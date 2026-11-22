Ngày Văn hoá Việt Nam

Điểm nhấn trong chuỗi hoạt động là chương trình văn nghệ “Bài ca kết đoàn”, chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam và Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết toàn dân tộc. Chương trình quy tụ các nhóm đồng bào đang sinh hoạt tại Làng, mang đến những tiết mục dân ca, dân vũ và trình diễn nhạc cụ truyền thống đặc sắc.

Trong đó, 8 nhóm đồng bào phía Bắc giới thiệu nhiều loại hình nghệ thuật dân gian như hát Sli, hát Lượn của người Nùng; hát Then, múa bát của người Tày; múa chuông của người Dao; múa khèn, kéo nhị của người Mông; múa au eo của người Khơ Mú, lăm vông của người Lào và múa khăn piêu của người Thái. Các tiết mục tập thể như “Vũ điệu kết đoàn” và múa xòe góp phần lan tỏa tinh thần gắn bó giữa các cộng đồng dân tộc.

Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam miễn phí vé tham quan cho du khách trong Ngày văn hóa Việt Nam 24/11. Ảnh: Làng Văn hóa

Sắc màu văn hóa Tây Nguyên được thể hiện qua phần giao lưu của 7 nhóm đồng bào Tà Ôi, Ba Na, Xơ Đăng, Gia Rai, Cơ Tu, Ê Đê và Raglai.

Những tiết mục múa tung tung da dá, múa xoang, trình diễn cồng chiêng, đàn T'rưng, đàn đá và mã la tái hiện không gian sinh hoạt văn hóa đặc trưng của các buôn làng. Nhiều tiết mục tập thể như “Tiếng trống cao nguyên”, “Đàn đá đêm nay”, “Đêm xoang Tây Nguyên” cũng góp phần tạo nên không khí giao lưu sôi nổi.

Trong khi đó, nhóm đồng bào Khmer Nam Bộ mang đến những điệu múa truyền thống như Lăm liêu, Rom vông, múa khỉ, múa mừng năm mới và múa gáo dừa, giới thiệu nét văn hóa đặc sắc của cộng đồng Khmer.

Thông qua các hoạt động biểu diễn và giao lưu, các cộng đồng dân tộc có dịp giới thiệu di sản văn hóa, phong tục, nghệ thuật truyền thống của địa phương, đồng thời tăng cường sự gắn kết, giao lưu giữa đồng bào các dân tộc.

Việc miễn phí vé tham quan trong ngày 24/11 cũng tạo điều kiện để người dân và du khách đến khám phá, trải nghiệm không gian văn hóa của 54 dân tộc Việt Nam, góp phần lan tỏa tình yêu di sản và tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc.