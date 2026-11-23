Thị trường lao động đang có những chuyển biến mạnh mẽ dưới tác động của chuyển đổi số, tự động hóa và sự phát triển không ngừng của khoa học - công nghệ. Điều này đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với chất lượng nguồn nhân lực về kiến thức chuyên môn, kỹ năng thực hành, khả năng thích ứng và năng lực giải quyết các vấn đề thực tiễn.