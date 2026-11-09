Lặng thầm trên hành trình nhân ái

Thành viên nhóm “Chia sẻ cuộc sống và nụ cười” phát cháo tại Bệnh viện Ung bướu Thanh Hóa.

5 giờ sáng, khi phố phường còn chìm trong giấc ngủ, các thành viên nhóm “Chia sẻ cuộc sống và nụ cười” đã có mặt tại Bệnh viện Ung bướu Thanh Hóa. Những nồi cháo nóng được chuyển xuống, từng suất ăn nhanh chóng trao tận tay người bệnh và người nhà. Người múc cháo, người đóng hộp, người ân cần hỏi han, động viên. Giữa không khí se lạnh của buổi sớm, những nụ cười thân thiện khiến không gian bệnh viện thêm phần ấm áp.

Đón nhận suất cháo nóng, bác Lê Thị Hoa xúc động chia sẻ: “Tôi thường xuyên đến bệnh viện điều trị, mọi sinh hoạt, chi phí đều phải chắt chiu. Những suất cháo miễn phí không chỉ giúp tiết kiệm một phần chi phí ăn uống mà còn mang lại sự động viên về tinh thần. Buổi sáng nhận được suất cháo nóng, chúng tôi thấy ấm lòng hơn, có thêm động lực để tiếp tục điều trị bệnh”.

Để có những suất cháo trao đi vào mỗi sáng, các thành viên đã chuẩn bị nguyên liệu từ tối hôm trước, cẩn thận trong từng công đoạn chế biến. Anh Trần Khắc Sơn, phường Hạc Thành, thành viên tham gia nấu và phát cháo, cho biết: “Nguyên liệu được lựa chọn kỹ, bảo đảm vệ sinh và dinh dưỡng. Chúng tôi luôn nghĩ đồ ăn trao cho người bệnh phải xuất phát từ cái tâm, bởi họ đang có hoàn cảnh khó khăn, rất cần được quan tâm, chăm sóc”.

Chị Nguyễn Thị Lan Hương, phường Hạc Thành, đã gắn bó với nhóm khoảng 16 năm. Ban đầu, chị tham gia bởi mong muốn được sẻ chia với những người kém may mắn. Càng làm, chị càng cảm nhận ý nghĩa của những việc làm thiết thực ấy và vận động thêm người thân, bạn bè cùng góp sức. Chị Hương chia sẻ: “Khi thấy hoạt động của nhóm có ý nghĩa, tôi mong muốn nhiều người hơn nữa cùng tham gia. Mỗi người góp một chút công sức, điều kiện, nhưng khi chung tay sẽ giúp đỡ được nhiều người hơn”.

Cùng chung suy nghĩ ấy, anh Nguyễn Hữu Thắng, phường Hạc Thành, xem việc tham gia thiện nguyện là trách nhiệm với cộng đồng. Chứng kiến những bệnh nhân và người nhà vất vả trong quá trình điều trị, anh mong muốn góp một phần nhỏ để san sẻ khó khăn. Anh Thắng chia sẻ: “Nhìn thấy nụ cười của những người nhận suất ăn, tôi cảm thấy rất vui và hạnh phúc. Ban đầu chỉ có mình tham gia, sau này tôi vận động cả vợ con cùng làm. Khi cả gia đình cùng chia sẻ một việc ý nghĩa, niềm vui cũng được nhân lên”.

Được thành lập từ năm 2008, nhóm “Chia sẻ cuộc sống và nụ cười” hiện có khoảng 100 thành viên, trong đó 30 người thường xuyên tham gia các hoạt động. Mỗi người một công việc, điều kiện và hoàn cảnh khác nhau, song đều gặp nhau ở mong muốn làm điều có ích cho cộng đồng, nhất là bệnh nhân nghèo, trẻ em và những người yếu thế.

Hoạt động nấu và trao suất ăn miễn phí được nhóm duy trì đều đặn suốt gần 20 năm, bất kể mưa nắng. Sáng thứ tư hằng tuần, nhóm trao khoảng 250 - 300 suất cháo tại Bệnh viện Tâm thần và Bệnh viện Ung bướu. Sáng thứ Bảy, khoảng 650 suất ăn được chuẩn bị để trao cho người bệnh tại Bệnh viện Da liễu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh và các đối tượng tại Trung tâm Bảo trợ xã hội số 2.

Cùng với những suất ăn miễn phí, hành trình nhân ái của nhóm còn được nối dài bằng nhiều hoạt động thiết thực. Khi đồng bào ở các địa phương gặp thiên tai, bão lũ, các thành viên lại chung tay quyên góp, tổ chức những chuyến cứu trợ, trao nhu yếu phẩm đến người dân vùng bị ảnh hưởng. Dịp tết, nhóm tổ chức chợ tết dành cho bệnh nhân, giúp những người phải đón năm mới trong bệnh viện có thêm điều kiện sắm sửa, cảm nhận không khí đoàn viên ấm áp. Với trẻ em vùng cao, những chiếc áo ấm được trao gửi trước mùa đông cũng là món quà động viên, tiếp thêm hơi ấm trong những ngày giá rét.

Chia sẻ về quá trình hình thành và duy trì hoạt động, anh Vũ Ngọc Lâm, chủ nhiệm nhóm “Chia sẻ cuộc sống và nụ cười”, cho biết: “Nhóm tập hợp những người cùng quan tâm đến trẻ em, bệnh nhân và những hoàn cảnh khó khăn, cùng mong muốn được sẻ chia. Chúng tôi luôn xác định làm thiện nguyện bằng cái tâm, âm thầm thực hiện những việc thiết thực chứ không đặt nặng hình thức hay sự ghi nhận”.

Với các thành viên nhóm “Chia sẻ cuộc sống và nụ cười”, có thể họ không nhớ đã sẻ chia bao nhiêu hoàn cảnh, nhưng luôn nhớ những nụ cười nhận lại. Gần 20 năm qua, những việc làm thầm lặng ấy vẫn được nối dài, để yêu thương được trao đi, niềm vui được nhân lên và những giá trị nhân ái tiếp tục lan tỏa trong cuộc sống.