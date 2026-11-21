Nghệ sĩ Ân Trịnh và Nathan Syed-Tollan mang đến Đà Lạt đêm giao thoa âm nhạc cổ điển, jazz và thanh âm truyền thống Việt Nam. (Ảnh: BẢO VĂN)

Tiếp nối các hoạt động của Đà Lạt-Thành phố sáng tạo của UNESCO trong lĩnh vực âm nhạc, tối 21/11, Phố Bên Đồi (phường Xuân Hương-Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) phối hợp nghệ sĩ Ân Trịnh và Nathan Syed-Tollan, giới thiệu đêm nhạc cộng đồng “A Quiet Divide” (tạm dịch “Đôi bờ tĩnh lặng”).

“A Quiet Divide” là cuộc hội ngộ âm nhạc xuyên biên giới, kết hợp giữa chất liệu cổ điển đương đại, jazz và thanh âm truyền thống Việt Nam.

Người sáng lập Phố Bên Đồi Nguyễn Trung Hiền luôn mong muốn lan tỏa tình yêu âm nhạc đến cộng đồng. (Ảnh: BẢO VĂN)

Anh Nguyễn Trung Hiền, người sáng lập dự án văn hóa, nghệ thuật và không gian sáng tạo cộng đồng Phố Bên Đồi, cho biết: “A Quiet Divide” giới thiệu EP (Extended Play) đầu tay cùng tên của nhà soạn nhạc và nghệ sĩ đa nhạc cụ Ân Trịnh, kết hợp cùng các tác phẩm, bản hòa âm gốc của cô và nghệ sĩ người Scotland Nathan Syed-Tollan. Phố Bên Đồi luôn mong muốn lan tỏa tình yêu âm nhạc đến cộng đồng.

Hai nghệ sĩ đa nhạc cụ mang “Đôi bờ tĩnh lặng” đến Đà Lạt phục vụ công chúng. (Ảnh: BẢO VĂN)

Lấy cảm hứng từ cảnh quan thiên nhiên và trải nghiệm văn hóa đa dạng, âm nhạc của sự kiện “Đôi bờ tĩnh lặng” là sự hòa quyện giữa các sáng tác cổ điển đương đại, jazz, thực nghiệm và ambient (nhạc không gian/nhạc nền) với âm hưởng truyền thống Việt Nam.

Kết hợp giữa piano và saxophone. (Ảnh: BẢO VĂN)

Tại không gian tĩnh lặng, giàu cảm xúc Phố Bên Đồi, khán giả được lắng trong những giai điệu trong như suối ban mai, đôi khi dịu êm, rồi rạo rực, nồng nàn, khát cháy qua sự kết hợp của piano, saxophone và đàn bầu, với những tác phẩm như Đôi bờ tĩnh lặng, Những điều chưa nói, Giấc mơ thiên nga hoang dã, Phác thảo ngẫu hứng… lấy cảm hứng từ một bức tranh, nhịp sống đương đại, đời sống nông thôn, đàn chim di trú hay từ một bài thơ, bộ phim điện ảnh.

Kết hợp piano và đàn bầu truyền thống Việt Nam. (Ảnh: BẢO VĂN)

Khán giả trong nước và quốc tế dự khán đêm nhạc tỏ ra ngạc nhiên về sự phối kết tinh tế giữa piano và đàn bầu, được hai nghệ sĩ trẻ thể hiện qua tác phẩm lấy chất liệu từ Lý kéo chài, Lý Cái Mơn và Lý ngựa ô. Piano giữ nền hòa âm, nhịp điệu; đàn bầu dẫn giai điệu chính với họa âm và độ luyến mềm mại, tạo nên sự giao thoa kỳ diệu giữa âm hưởng hiện đại phương tây và sự sâu lắng đậm chất truyền thống Việt Nam.

Các tác phẩm của An Trịnh mở ra sự đối thoại giữa âm nhạc cổ điển đương đại và truyền thống. (Ảnh: BẢO VĂN)

Các tác phẩm của An Trịnh, nghệ sĩ gốc Việt Nam sinh sống tại Australia và Scotland, mở ra sự đối thoại giữa âm nhạc cổ điển đương đại và truyền thống, mối liên hệ giữa di sản và bản sắc văn hóa. Qua hơn mười tác phẩm trình diễn, phong cách ngẫu hứng, hai nghệ sĩ đưa người thưởng thức vào không gian như trên thảo nguyên bát ngát, những hạt mưa tí tách, hay sự náo nhiệt của cuộc sống.

Màn song tấu piano cuốn hút. (Ảnh: BẢO VĂN)

Các tác phẩm được trình diễn qua sự kết hợp của piano, saxophone và đàn bầu truyền thống Việt Nam, mở ra cuộc đối thoại bằng âm thanh về chủ đề di sản, dòng di cư, sự chuyển đổi và bản sắc văn hóa. Đây cũng là lăng kính phản ánh trải nghiệm của Ân Trịnh.

Tiết mục độc tấu ngẫu hứng của Nathan Syed-Tollan. (Ảnh: BẢO VĂN)

Sự kiện “A Quiet Divide” tiếp tục khẳng định sứ mệnh của Phố Bên Đồi trong việc đồng hành cùng các nghệ sĩ trong nước và quốc tế để mang đến những sự kiện âm nhạc chất lượng cho cộng đồng. Hoạt động này góp phần thúc đẩy hệ sinh thái sáng tạo bền vững tỉnh Lâm Đồng đang hướng đến, khi thực hiện cam kết với UNESCO về thành phố sáng tạo âm nhạc Đà Lạt.

Hai nghệ sĩ giao lưu cùng khán giả. (Ảnh: BẢO VĂN)

Nghệ sĩ Ân Trịnh sinh ra tại Australia và hiện hoạt động tại Scotland. Cô là nhà soạn nhạc và nghệ sĩ đa nhạc cụ (piano, saxophone và đàn bầu), nổi bật với tư duy giao thoa giữa âm nhạc cổ điển đương đại, jazz và thực nghiệm. Từng giành giải Nhất tại Cuộc thi Âm nhạc Cổ điển trẻ Australia khu vực năm 2017, cô tiếp tục theo đuổi chuyên ngành nhạc phim tại Nhạc viện Hoàng gia Scotland. Cùng với hoạt động nghệ thuật, Ân Trịnh tích cực hỗ trợ cộng đồng nghệ sĩ gốc Đông Á và Đông Nam Á tại Scotland, với vai trò thành viên nòng cốt của mạng lưới ESEA Creatives. Nathan Syed-Tollan cũng là nghệ sĩ đa nhạc cụ và nghệ sĩ ứng tác, nhà giáo âm nhạc người Scotland. Hiện anh làm việc tại Glasgow. Với nền tảng vững chắc về kỹ năng ứng tác jazz và sự nhạy bén, cùng các chất liệu đương đại, anh liên tục mở rộng ranh giới sáng tạo qua nhiều dự án biểu diễn trực tiếp, sáng tác, sản xuất âm nhạc đa thể loại và không ngừng khám phá các giới hạn biểu đạt mới trong âm nhạc.