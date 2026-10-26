Lặng thầm gieo những mầm hy vọng

Điều dưỡng Đàm Thị Hoài (trái) và bác sĩ Phạm Thị Kiều Trang chăm sóc, thăm khám cho bệnh nhi.

Bằng chuyên môn vững vàng, sự kiên trì và tình yêu thương dành cho trẻ nhỏ, họ lặng lẽ cùng bệnh nhi vượt qua những thời khắc khó khăn với mong muốn các em sớm hồi phục, trở về trong vòng tay của gia đình.

Chắt chiu từng tia hy vọng

Điều dưỡng Đàm Thị Hoài có 8 năm công tác tại Khoa Hồi sức tích cực - chống độc (Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai) nhớ rất rõ quá trình chăm sóc bé gái B.N. (8 tuổi, ở xã Xuân Định) bị sốc sốt xuất huyết rất nặng. Đó là ca bệnh khiến chị và các đồng nghiệp trải qua nhiều ngày căng thẳng, vừa làm việc liên tục vừa dõi theo từng dấu hiệu sống còn của bệnh nhi.

Bệnh nhi bị tổn thương gan nghiêm trọng, suy thận, không có nước tiểu. Chỉ sau một ngày nhập viện, tình trạng suy hô hấp diễn tiến nặng, phải thở máy. Tình trạng thoát dịch, suy thận khiến bệnh nhi phải được dẫn lưu dịch ổ bụng, lọc máu kéo dài và thay huyết tương. Trong quá trình điều trị, bé tiếp tục gặp nhiều biến chứng phức tạp như: viêm phổi nặng do vi khuẩn kháng thuốc, nhiễm nấm phổi, xuất huyết bàng quang, vàng da nặng và rối loạn đông máu. Từng diễn biến đều đặt ra những thách thức lớn đối với ê-kíp điều trị, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa bác sĩ và điều dưỡng.

“Ðể đội ngũ điều dưỡng yên tâm gắn bó lâu dài với nghề, bên cạnh đào tạo, nâng cao năng lực chuyên môn và cải thiện điều kiện làm việc, cần quan tâm hơn đến chế độ đãi ngộ, nhất là thu nhập tương xứng với tính chất công việc và trách nhiệm nghề nghiệp. Ðây là một trong những yếu tố quan trọng giúp động viên điều dưỡng tiếp tục cống hiến, nâng cao chất lượng chăm sóc và đáp ứng tốt hơn nhu cầu ngày càng cao của người bệnh” - Thạc sĩ HUỲNH TÚ ANH, Phó Chủ tịch Hiệp hội Ðiều dưỡng Việt Nam, Chủ tịch Hội Ðiều dưỡng Ðồng Nai chia sẻ.

Điều dưỡng Hoài chia sẻ: Chăm sóc một bệnh nhi nguy kịch không chỉ là thực hiện y lệnh, tiêm thuốc hay theo dõi các chỉ số trên máy. Điều dưỡng còn phải tỉ mỉ chăm sóc, hạn chế tổn thương do nằm lâu, rồi tắm rửa, gội đầu, chăm sóc dinh dưỡng và theo dõi sát lượng nước tiểu cho bệnh nhi.

Bệnh nhi nặng cần được kiểm soát nhiễm khuẩn nghiêm ngặt, người nhà không thể vào chăm sóc như ở các khoa khác. Do đó, những việc cha mẹ vẫn làm cho con ở nhà, từ vệ sinh cá nhân đến hỗ trợ ăn uống đều được điều dưỡng đảm nhận. Bởi vậy, ngoài kiến thức và kỹ năng chuyên môn, người làm việc tại khoa bệnh nặng như chị Hoài còn cần sự kiên nhẫn, tinh thần trách nhiệm và tình thương đủ lớn để chăm sóc những đứa trẻ chưa thể tự nói lên nhu cầu của mình.

Với bé B.N., điều khiến điều dưỡng Hoài và các đồng nghiệp mong ngóng nhất suốt hơn một tháng là khi nào thận của bé có thể hoạt động trở lại. Mỗi ngày, chị chăm chú nhìn ống thông tiểu, quan sát màu sắc, theo dõi từng thay đổi nhỏ. Khi những giọt nước tiểu đầu tiên xuất hiện, chị cùng đồng nghiệp vui mừng như đón nhận một món quà quý giá.

“Chúng tôi phải dùng bơm tiêm để đong từng mililit nước tiểu. Với người ngoài, đó có thể chỉ là một con số trong hồ sơ theo dõi. Nhưng với chúng tôi, đó là tín hiệu đáng mừng cho thấy sự hồi phục của bệnh nhi. Có những ngày dù không trong ca trực, tôi vẫn tranh thủ ghé vào khoa, hỏi thăm đồng nghiệp về tình hình của bé. Đến ngày bé được ngưng lọc máu, cai máy thở và xuất viện, với tôi không có niềm vui nào hơn” - chị Hoài tâm sự.

Vai trò quan trọng của điều dưỡng

Thạc sĩ, bác sĩ Phạm Thị Kiều Trang, phụ trách Khoa Hồi sức tích cực - chống độc (Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai) cho biết: Bệnh nhi nguy kịch thường có sức đề kháng suy giảm, phải can thiệp nhiều kỹ thuật và đối mặt với nguy cơ nhiễm khuẩn cao. Nếu kiểm soát nhiễm khuẩn không tốt, trẻ có thể xuất hiện thêm biến chứng, khiến việc điều trị khó khăn hơn, thời gian nằm viện kéo dài và chi phí gia đình phải chi trả tăng lên. Vì vậy, từng thao tác vệ sinh, chăm sóc, theo dõi và thực hiện quy trình vô khuẩn đều đòi hỏi sự chính xác, cẩn trọng.

Theo bác sĩ Trang, điều dưỡng không chỉ thực hiện y lệnh mà còn trực tiếp theo dõi diễn biến người bệnh suốt ngày đêm, kịp thời nhận biết những thay đổi để phối hợp với bác sĩ xử trí. Đội ngũ này còn đảm nhận nhiều kỹ thuật chuyên môn như: chăm sóc bệnh nhi thở máy, tham gia lọc máu, thay huyết tương theo phân công và năng lực chuyên môn. Với những ca bệnh phức tạp, sự tận tâm, vững tay nghề của điều dưỡng là một phần không thể thiếu trong nỗ lực cứu sống người bệnh.

Chị Trương Thị Ngọc Lan, Điều dưỡng trưởng Khoa Hồi sức tích cực - chống độc (Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai) chia sẻ: Không chỉ đối diện với những ca bệnh nguy kịch, điều dưỡng còn phải vượt qua áp lực tinh thần khi chứng kiến trẻ nhỏ đau đớn, liên tục trải qua các can thiệp và có lúc diễn tiến xấu dù ê-kíp đã nỗ lực hết sức. Chính vì thế, mỗi bệnh nhi hồi phục không chỉ là kết quả chuyên môn mà còn là niềm hạnh phúc lớn lao đối với những người trực tiếp chăm sóc.

Chị Nguyễn Châu Ngọc Bích (ở phường Long Hưng), có con từng điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực - chống độc cho biết: "Con tôi từng rơi vào trạng thái nguy kịch do thiếu máu trầm trọng, suy đa cơ quan. Nhờ sự cứu chữa tận tình của đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng mà con tôi đã bình phục. Gia đình tôi rất biết ơn các bác sĩ và đặc biệt trân trọng sự chăm sóc tận tình, chu đáo của các điều dưỡng".