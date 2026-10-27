Láng Tròn khởi công xây dựng 3 cầu giao thông nông thôn
Thực hiện Nghị quyết số 16 của Tỉnh uỷ Cà Mau về phát triển hạ tầng giao thông, chiều 27/10, phường Láng Tròn tổ chức lễ khởi công xây dựng 3 cầu giao thông nông thôn trên địa bàn. Các công trình nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại, giao thương của người dân, từng bước hoàn thiện hệ thống giao thông và tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
Ba cây cầu được khởi công gồm: cầu kênh Henry (cầu Tư Nù - kênh Ba Hiển), tại Khóm 7, dài 19 m, rộng 2 m; cầu Hudson (cầu Ông Ba Chen - kênh Vĩnh Phong), tại Khóm 15, dài 21 m, rộng 2 m; cầu Việt Trần (kênh Vĩnh Phong 6), tại Khóm 21, dài 26 m, rộng 2 m. Tổng kinh phí xây dựng 3 cây cầu trên 234 triệu đồng.
Nguồn kinh phí được huy động từ sự hỗ trợ của tỉnh, các nguồn vận động xã hội hoá hợp pháp và vốn đối ứng của địa phương. Đây là nỗ lực của phường Láng Tròn trong việc tranh thủ, huy động các nguồn lực để đầu tư hạ tầng giao thông, đáp ứng nhu cầu thiết thực của người dân.
Việc khởi công xây dựng 3 cây cầu tại các Khóm 7, 15 và 21 góp phần cải thiện điều kiện đi lại, giao thương, tạo thuận lợi cho sinh hoạt và hoạt động sản xuất của người dân. Qua đó, từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông nông thôn, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển hạ tầng giao thông theo Nghị quyết số 16 của Tỉnh uỷ Cà Mau.
Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/lang-tron-khoi-cong-xay-dung-3-cau-giao-thong-nong-thon-a133624.html