Lặng thầm gieo những mầm yêu thương
Với những đứa trẻ gặp khó khăn trong giao tiếp, một lời nói đầu tiên, một nụ cười hay khả năng hòa nhập cùng bạn bè đều là những bước tiến đáng quý. Để có được những đổi thay ấy là cả hành trình kiên trì, tận tụy của những người giáo viên. Hơn 10 năm qua, cô giáo Trần Thị Hiền, Trường Mầm non Liên Minh A, xã Liên Minh đã lặng lẽ đồng hành cùng hàng trăm trẻ có khó khăn về ngôn ngữ, giao tiếp, giúp các em từng bước vượt qua rào cản, tự tin hòa nhập với cuộc sống.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/lang-tham-gieo-nhung-mam-yeu-thuong-246261123230322471.htm