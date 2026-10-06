Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam trở thành khu du lịch cấp thành phố

Trước đó, ngày 23/9, Đoàn thẩm định của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội đã tiến hành thẩm định thực tế tại khu du lịch. Với diện tích 1.544ha, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam sở hữu hệ thống tài nguyên tự nhiên và văn hóa phong phú, nằm trong vùng chuyển tiếp giữa đồng bằng Bắc Bộ và dãy núi Ba Vì.

Không gian khu du lịch mang đặc trưng địa hình bán sơn địa, với hệ thống thung lũng, bán đảo, cây xanh và mặt nước đa dạng. Cây xanh và mặt nước chiếm hơn 70% tổng diện tích, tạo điều kiện phát triển các sản phẩm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và trải nghiệm.

Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam là khu du lịch cấp thành phố. Ảnh: H.L

Trong đó, hồ Đồng Mô là điểm nhấn về tài nguyên tự nhiên, với diện tích mặt nước thuộc khu vực Làng Văn hóa khoảng 935,31ha. Không gian mặt nước rộng và hệ sinh thái phong phú thuận lợi để phát triển các hoạt động thưởng ngoạn bằng thuyền, chèo kayak, cắm trại, team building và du lịch thể thao.

Nổi bật hơn cả là hệ thống tài nguyên văn hóa, tạo nên nét riêng của Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam. Khu các làng dân tộc rộng khoảng 196,8ha, được tổ chức thành 4 cụm làng đại diện cho các vùng miền và nhóm ngôn ngữ. Nhiều công trình kiến trúc truyền thống của 54 dân tộc được tái hiện theo tỷ lệ 1:1, với sự tham gia của nghệ nhân và đồng bào các dân tộc.

Từ nhà sàn của người Thái, Mường, nhà trình tường của người Tày, Hà Nhì đến nhà rông của Gia Rai, Ba Na, nhà dài của người Ê Đê..., các công trình góp phần tạo nên không gian kiến trúc đa dạng, đồng thời giới thiệu đời sống văn hóa của cộng đồng các dân tộc tới du khách.

Đặc biệt, khoảng 120 đồng bào thuộc 16 dân tộc đang sinh sống và hoạt động thường xuyên tại Làng. Các hoạt động sinh hoạt cộng đồng, trình diễn văn hóa, nghề thủ công truyền thống và ẩm thực được duy trì, tạo sức sống cho không gian di sản.

Hằng năm, Làng tổ chức khoảng 24 lễ hội, phong tục tập quán được tái hiện; 25 chương trình giao lưu, trình diễn văn hóa, nghệ thuật; 7 hoạt động triển lãm, trưng bày chuyên đề và 3 chương trình quảng bá, giới thiệu văn hóa, du lịch. Khoảng 62 lượt cộng đồng dân tộc, với gần 780 lượt đồng bào đến từ 51 lượt địa phương trên cả nước tham gia các hoạt động tại đây.

Nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc được giới thiệu tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam. Ảnh: H.L

Bên cạnh các làng dân tộc, khu du lịch còn có nhiều điểm tham quan, trải nghiệm như Khu Hồ trên núi, Khu Làng chài, Khu lưu trú Trại sáng tác, Ẩm thực Chân Đồi và Khu Nghi lễ thờ Tổ, góp phần hình thành các sản phẩm du lịch văn hóa, sinh thái, trải nghiệm và nghỉ dưỡng.

Theo kết quả thẩm định, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam đáp ứng đầy đủ 4 điều kiện công nhận khu du lịch theo Luật Du lịch năm 2017, gồm tài nguyên du lịch và ranh giới xác định; kết cấu hạ tầng, cơ sở vật chất, dịch vụ; kết nối giao thông, viễn thông; bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội và bảo vệ môi trường.

Việc được công nhận là khu du lịch cấp thành phố tạo cơ sở để Làng tiếp tục nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác các giá trị tài nguyên, hoàn thiện sản phẩm và hướng tới phát triển du lịch bền vững.