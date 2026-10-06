Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam trở thành Khu du lịch cấp thành phố

Các sự kiện văn hóa, nghệ thuật quy mô tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam góp phần tăng sức hút với khách du lịch trong và ngoài nước.

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 5519/QĐ-UBND ngày 5/10/2026 công nhận Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam là Khu du lịch cấp thành phố.

Trước đó, cuối tháng 9/2026, Đoàn thẩm định của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội đã tiến hành thẩm định các tiêu chí tại khu du lịch.

Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam có diện tích 1.544ha, sở hữu hệ thống tài nguyên du lịch tự nhiên và văn hóa phong phú. Về thiên nhiên, nơi đây nổi bật với thung lũng, bán đảo, hệ thống cây xanh và mặt nước tạo nên cảnh quan đa dạng, trong đó cây xanh và mặt nước chiếm hơn 70% tổng diện tích, góp phần tạo môi trường trong lành, mát mẻ.

Trong không gian đó, diện tích mặt nước hồ Đồng Mô thuộc khu vực Làng Văn hóa là 935,31ha. Không gian mặt nước rộng lớn, hệ sinh thái phong phú tạo điều kiện phát triển các sản phẩm du lịch xanh, nghỉ dưỡng, thưởng ngoạn bằng thuyền, cano, chèo thuyền kayak, cắm trại dã ngoại, hoạt động team building và du lịch thể thao.

Tài nguyên văn hóa là giá trị cốt lõi tạo nên nét riêng của Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam. Khu các làng dân tộc có quy mô khoảng 196,8ha, được chia thành 4 cụm làng đại diện cho các vùng miền và nhóm ngôn ngữ. Không gian kiến trúc đặc trưng của 54 dân tộc Việt Nam được tái hiện theo tỷ lệ 1:1, sử dụng nhiều vật liệu và kỹ thuật truyền thống, với sự tham gia của nghệ nhân và đồng bào các dân tộc. Từ nhà sàn của người Thái, Mường, nhà trình tường của người Tày, Hà Nhì đến nhà rông của Gia Rai, Ba Na hay nhà dài của người Ê Đê… góp phần tạo nên bức tranh kiến trúc dân tộc đa dạng ngay tại Thủ đô.

Sức sống của không gian di sản còn được tạo nên bởi chính chủ thể văn hóa. Hiện có khoảng 120 đồng bào của 16 dân tộc sinh sống hằng ngày tại Làng Văn hóa. Các hoạt động sinh hoạt, trình diễn văn hóa, nghề thủ công truyền thống, ẩm thực... được duy trì, giúp giá trị văn hóa được trao truyền và lan tỏa tự nhiên.

Hằng năm, Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam tổ chức, tái hiện khoảng 24 lễ hội, phong tục tập quán của các dân tộc thiểu số; hơn chương trình giao lưu, trình diễn văn hóa, nghệ thuật; hàng chục hoạt động triển lãm, trưng bày chuyên đề, chương trình quảng bá, giới thiệu văn hóa, du lịch các địa phương. Làng cũng đón nhiều lượt nhóm các dân tộc thiểu số trong cả nước đến tham gia hoạt động.

Bên cạnh các không gian làng dân tộc, Khu du lịch còn có nhiều điểm tham quan, trải nghiệm như Khu Hồ trên núi, Khu Làng chài, Khu lưu trú Trại sáng tác, Ẩm thực Chân Đồi và Khu Nghi lễ thờ Tổ. Các công trình góp phần hình thành hệ thống sản phẩm du lịch văn hóa, sinh thái, trải nghiệm và nghỉ dưỡng.

Hệ thống cơ sở vật chất, dịch vụ của khu du lịch cơ bản đáp ứng yêu cầu. Làng có hệ thống biển chỉ dẫn, đội ngũ hướng dẫn viên tại điểm và 54 bài thuyết minh bằng tiếng Việt, tiếng Anh; có bộ phận thông tin, hỗ trợ khách du lịch và tài liệu, ấn phẩm miễn phí. Giao thông đến khu du lịch thuận tiện, có nhiều tuyến xe buýt kết nối, và hạ tầng giao thông tĩnh bảo đảm.

Từ những kết quả trên, Khu du lịch Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam đạt đầy đủ các điều kiện công nhận khu du lịch theo quy định của Luật Du lịch năm 2017, gồm tài nguyên du lịch và ranh giới xác định; kết cấu hạ tầng, cơ sở vật chất, dịch vụ; kết nối với hệ thống hạ tầng giao thông, viễn thông quốc gia; điều kiện về an ninh, trật tự, an toàn xã hội và bảo vệ môi trường.

Việc được công nhận là khu du lịch cấp thành phố góp phần tạo điều kiện để Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam tổ chức quản lý, khai thác, phát triển bền vững, hiệu quả, trở thành điểm nhấn quan trọng về du lịch trên địa bàn Thủ đô.