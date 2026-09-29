Lãnh 2 năm tù vì nghi ngờ, ghen tuông, tấn công người yêu

Ngày 29-9, Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa xét xử phúc thẩm, tuyên bác kháng cáo tăng nặng hình phạt đối với bị cáo của bị hại, giữ nguyên hình phạt 2 năm tù về tội cố ý gây thương tích đối với bị cáo Trần Kim Hòa (sinh năm 1989, trú xã Anh Dũng) do không có căn cứ chấp nhận kháng cáo.

Theo hồ sơ, từ cuối năm 2024, Hòa và chị T.T.K.L (trú xã Ninh Sơn) yêu nhau và sống chung như vợ chồng nhưng không đăng ký kết hôn. Do nghi ngờ chị L. có người khác và không còn yêu mình, Hòa nảy sinh ý định gây thương tích cho chị L., sau đó tự tử.

Tòa tuyên án.

Trưa 12-1-2026, Hòa mang theo dao đến tiệm của chị L. Khi thấy trong tiệm có khách, Hòa vào nói chuyện một lúc rồi bỏ về. Sau đó, Hòa quay lại, xin được nói chuyện với chị L. nhưng bị từ chối. Hòa bèn đến sau lưng chị L., một tay kẹp cổ, tay kia đâm nhiều nhát vào chị L., gây tổn thương cơ thể 11%. Sau đó, Hòa về nhà, lấy dao tự đâm vào cổ mình và ngăn cản mọi người đưa Hòa đi cấp cứu, cho đến khi bị ngất xỉu.

Cơ quan chức năng xác định, các vết thương vùng cổ của chị L. là vùng trọng yếu, nhưng lúc tiếp nhận, bệnh nhân L. không tổn thương các mạch máu lớn, tình hình không nguy hiểm đến tính mạng. Thương tích của Hòa do Hòa tự gây ra nên không xem xét giải quyết. Quá trình điều tra, Hòa đã tác động gia đình bồi thường xong cho bị hại 50 triệu đồng, bị hại có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Tuy nhiên, sau khi xét xử sơ thẩm, bị hại kháng cáo đề nghị tăng nặng hình phạt đối với bị cáo.