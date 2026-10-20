Ngày 17/10/2026, UBND tỉnh Lạng Sơn ban hành Công văn số 2925/UBND-KTCN về việc triển khai, đôn đốc tiến độ thực hiện đối với 5 dự án điện gió đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời tăng cường công tác phối hợp quản lý giữa các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương.

Theo thông tin được Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn công bố ngày 19/10, 5 dự án thuộc diện đôn đốc gồm Nhà máy điện gió Văn Lãng 1, công suất 80 MW; Nhà máy điện gió Lộc Bình 3, công suất 60 MW; Nhà máy điện gió Bình Gia, công suất 80 MW; Nhà máy điện gió Đình Lập 1 và Đình Lập 1.1, mỗi dự án có công suất 50 MW.

Tổng công suất thiết kế của 5 dự án đạt 320 MW. Đây đều là những dự án đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư, không phải các dự án vừa được phê duyệt trong tháng 10/2026.

Yêu cầu giám sát tiến độ, xử lý dự án không thực hiện đúng cam kết

Theo chỉ đạo của UBND tỉnh Lạng Sơn, các nhà đầu tư phải khẩn trương hoàn thiện những thủ tục pháp lý cần thiết để triển khai dự án, bao gồm quy hoạch tổng mặt bằng xây dựng, báo cáo đánh giá tác động môi trường, thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật, phòng cháy chữa cháy và ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án.

Các doanh nghiệp được yêu cầu tập trung nguồn lực tài chính, nhân lực và thiết bị, bảo đảm thực hiện dự án theo đúng tiến độ đã cam kết tại quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư.

Đáng chú ý, UBND tỉnh yêu cầu không để xảy ra tình trạng dự án chậm tiến độ, găm giữ đất đai, đồng thời tăng cường trách nhiệm phối hợp giữa nhà đầu tư và chính quyền địa phương trong công tác giải phóng mặt bằng.

Lạng Sơn yêu cầu kiểm tra tiến độ, cam kết vốn của 5 dự án điện gió 320 MW

Đối với hoạt động xây dựng, tỉnh yêu cầu nhà đầu tư chỉ được khởi công, thi công công trình sau khi hoàn thành đầy đủ các thủ tục về đất đai, môi trường, giấy phép xây dựng hoặc thông báo khởi công theo quy định, cũng như việc bàn giao mặt bằng.

Quá trình thi công phải bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh môi trường, an ninh trật tự và hạn chế tối đa ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt và hoạt động sản xuất của người dân tại khu vực triển khai dự án.

Một nội dung quan trọng khác là yêu cầu các sở, ngành liên quan phối hợp theo dõi, kiểm tra tổng thể tình hình triển khai của cả 5 dự án.

Trong đó, cơ quan chức năng có trách nhiệm giám sát việc thực hiện nghĩa vụ đầu tư theo quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và quy định của Luật Đầu tư; đồng thời tham mưu xử lý đối với những dự án vi phạm tiến độ hoặc không thực hiện đúng cam kết tài chính.

Bên cạnh đó, các cơ quan chuyên môn phải hướng dẫn nhà đầu tư hoàn thiện thủ tục xây dựng, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và đấu nối lưới điện theo quy hoạch được phê duyệt.

Đối với chính quyền cấp xã, UBND tỉnh yêu cầu chủ động rà soát quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng đất, bảo đảm không chồng chéo và tạo cơ sở pháp lý cho hoạt động thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Các địa phương cũng phải tăng cường kiểm tra, ngăn chặn hành vi xây dựng trái phép, tự ý chuyển mục đích sử dụng đất hoặc trồng cây nhằm trục lợi chính sách bồi thường.

Tuy nhiên, thông tin công bố ngày 19/10 chưa nêu kết luận dự án cụ thể nào vi phạm tiến độ hoặc không thực hiện đúng cam kết tài chính. Vì vậy, chỉ đạo kiểm tra và giám sát lần này chưa đồng nghĩa với việc các nhà đầu tư đã có hành vi vi phạm.

Các dự án điện gió hàng nghìn tỷ đồng trước áp lực hoàn thành đúng tiến độ

Trước khi ban hành công văn đôn đốc, UBND tỉnh Lạng Sơn đã lần lượt chấp thuận chủ trương đầu tư nhiều dự án điện gió trong năm 2026, với tổng vốn đăng ký lên tới hàng nghìn tỷ đồng.

Ngày 30/6/2026, tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư đối với hai dự án Nhà máy điện gió Văn Lãng 1 và Nhà máy điện gió Lộc Bình 3. Cả hai dự án đều do Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển năng lượng Gia Lai thực hiện.

Theo thông tin của Sở Công Thương Lạng Sơn, Nhà máy điện gió Văn Lãng 1 có công suất thiết kế 80 MW, gồm 16 tuabin gió, mỗi tuabin công suất 5 MW. Dự án được bố trí tại các xã Na Sầm, Hoàng Văn Thụ, Thụy Hùng và Đồng Đăng.

Dự án còn bao gồm trạm biến áp 110 kV và đường dây truyền tải điện dài khoảng 17,5 km. Theo kế hoạch được phê duyệt, nhà máy dự kiến hoàn thành và phát điện thương mại trong quý IV/2027.

Trong khi đó, Nhà máy điện gió Lộc Bình 3 có công suất 60 MW, gồm 12 tuabin gió, mỗi tuabin công suất 5 MW, cùng trạm biến áp 220 kV và tuyến đường dây truyền tải dài khoảng 21,1 km.

Dự án được triển khai tại các xã Lợi Bác, Khuất Xá, Đình Lập và Châu Sơn, dự kiến hoàn thành và phát điện thương mại trong quý I/2028.

Đối với Nhà máy điện gió Bình Gia, ngày 24/7/2026, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn ban hành Quyết định số 1340/QĐ-UBND chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư là Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô.

Dự án có công suất thiết kế 80 MW, tổng vốn đầu tư 3.052,5 tỷ đồng, trong đó vốn góp của nhà đầu tư là 610,5 tỷ đồng và vốn vay dự kiến 2.442 tỷ đồng.

Nhà máy được triển khai trên diện tích khoảng 40,39 ha tại các xã Hồng Phong, Hội Hoan và Bình Gia. Theo tiến độ được phê duyệt, thời gian thực hiện dự án là 27 tháng, dự kiến nghiệm thu và đưa toàn bộ nhà máy vào vận hành trong quý III/2028.

Hai dự án còn lại thuộc diện đôn đốc là Nhà máy điện gió Đình Lập 1 và Đình Lập 1.1, cùng có công suất thiết kế 50 MW. Trong đó, dự án Đình Lập 1.1 đã được UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1438/QĐ-UBND ngày 7/8/2026 về việc chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư.

Theo định hướng triển khai Quy hoạch điện VIII điều chỉnh, Lạng Sơn có 22 dự án điện gió trong danh mục phát triển giai đoạn 2026–2030, với tổng công suất khoảng 1.444 MW.

Việc đôn đốc 5 dự án có tổng công suất 320 MW cho thấy yêu cầu quản lý đang tập trung vào giai đoạn sau chấp thuận chủ trương đầu tư, đặc biệt là khả năng hoàn thiện thủ tục pháp lý, bảo đảm nguồn vốn, giải phóng mặt bằng và tổ chức thi công.

Trong bối cảnh nhiều dự án đặt mục tiêu vận hành thương mại từ cuối năm 2027 đến năm 2028, tiến độ hoàn thành các thủ tục đầu tư và công trình đấu nối sẽ có ý nghĩa quan trọng đối với khả năng đưa nguồn điện mới vào hệ thống.

Đáng chú ý, công văn mới của UBND tỉnh không chỉ đặt ra yêu cầu đẩy nhanh tiến độ mà còn nhấn mạnh trách nhiệm giám sát nghĩa vụ tài chính, sử dụng đất và tuân thủ các quy định pháp luật của nhà đầu tư.