoảng tháng 2/2019, Dương Hải Toàn (SN 1984, ngụ xã Thuận Hòa, TP Cần Thơ) vào làm nhân viên bán hàng tại địa điểm kinh doanh của Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Xuất nhập khẩu Tân Quốc Nguyên, có địa chỉ tại xã An Ninh, TP Cần Thơ.

Công việc của Toàn là bán phụ tùng xe máy, dầu nhớt và một số mặt hàng khác tại các địa bàn thuộc các tỉnh, thành phố miền Tây; đồng thời thu tiền của khách hàng để nộp về công ty theo quy định. Toàn không ký hợp đồng lao động bằng văn bản mà thỏa thuận công việc, tiền lương và hoa hồng doanh số với giám đốc công ty.

Quang cảnh phiên tòa xét xử.

Trong quá trình làm việc, Toàn nhiều lần thu tiền của khách hàng nhưng không nộp về công ty mà chiếm đoạt để sử dụng vào mục đích cá nhân.

Cụ thể, trong năm 2022, Toàn chiếm đoạt 20 triệu đồng thu của khách hàng Thanh Sơn và 5,156 triệu đồng của khách hàng sửa xe Minh Đức. Tiếp đó, ngày 20/5/2022, Toàn chiếm đoạt 2,144 triệu đồng của khách hàng sửa xe Giang; ngày 15/6/2022, chiếm đoạt 3,74 triệu đồng của khách hàng Tấn Trực.

Đến ngày 1/9/2022, Toàn tiếp tục chiếm đoạt 17,4 triệu đồng thu của cửa hàng Phương Vy. Ngày 6/10/2022, bị cáo chiếm đoạt thêm 14 triệu đồng của khách hàng phụ tùng Tài Hên.

Tổng số tiền Toàn chiếm đoạt qua 6 lần là 62,44 triệu đồng.

Sau nhiều lần yêu cầu Toàn hoàn trả tiền nhưng không được, Công ty Tân Quốc Nguyên khởi kiện tại TAND khu vực 6, TP Cần Thơ. Trong quá trình giải quyết vụ việc, Tòa án kiến nghị khởi tố đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ.

Từ cáo trạng của VKSND khu vực 6, TP Cần Thơ, ngày 23/10/2026, TAND khu vực 6, TP Cần Thơ đưa vụ án ra xét xử và tuyên phạt Dương Hải Toàn 7 năm tù về tội “Tham ô tài sản”.

Ngày 29/7/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Dương Hải Toàn về tội “Tham ô tài sản”. Quá trình điều tra, Toàn thừa nhận hành vi phạm tội. Bị can đã tự nguyện bồi thường 2 triệu đồng cho công ty; phía bị hại yêu cầu bồi thường thêm 60,44 triệu đồng.

VKSND khu vực 6, TP Cần Thơ xác định, hành vi của Toàn đã lợi dụng nhiệm vụ được giao để nhiều lần chiếm đoạt tài sản mà mình có trách nhiệm quản lý. Viện kiểm sát truy tố bị can về tội “Tham ô tài sản” theo điểm c khoản 2 Điều 353 Bộ luật Hình sự.

Các tình tiết giảm nhẹ được ghi nhận gồm việc bị cáo có nhân thân tốt, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải và tự nguyện bồi thường một phần thiệt hại. Bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

Từ cáo trạng của VKSND khu vực 6, TP Cần Thơ, ngày 23/10/2026, TAND khu vực 6, TP Cần Thơ đưa vụ án ra xét xử và tuyên phạt Dương Hải Toàn 7 năm tù về tội “Tham ô tài sản”.