Bị cáo Nguyễn Chí Bảo

Ngày 26/11, TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm Nguyễn Chí Bảo (SN 2002) bị VKS truy tố về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, tối 24/12/2025, Bảo uống rượu cùng anh họ của vợ tại phòng trọ trên đường số 6, phường Bình Hưng Hòa, TP.HCM. Do mâu thuẫn với chồng, chị L.T.A.C. sang phòng trọ của cha mẹ ruột là ông N.N.Â. và bà V.T.H. ngủ.

Rạng sáng 25/12/2025, Bảo đến mượn xe máy của ông Â. rồi quay lại trả xe vào khoảng 3 giờ. Tại đây, bà H. nhắc nhở con rể thường xuyên ăn nhậu, không lo cho vợ con. Sau đó, Bảo nhắn tin cho mẹ vợ về mâu thuẫn vợ chồng. Chị C. cũng gọi điện nhờ mẹ sang ngủ cùng.

Khi bà H. đến phòng trọ, Bảo giữ bà lại, nhận lỗi và hứa sẽ chăm lo làm ăn, đồng thời nhờ mẹ vợ khuyên chị C. không ly hôn. Tuy nhiên, do nhiều lần chứng kiến con rể thất hứa, bà H. không đồng ý và cho rằng con gái tiếp tục chung sống với Bảo sẽ không có tương lai.

Thấy mẹ vợ đứng dậy ra về, Bảo nảy sinh ý định sát hại vì cho rằng bà ngăn cản hạnh phúc gia đình mình.

Bảo lấy dây dù từ phía sau siết mạnh vào cổ bà H., khiến nạn nhân ngã xuống nền nhà. Khi bà H. chống cự, van xin, Bảo buông dây rồi lấy dao đâm hai nhát vào vùng cổ nhưng nạn nhân né tránh được.

Chưa dừng lại, Bảo tiếp tục đè lên ngực, bịt miệng và dùng dây siết cổ mẹ vợ. Sau đó, bị cáo lấy gấu bông đè lên mặt nạn nhân khoảng một phút. Thấy bà H. nằm im, không còn phản kháng, Bảo nghĩ nạn nhân đã tử vong nên dừng tay.

Sau khi gây án, Bảo rửa vết máu, bế con trai nhỏ ra ngoài, khóa cửa phòng trọ rồi bỏ trốn. Phát hiện sự việc bất thường, chị C. gọi điện cho mẹ và nghe tiếng bà yếu ớt kêu cứu. Chị lập tức nhờ người phá khóa, đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Ngày 27/12/2025, Công an TP.HCM bắt giữ Bảo khi bị cáo đang lẩn trốn tại tỉnh Tây Ninh. Kết luận giám định xác định bà H. bị thương tích vùng cổ phải, tỷ lệ tổn thương cơ thể 4%.

Nhận định hành vi của bị cáo đặc biệt nguy hiểm, xâm phạm tính mạng người khác, HĐXX cho rằng, dù nạn nhân chỉ bị thương tích 4%, hành vi của Bảo thể hiện quyết tâm tước đoạt mạng sống. Tuy nhiên, xét bị cáo phạm tội chưa đạt, thành khẩn khai báo, bị hại có đơn bãi nại và không yêu cầu bồi thường, HĐXX đã xem xét các tình tiết giảm nhẹ, tuyên phạt mức án 12 năm tù.