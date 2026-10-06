Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam trở thành khu du lịch cấp thành phố

Theo Quyết định số 5519/QĐ-UBND ngày 5/10/2026 của UBND thành phố Hà Nội, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam được công nhận là khu du lịch cấp thành phố.

Trước đó, ngày 23/9, Đoàn thẩm định của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội đã tiến hành thẩm định thực tế tại khu du lịch với diện tích 1.544ha và hệ thống tài nguyên tự nhiên và văn hóa phong phú, cùng các điều kiện về hạ tầng, dịch vụ phục vụ khách du lịch.

Trải nghiệm văn hóa tại ngôi nhà chung của các dân tộc Việt Nam. (Nguồn: Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam)

Không gian sinh thái gắn với hồ Đồng Mô

Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam nằm trong vùng chuyển tiếp giữa đồng bằng Bắc Bộ và dãy núi Ba Vì, mang đặc trưng địa hình bán sơn địa với hệ thống thung lũng, bán đảo, cây xanh và mặt nước đan xen. Cây xanh và mặt nước chiếm hơn 70% tổng diện tích, tạo nên không gian cảnh quan thoáng, xanh và phù hợp phát triển các loại hình du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng.

Trong diện tích quy hoạch 1.544ha, khu vực mặt nước hồ Đồng Mô thuộc Làng chiếm 935,31ha. Hệ thống mặt nước và hệ sinh thái phong phú tạo điều kiện phát triển các hoạt động thưởng ngoạn bằng thuyền, cano, chèo kayak, cắm trại, team building và du lịch thể thao.

Cùng với cảnh quan tự nhiên, tài nguyên văn hóa là điểm nhấn tạo nên sự khác biệt của khu du lịch. Không gian các làng dân tộc có diện tích khoảng 196,8ha, được chia thành 4 cụm làng đại diện cho các vùng miền và nhóm ngôn ngữ.

Các công trình kiến trúc truyền thống của 54 dân tộc Việt Nam được tái hiện theo tỷ lệ 1:1, với nhiều vật liệu, kỹ thuật xây dựng truyền thống và sự tham gia của nghệ nhân, đồng bào các dân tộc. Nhà sàn của người Thái, Mường, nhà trình tường của người Tày, Hà Nhì, nhà rông của Gia Rai, Ba Na hay nhà dài của người Ê Đê... tạo nên một không gian kiến trúc đa dạng ngay tại Hà Nội.

Đưa cộng đồng trở thành chủ thể văn hóa

Một điểm đáng chú ý của Làng là các giá trị văn hóa được duy trì thông qua hoạt động thường xuyên của cộng đồng. Hiện khoảng 120 đồng bào thuộc 16 dân tộc sinh sống hằng ngày tại đây, tham gia các hoạt động sinh hoạt cộng đồng, trình diễn văn hóa, nghề thủ công truyền thống và giới thiệu ẩm thực.

Hằng năm, Làng tổ chức khoảng 24 lễ hội, phong tục tập quán của các dân tộc thiểu số; 25 chương trình giao lưu, trình diễn văn hóa, nghệ thuật; 7 hoạt động triển lãm, trưng bày chuyên đề và 3 chương trình quảng bá, giới thiệu văn hóa, du lịch các địa phương. Khoảng 62 lượt cộng đồng dân tộc với gần 780 lượt đồng bào đến từ 51 lượt địa phương trên cả nước tham gia các hoạt động tại đây mỗi năm.

Bên cạnh khu các làng dân tộc, Làng còn có nhiều điểm tham quan, trải nghiệm như Khu Hồ trên núi, Khu Làng chài, Khu lưu trú Trại sáng tác, Ẩm thực Chân Đồi và Khu Nghi lễ thờ Tổ, tạo điều kiện phát triển các sản phẩm du lịch văn hóa, sinh thái, trải nghiệm và nghỉ dưỡng.

Về cơ sở vật chất, khu du lịch có hệ thống biển chỉ dẫn, đội ngũ hướng dẫn viên tại điểm và 54 bài thuyết minh bằng tiếng Việt, tiếng Anh; bộ phận thông tin, hỗ trợ khách cùng tài liệu, ấn phẩm miễn phí. Hệ thống giao thông kết nối thuận tiện với nhiều tuyến xe buýt; bãi đỗ có sức chứa tối đa khoảng 600 xe máy và 1.300 ô tô. Hệ thống viễn thông, wifi cũng được bảo đảm.

Khách quốc tế giao lưu tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam. (Nguồn: Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam)

Theo kết quả thẩm định, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam đáp ứng đầy đủ 4 điều kiện công nhận khu du lịch theo Luật Du lịch năm 2017, gồm tài nguyên du lịch và ranh giới xác định; kết cấu hạ tầng, cơ sở vật chất, dịch vụ; kết nối với hệ thống hạ tầng giao thông, viễn thông quốc gia; các điều kiện về an ninh, trật tự, an toàn xã hội và bảo vệ môi trường.

Việc được công nhận là khu du lịch cấp thành phố là cơ sở để Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam tiếp tục hoàn thiện công tác quản lý, khai thác và đầu tư, phát huy giá trị tài nguyên văn hóa, tự nhiên, hướng tới xây dựng điểm đến du lịch văn hóa, sinh thái và trải nghiệm có sức hấp dẫn tại Hà Nội.