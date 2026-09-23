Lặng thầm góp phần vào sự phát triển của nền kinh tế

Theo nhịp chuyển mình của quê hương

Ở Bắc Ninh - vùng đất Kinh Bắc đang vươn mình trở thành một trong những trung tâm công nghiệp hàng đầu cả nước - có một lực lượng vẫn lặng lẽ đồng hành cùng từng bước phát triển ấy. Trên mặt trận không tiếng súng, suốt 70 năm qua, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bắc Ninh đã bền bỉ giữ gìn kỷ cương pháp luật, đấu tranh với tội phạm tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường, góp phần bảo vệ thành quả phát triển của quê hương.

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp với chính quyền địa phương hỗ trợ Nhà Đại đoàn kết cho gia đình bà Bùi Thị Liên - hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn.

Ngày 10/8/1956, Thông tư số 1001/TTg của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức lực lượng Cảnh sát nhân dân đã đánh dấu sự ra đời của lực lượng Cảnh sát kinh tế. Từ nhiệm vụ bảo vệ tài sản Nhà nước và các cơ sở kinh tế trọng yếu, lực lượng từng bước trưởng thành, trở thành nòng cốt trên mặt trận bảo vệ an ninh kinh tế và giữ gìn trật tự quản lý kinh tế.

Cùng với sự lớn mạnh của lực lượng Cảnh sát kinh tế cả nước, Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bắc Ninh cũng không ngừng được xây dựng, kiện toàn. Dù trải qua nhiều lần sắp xếp tổ chức và thay đổi tên gọi, sứ mệnh vẫn luôn nhất quán: bảo vệ an ninh kinh tế, giữ vững kỷ cương pháp luật và đồng hành cùng sự phát triển của quê hương.

Những năm đầu thành lập, đất nước còn bộn bề khó khăn. Khi ấy, bảo vệ một kho vật tư, một nhà máy hay phát hiện một vụ tham ô, đầu cơ, buôn bán trái phép cũng đồng nghĩa với việc gìn giữ từng đồng vốn, từng nguồn lực phục vụ công cuộc kiến thiết đất nước. Theo Đại tá Nguyễn Thế Tuyên, nguyên Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 1986-1990, điều kiện công tác khi ấy còn nhiều thiếu thốn, nhưng mỗi cán bộ, chiến sĩ đều ý thức sâu sắc rằng bảo vệ tài sản của Nhà nước cũng chính là bảo vệ thành quả lao động của nhân dân. Chính tinh thần trách nhiệm và lòng tận tụy ấy đã đặt nền móng cho sự trưởng thành của lực lượng suốt bảy thập kỷ qua.

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bắc Ninh tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2026.

Qua các cuộc kháng chiến và những năm đầu đổi mới, lực lượng Cảnh sát kinh tế luôn có mặt trên tuyến đầu bảo vệ tài sản xã hội chủ nghĩa, đấu tranh với các hành vi tham ô, đầu cơ, buôn bán hàng cấm và nhiều loại tội phạm kinh tế khác. Thiếu thốn về điều kiện làm việc nhưng chưa bao giờ thiếu ý chí, nhiều thế hệ cán bộ, chiến sĩ đã tôi luyện bản lĩnh, trách nhiệm và tinh thần tận tụy trên mặt trận không tiếng súng.

Năm 1997, khi Bắc Ninh được tái lập tỉnh, một chặng đường phát triển mới cũng mở ra đối với lực lượng Cảnh sát kinh tế. Những ngày đầu tái lập tỉnh, đơn vị phải đối mặt với nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, nhân lực trong khi yêu cầu bảo đảm an ninh kinh tế ngày càng cao. Bằng tinh thần chủ động, đoàn kết và quyết tâm, lực lượng từng bước vượt qua thử thách, nhanh chóng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Từ một tỉnh thuần nông, Bắc Ninh đã vươn lên trở thành trung tâm công nghiệp hàng đầu cả nước. Cùng với sự phát triển ấy, các loại tội phạm tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường cũng ngày càng tinh vi. Trước yêu cầu mới, lực lượng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bắc Ninh không ngừng nâng cao năng lực, ứng dụng khoa học, công nghệ, chủ động bảo đảm an ninh kinh tế. Mỗi chuyên án được khám phá không chỉ giữ nghiêm kỷ cương pháp luật mà còn góp phần bảo vệ môi trường đầu tư và sự phát triển bền vững của địa phương.

"Lá chắn thép" của nền kinh tế

Nếu trước đây, tội phạm kinh tế chủ yếu diễn ra trong hoạt động lưu thông hàng hóa thì nay đã mở rộng lên không gian số, len lỏi vào các giao dịch điện tử, dữ liệu tài chính và hoạt động đầu tư với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi.

Theo Đại tá Nguyễn Văn Bình, Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bắc Ninh, sự phát triển của công nghệ và hội nhập quốc tế vừa tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế, vừa làm gia tăng những thách thức đối với công tác bảo đảm an ninh kinh tế. Điều đó đòi hỏi lực lượng Cảnh sát kinh tế phải không ngừng đổi mới tư duy, nâng cao năng lực nghiệp vụ, làm chủ khoa học, công nghệ và chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa.

Các bị can bị khởi tố trong đường dây làm giả bệnh án để trốn tránh chấp hành án.

Thực tiễn đấu tranh cho thấy, mỗi chuyên án không chỉ là cuộc đấu trí với tội phạm mà còn góp phần phát hiện những sơ hở trong quản lý, giữ nghiêm kỷ cương pháp luật và bảo vệ môi trường đầu tư của địa phương. Những chiến công ấy trải rộng trên nhiều lĩnh vực, từ đấu tranh với tham nhũng, tội phạm tài chính đến bất động sản, môi trường và an toàn thực phẩm.

Điển hình là vụ án làm giả hồ sơ bệnh án tại Bệnh viện Phổi Bắc Ninh nhằm hợp thức hóa việc xin tạm hoãn chấp hành án phạt tù. Quá trình điều tra đã làm rõ hành vi móc nối giữa các đối tượng với cán bộ y tế để lập khống hồ sơ, làm giả kết quả xét nghiệm và tài liệu chuyên môn. Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố 32 bị can, tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân liên quan.

Trên lĩnh vực tài chính, lực lượng Cảnh sát kinh tế đã triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn điện tử do Trần Thị Hoa cầm đầu. Các đối tượng sử dụng 129 doanh nghiệp "ma", phát hành trái phép hơn 12.000 hóa đơn giá trị gia tăng với tổng giá trị giao dịch trên 11.124 tỷ đồng, gây thất thu ngân sách Nhà nước ước tính hơn 1.105 tỷ đồng. Thành công của chuyên án không chỉ ngăn chặn một đường dây trốn thuế đặc biệt lớn mà còn khẳng định năng lực làm chủ công nghệ, dữ liệu và nghiệp vụ điều tra của lực lượng Cảnh sát kinh tế trong thời đại chuyển đổi số.

Khám xét nơi làm việc của một đối tượng lừa đảo.

Từ lĩnh vực tài chính, tội phạm tiếp tục len lỏi vào thị trường bất động sản. Tại vụ án xảy ra ở Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Hiền Khiêm, dù không phải chủ đầu tư Dự án Khu dân cư số 1, phường Hạp Lĩnh, các đối tượng vẫn đưa ra thông tin gian dối, ký 67 hợp đồng góp vốn với 56 khách hàng, chiếm đoạt gần 130 tỷ đồng. Quá trình điều tra không chỉ làm rõ hành vi phạm tội mà còn kịp thời phát hiện dấu hiệu doanh nghiệp tiếp tục huy động vốn trái phép dưới tên gọi mới, ngăn chặn những rủi ro cho người dân và thị trường bất động sản.

Trận tuyến bảo vệ nền kinh tế cũng mở rộng sang lĩnh vực môi trường và an toàn thực phẩm - những vấn đề tác động trực tiếp đến chất lượng cuộc sống của người dân. Lực lượng Cảnh sát kinh tế đã phát hiện vụ tập kết trái phép hơn 1.200 tấn chất thải tại xã Đại Bái, gồm nhiều loại chất thải rắn thông thường và chất thải nguy hại. Đồng thời, từ công tác nắm tình hình, đơn vị đã triệt phá các cơ sở sử dụng chất kích thích sinh trưởng 6-BAP để sản xuất gần 1.000 tấn giá đỗ, phát hiện cơ sở chế biến riềng xay sử dụng chất Vàng O cùng nhiều hóa chất công nghiệp ngoài danh mục cho phép nhằm tạo màu sắc bắt mắt cho sản phẩm. Những vụ án này không chỉ ngăn chặn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng mà còn thể hiện rõ quan điểm nhất quán: không đánh đổi môi trường và sự an toàn của người dân lấy tăng trưởng kinh tế.

Đằng sau mỗi chiến công là những tháng ngày lặng lẽ xác minh, thu thập chứng cứ, bám sát địa bàn và đấu trí với những phương thức, thủ đoạn phạm tội ngày càng tinh vi. Với người chiến sĩ Cảnh sát kinh tế, đích đến không chỉ là khám phá thành công một vụ án mà còn là nhận diện những sơ hở trong quản lý, tham mưu hoàn thiện cơ chế, chính sách để phòng ngừa vi phạm ngay từ gốc.

Chỉ trong 5 năm gần đây, lực lượng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố mới 918 vụ với hơn 1.900 bị can về các tội tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường; đồng thời phát hiện, xử lý hơn 4.200 vụ vi phạm liên quan đến hàng giả, hàng nhập lậu, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, mua bán hóa đơn và trốn thuế. Những kết quả ấy khẳng định vai trò nòng cốt của lực lượng trong giữ vững kỷ cương pháp luật, bảo vệ môi trường đầu tư và sự phát triển lành mạnh của nền kinh tế.

Từ thực tiễn đấu tranh với tội phạm, lực lượng Cảnh sát kinh tế đã chủ động tham mưu nhiều giải pháp hoàn thiện cơ chế quản lý, góp phần khắc phục những sơ hở, bất cập và phòng ngừa vi phạm từ gốc. Song song với nhiệm vụ chuyên môn, đơn vị chú trọng xây dựng lực lượng, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ nghiệp vụ, ứng dụng công nghệ và tăng cường hướng dẫn Công an cấp xã phát hiện, xử lý vi phạm ngay từ cơ sở.

Bảy mươi năm đã đi qua, trận tuyến bảo vệ nền kinh tế ngày nay đã mở rộng từ các khu công nghiệp đến không gian số và các dòng vốn đầu tư. Dẫu bối cảnh thay đổi, người chiến sĩ Cảnh sát kinh tế vẫn kiên định sứ mệnh giữ vững kỷ cương pháp luật, bảo vệ môi trường đầu tư minh bạch và sự phát triển bền vững của quê hương.