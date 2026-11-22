Tháng 10/1997, khi mới ngoài 20 tuổi, thầy Lò Văn Xuấn từ xã Noong Luống lên đường nhận công tác tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Mường Luân - nơi thượng nguồn sông Mã. Trên chặng đường đi gần trăm cây số, với chằng chịt ổ gà, ổ voi và cả sống trâu, nhưng thầy không quản ngại. Thay vào đó, thầy Xuấn dành tâm trí nhiều hơn vào những túp lều bằng tre, nứa xiêu vẹo bên đường mà khi hỏi ra thầy mới biết có cái là nhà của người dân, có cái là lớp học… Quanh nhà, quanh lớp học ở bản là chuồng trâu, chuồng bò. Đường vào bản, vào lớp ngập trong bùn.

Sau những bỡ ngỡ ban đầu, thầy Xuấn dành thời gian nghiên cứu hồ sơ học sinh, nắm điều kiện kinh tế, hoàn cảnh từng em để có hướng kèm học, dạy bảo. Học sinh của thầy đều là con em đồng bào dân tộc Thái, Mông, Lào; hoàn cảnh rất khó khăn, nhiều em mồ côi, nhiều em có bố hoặc mẹ nghiện thuốc phiện nên họ phó thác toàn bộ việc học của con cho các thầy, cô giáo. Nhiều người còn cố tình không cho con đi học vì suy nghĩ “con tôi tôi có quyền”…!

Thầy giáo Lò Văn Xuấn giảng dạy tại lớp 5a1 Trường PTDTBT Tiểu học Mường Luân, xã Mường Luân.

Thấu hiểu từng hoàn cảnh học sinh, ngoài giờ lên lớp, thầy Xuấn rủ đồng nghiệp đến từng bản vào từng nhà gặp gỡ phụ huynh, động viên họ cho con em đi học. Với học sinh thường xuyên nghỉ học, thầy Xuấn đến tận nhà mới vỡ lẽ... Đó là trường hợp em Lò Văn Tuấn ở bản Nà Ly. Thầy Xuấn kể, chuyện qua 8 năm rồi nhưng tôi vẫn nhớ Tuấn là học sinh ngoan, có đôi mắt rất buồn. Thời gian đầu mới chủ nhiệm lớp 5, tôi thấy Tuấn trầm lặng hơn các bạn rồi một thời gian ngắn sau Tuấn nghỉ học nhiều hơn. Tìm đến nhà Tuấn ở bản Nà Ly, tôi mới biết hoàn cảnh của Tuấn rất đáng thương. Bố mẹ của Tuấn đã ly hôn, Tuấn được bố nhận nuôi nhưng bố Tuấn đi làm thuê xa nhà nên em sống cùng ông bà nội tuổi đã cao. Là học sinh bán trú, Tuấn được ăn, ở tại trường nhưng đầu tuần không có người đưa đến trường và cuối tuần cũng chẳng ai đón nên Tuấn nghỉ học. Biết được nguyên do này, tôi đã chủ động tìm gặp một số phụ huynh ở bản Nà Ly nhờ họ cho Tuấn đi nhờ vào đầu tuần, còn cuối tuần tôi đưa Tuấn về nhà. Được các phụ huynh hỗ trợ, cho đi nhờ đến trường, từ đó Tuấn trở lại lớp đều đặn. Trong câu chuyện thầy kể, mọi việc cứ lặng lẽ, âm thầm như việc hằng ngày ở vùng cao. Sau mấy chục năm làm bạn với bảng đen phấn trắng ở vùng cao gian khó, thầy Xuấn chứng kiến rất nhiều hoàn cảnh đặc biệt, thiếu sự quan tâm, động viên thường xuyên của người thân, họ hàng. Thấu hiểu hoàn cảnh từng em, thầy Xuấn cùng đồng nghiệp chủ động tìm gặp người thân của học sinh để trò chuyện, tìm hiểu tâm tư. Từ đó thầy chủ động đề xuất Ban Giám hiệu nhà trường tìm giải pháp tháo gỡ với mong muốn duy nhất “học sinh được trở lại lớp học, chuyên tâm với từng phép tính, bài văn ở trường”!.

Cứ như thế, thời gian thấm thoắt trôi, gần ba thập kỷ gắn bó với học trò ở thượng nguồn sông Mã, thầy Xuấn đã chứng kiến bao niềm vui, nỗi buồn và cả những đổi thay ở vùng đất nhiều gian khó. Song, điều khiến thầy Xuấn vui chính là sự đổi thay trong suy nghĩ, hành động của người dân nơi đây với việc dạy chữ - rèn người mà bao lớp thế hệ đã dày công cống hiến. Thầy Xuấn nói: Có sự vận động của chính quyền địa phương, sự kiên tâm của nhiều thầy, cô giáo giờ đây người dân ở Mường Luân đã dành sự quan tâm xứng đáng cho việc học của con em. Thay vì ngồi đợi giáo viên đến nhà vận động cho con em ra lớp thì phụ huynh chủ động gặp giáo viên hỏi thăm việc học tập của con em; nhiều người chủ động lo toàn bộ việc nhà để con em chuyên tâm học tập. “Với người từng rất nhiều lần đi bản, vào rừng tìm học trò thì mới hiểu sự thay đổi trong suy nghĩ về sự học của người dân vùng cao là đáng quý nhường nào”, thầy Xuấn xúc động cho biết thêm như thế!.

Đồng hành với thầy Xuấn trong nhiều chuyến về bản tìm học sinh, cô giáo Lương Thị Thủy thấu hiểu những “rào cản” là sự bất đồng ngôn ngữ ảnh hưởng việc truyền đạt kiến thức, thông tin. Trò chuyện với chúng tôi, cô Thủy xúc động kể chuyện đã qua rất lâu nhưng không sao quên được. Cô bảo, 19 năm trước, khi vừa tròn 21 tuổi thì em từ Hải Dương lên nhận quyết định về Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Mường Luân công tác. Chặng đường từ trung tâm tỉnh Điện Biên về trường gần trăm cây số em đi suốt từ 7 giờ sáng đến 5 giờ chiều mới tới trường. Tròn 10 tiếng đồng hồ gồng tay điều khiển chiếc xe máy trên con đường toàn đá sắc, trơn trượt, em đã ngã không biết bao nhiêu lần, chân và tay chi chít vết rách xước, thâm đen, rỉ máu. Những tưởng như thế là đủ đau, đủ khó lắm với một người con gái từ miền xuôi lên miền ngược vậy mà khi bắt tay vào việc dạy học cô Thủy lại gặp khó khăn khác khiến lòng… nản hơn.

Trên bục giảng, cô Thủy cố gắng tìm phương pháp diễn đạt ngắn gọn, dễ hiểu nhất để truyền đạt kiến thức nhưng học sinh của cô - hầu hết là con em đồng bào dân tộc thiểu số, vẫn cứ ngây ngây không hiểu. Kiên nhẫn giảng đi giảng lại, kiên nhẫn nói chậm, nói rõ từng câu vậy mà hầu hết các em cứ lắc đầu. “Cô nói trò không hiểu; trò nói cô không hiểu. Thực sự là em đã khóc và khóc rất nhiều ngay tại lớp học và trong đêm”, cô Thủy xúc động nhớ lại những ngày đầu gian khó. Từng nhiều lần nghĩ đến “bỏ cuộc” nhưng nghĩ đến từng cặp mắt trong veo cố mở căng khi nghe cô nói và như để cố hiểu điều cô dạy thì cô Thủy hiểu “trò nghèo nơi đây vẫn cần mình, cần con chữ để nuôi dưỡng ước mơ”. Vậy nên cô Thủy dành thời gian học tiếng nói của học sinh, tìm hiểu phong tục tập quán từng dân tộc. Ngoài giờ lên lớp, cô Thủy đến từng phòng ở dạy các em cách sắp xếp đồ dùng, sách vở và học bài. Cuối mỗi buổi, cô lại đề nghị từng học sinh dạy cô cách gọi tên đồ vật, cách chào hỏi bằng ngôn ngữ của đồng bào địa phương. Bằng cách làm đó, dần dần cô Thủy đã nói thạo cả ba thứ tiếng của đồng bào có dân số đông ở địa bàn là Mông, Thái, Lào. Tình yêu nghề, tình thương học trò đã khiến Mường Luân trở thành quê hương thứ hai của cô Thủy.

Nhờ có cống hiến lặng thầm, tình thương yêu vô bờ dành cho học sinh vùng cao như thầy Xuấn, cô Thủy, đến nay sự học của con em đồng bào các dân tộc thiểu số ở Mường Luân đã đổi thay. Trong lớp lớp thế hệ học trò đã được thầy Xuấn, cô Thủy dạy dỗ từ những ngày đầu đến nay nhiều em đã trưởng thành, làm cán bộ xã, cán bộ tỉnh; có em trở về làm giáo viên tại trường như cô giáo Tòng Thị Hồng Nhung. Tháng 12/2025, cô giáo Tòng Thị Hồng Nhung nhận quyết định công tác tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Mường Luân. Đó là mái trường cô theo học xưa kia, được các thầy, cô thương yêu dạy bảo từng nét chữ, nếp ăn ở.

Mùa nối mùa đi qua ở thượng nguồn sông Mã, nhờ có sự cống hiến bền bỉ, lặng thầm của các thế hệ thầy, cô giáo như thầy Xuấn, cô Thủy và cô Nhung, sự học ở nơi ấy đã bớt nhọc nhằn. Và chính nhờ cống hiến của các thầy, cô nên ước mơ bay cao bay xa của học trò nơi đây đã được “chắp thêm đôi cánh” vượt núi băng rừng đi muôn nơi…