Lãnh 12 năm tù do gây tai nạn làm chết người

Bị cáo Huỳnh Minh Nhí tại tòa.

Theo cáo trạng, Huỳnh Minh Khánh và Đoàn Văn Tiền có mâu thuẫn nhau từ trước. Vào tối 20/3/2025, Tiền rủ Nguyễn Thanh Sơn, Danh Phi Thuyền, Nguyễn Phước Hoàng, Danh Đồng, Danh Gia Minh, Lê Minh Cảnh và Nguyễn Thanh Trọng cùng nhau đi lấy vỏ chai bia ném vào nhà Khánh, tất cả đều đồng ý.

Khi cả nhóm đến nhà Khánh ở ấp Yên Lợi, xã Tây Yên, thì Sơn, Thuyền, Trọng, Cảnh, Tiền, mỗi người cầm 2 vỏ chai bia ném vào sân nhà Khánh. Lúc này, ông Huỳnh Út Nhi (cha của Khánh) đi ra, nhóm của Tiền bỏ chạy. Ông Nhi điện thoại cho Huỳnh Minh Nhí (con ruột ông Nhi, anh ruột Khánh) kể lại sự việc và kêu Nhí chặn lại để trình báo chính quyền địa phương.

Khi Nhí đuổi theo xe của Đồng, Thuyền, Sơn, Nhí nhiều lần hô lớn, yêu cầu dừng xe lại nhưng Đồng, Sơn, Thuyền không dừng mà tiếp tục tăng ga bỏ chạy. Nhí tăng tốc áp sát và đánh vào nón bảo hiểm của Đồng, làm xe của Đồng mất thăng bằng, lạc tay lái và trượt ngã. Đồng, Thuyền, Sơn va vào thành đường bê tông ven đường.

Sơn và Đồng bị xây xát phần mềm, còn Thuyền tử vong do chấn thương ở đầu. Khi hay tin Thuyền đã chết, Nhí đi đầu thú và bị khởi tố, điều tra.

Sơn bị khởi tố về tội gây rối trật tự công cộng. Do Sơn chưa đủ 18 tuổi khi thực hiện hành vi phạm tội nên cơ quan điều tra đã tách vụ án thành vụ án độc lập để giải quyết theo quy định của Luật Tư pháp người chưa thành niên.

Đối với Tiền, Hoàng, Đồng, Minh, Cảnh và Trọng có hành vi gây rối trật tự công cộng, do chưa đủ 16 tuổi, nên chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự về tội gây rối trật tự công cộng, cơ quan điều tra đã chuyển hồ sơ để xử lý hành chính.