Láng Tròn khởi công xây dựng 3 cầu giao thông nông thôn

Ba cây cầu được khởi công gồm: cầu kênh Henry (cầu Tư Nù - kênh Ba Hiển), tại Khóm 7, dài 19 m, rộng 2 m; cầu Hudson (cầu Ông Ba Chen - kênh Vĩnh Phong), tại Khóm 15, dài 21 m, rộng 2 m; cầu Việt Trần (kênh Vĩnh Phong 6), tại Khóm 21, dài 26 m, rộng 2 m. Tổng kinh phí xây dựng 3 cây cầu trên 234 triệu đồng.

Lãnh đạo phường Láng Tròn, các mạnh thường quân và người dân Khóm 15 thực hiện nghi thức khởi công cầu Hudson.

Nguồn kinh phí được huy động từ sự hỗ trợ của tỉnh, các nguồn vận động xã hội hoá hợp pháp và vốn đối ứng của địa phương. Đây là nỗ lực của phường Láng Tròn trong việc tranh thủ, huy động các nguồn lực để đầu tư hạ tầng giao thông, đáp ứng nhu cầu thiết thực của người dân.

Phòng Văn hoá – Xã hội phường Láng Tròn cùng nhà tài trợ thực hiện nghi thức khởi công cầu Việt Trần tại Khóm 21.

Việc khởi công xây dựng 3 cây cầu tại các Khóm 7, 15 và 21 góp phần cải thiện điều kiện đi lại, giao thương, tạo thuận lợi cho sinh hoạt và hoạt động sản xuất của người dân. Qua đó, từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông nông thôn, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển hạ tầng giao thông theo Nghị quyết số 16 của Tỉnh uỷ Cà Mau.

Ông Ngô Quốc Tuấn, Chủ tịch UBND phường Láng Tròn (bìa trái), cùng các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công cầu bắc qua kênh Ba Hiển, Khóm 7.