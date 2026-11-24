UBND tỉnh Lạng Sơn giao các Sở: Công Thương, NN&MT, Xây dựng, Tài chính rà soát, thẩm định và rút ngắn tối đa thời gian giải quyết thủ tục liên quan đến điều chỉnh chủ trương đầu tư, giấy phép khai thác khoáng sản, đất đai, môi trường và xây dựng để nâng công suất các mỏ đá.

Sở Công Thương khẩn trương thẩm định, trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét điều chỉnh giấy phép khai thác mỏ đá vôi Lũng Cùng; Sở Tài chính hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án khai thác đá vôi Hồng Phong I.

Thi công cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng

Đáng chú ý, tỉnh yêu cầu các cơ sở khai thác, chế biến đá vôi, cát sỏi thực hiện nghiêm cam kết về khối lượng và tiến độ cung ứng, ưu tiên tối đa sản lượng đá thành phẩm cho hai dự án cao tốc. Doanh nghiệp phải niêm yết công khai, bán đúng giá, không găm hàng, ép giá hoặc gây khó khăn cho đơn vị thi công.

Đối với hai doanh nghiệp dự án cao tốc, UBND tỉnh yêu cầu chủ động làm việc với các đơn vị cung cấp để lựa chọn nguồn vật liệu phù hợp về chất lượng, tiêu chuẩn kỹ thuật, cự ly vận chuyển, giá cả và tiến độ; khẩn trương ký hợp đồng, xây dựng kế hoạch tiếp nhận, thanh toán kịp thời. Đồng thời, tiếp tục tìm kiếm nguồn cung hợp pháp trong và ngoài tỉnh để bù đắp lượng vật liệu còn thiếu trong quý IV/2026.

Cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng dài gần 60km, tổng mức đầu tư sau điều chỉnh hơn 11.800 tỷ đồng. Tuyến Đồng Đăng - Trà Lĩnh dài hơn 121km, đi qua hai tỉnh Lạng Sơn và Cao Bằng. Việc sớm hoàn thành các tuyến đường được đánh giá, không chỉ tạo thuận lợi cho đi lại mà còn tăng cường kết nối các tỉnh biên giới phía Bắc với Thủ đô Hà Nội, các trung tâm kinh tế và hệ thống cửa khẩu quốc tế, thúc đẩy giao thương, xuất nhập khẩu.